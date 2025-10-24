ROSS: Cuarteto de trompas alemán para una directora coreana.

La influencia de Shakespeare ha sido una constante en la música, sobre todo en el siglo XIX, tanto en la ópera como en la música sinfónica, y sobre todo esta obra que abre el programa, 'Romeo y Julieta', de la que Chaikovski ... se había quedado prendado, como lo estuvieron también Bellini, Berlioz, Gounod o Prokofiev. Y eso que el Grupo de los Cinco hizo lo imposible para que Chaikovski se alejase de los cánones occidentales, para encaminarse hacia los rusos.

En su considerada primera obra maestra, el compositor nos sitúa en la oscuridad de la tragedia en la mente de fray Lorenzo: la madera en registro grave y a manera de coral entona la desdicha. Era la toma de contacto con la directora coreana Shi-Yeon Sung, y admirar ya el equilibrio de esas maderas con ese halo de bondad representado por el monje, autor de la fallida trama y que esa música salvífica parece exonerarlo de toda culpa.

Sin duda el tema del odio termina en enfrentamiento entre las dos familias que, con sus encrespados ritmos han de reflejar la virulencia del enfrentamiento y el realismo de los golpes irregulares de los platillos como enfrentados aceros, sostenidos por una batuta firme, pero capaz de flexibilizarse para llegar al tema de amor entonado por las violas y doblado intensamente por el corno de Sarah Roper. Las luchas entre los temas irán creciendo y es ahí donde la directora fue graduando las dinámicas hasta culminar en el hermoso tema de amor, con un fortísimo como para intentar imponerse inútilmente al del odio, terminando como empezó, con el recogimiento coral de una plegaria.

Su belleza ha hecho que lo escuchemos con relativa frecuencia; sin embargo, la 'Konzcertstück para cuatro trompas y orquesta' en Fa Mayor Op.86 creemos que sólo lo hemos oído una vez antes por los efectivos de la ROSS, seguramente por la dificultad extrema que presenta para los solistas. En esta ocasión se ha contado con el chileno Matías Piñeira, solista de la Filarmónica de Múnich, con un sonido muy limpio, muy definido y presente; y por otro lado el solista de la ROSS. Joaquín Morillo, a quien solemos citar a menudo por la firmeza que aporta a la sección, buen gusto y acertada afinación de sus intervenciones. Completaban el cuarteto Juan Manuel Gómez y Adrián Díaz Martínez, quienes mostraron también su acreditada solvencia. Destaquemos la conjunción de Piñeira y Morillo en el movimiento central, 'Romanze', por su expresividad y lirismo.

Hablábamos de la dificultad de la pieza, pero es que el conocimiento de Schumann del instrumento parece querer dejar constancia de la evolución técnica del instrumento, además de comenzar los tres movimientos lejos de la tónica (del tono principal).

Pero todo ello también implicó que hubo algún que otro momento de confusión, pero superado inmediatamente, demostrando un gran sonido de conjunto (qué fanfarria de entrada) con un instrumento y una obra complejos. Como propina, también muy difícil, una versión para cuarteto de trompas de la 'Aragonesa' de la 'Carmen' de Bizet a una velocidad de vértigo.

La directora coreana Shi-Yeon Sung MARINA CASANOVA

Schumann era un gran devoto de la trompa, pero Richard Strauss no lo era menos: su padre era considerado como uno de los mejores trompistas de Alemania desde su puesto en la Corte de Múnich, y la influencia en su hijo es tan palpable como para haber compuesto dos conciertos para este instrumento como solista, además de ocupar un sitio de preferencia en cuatro de sus poemas sinfónicos. Pero también en la suite de 'El caballero de la rosa' TrV 227d, Op.59, como por ejemplo en el tema de Octavian o en la música de amor entre este y la Mariscala, por no mencionar su presencia en los numerosos temas de fanfarrias relacionado con el ambiente ceremonial y palaciego de la obra.

Pero qué no podemos esperar de un compositor que a partir de un vals hace sonar a casi todos los solistas de la orquesta y termina además con seis percusionistas. Pero el color instrumental y la inventiva melódica sobresalen en un compositor ya mayor, pero capaz de seguir buscando nuevas combinaciones en los instrumentos, a la vez que aplicamdo las que había ido reuniendo durante su vida, como notas pedales en armónicos, que se aunaban con la celesta o el glockenspiel para aportar un carácter onírico a los viejos valses vieneses. Una vez más, Alexa Farré sobresalía con sus intervenciones solistas (acaso le notamos un vibrato demasiado marcado para lo que suele), pero su expresividad llenaba de elegancia su canto. Al final la directora fue levantando a los músicos por solistas y secciones, lo que lejos de ser una rutina habitual era un homenaje al excelente comportamiento de la formación hispalense.

Por último, hemos de destacar el trabajo de Shi-Yeon Sung, porque no se acomodó en una lectura rutinaria de 'Romeo y Julieta', hizo frente al acompañamiento de 'Konzcertstück' de Schumann con gran rigor, aunque el gran trabajo vino con Strauss, que ni siquiera en esa suite de apariencia clasicista dejaba de imponer la magia de su impronta, rica en melodismo y coloración. Todo emergió hasta el mínimo detalle, y esto tampoco es un elogio gratuito, pues hasta las entradas que daba a la percusión eran inequívocas: gestualización (como en un lenguaje de signos) de la caja, bombo, celesta, timbales, etc. Había trabajo en todo el programa; y no sabemos si es mérito de ella o de Farré el que los violines sonaran con una claridad, limpieza y calidez increíbles.