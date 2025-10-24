Suscríbete a
ABC Premium

CRÍTICA DE MÚSICA

ROSS: Cuarteto de trompas alemán para una directora coreana.

Schumann adoraba la trompa y para ella escribió este hermoso cuarteto, todo un catálogo de evoluciones del instrumento; por delante, el 'Romeo y Julieta' de Chaikovski, de amarga dulzura, y 'El caballero de la rosa' de Strauss para una esforzada directora: Shi-Yeon Sung.

El cuarteto de trompas: Matías Piñeira, Joaquín Morillo Rico, Juan Manuel Gómez y Adrián Díaz Martínez
El cuarteto de trompas: Matías Piñeira, Joaquín Morillo Rico, Juan Manuel Gómez y Adrián Díaz Martínez MARINA CASANOVA

CARLOS TARÍN

Sevilla

TEMPORADA 2025-26

Sinfónico 03: Romanticismos

  • Programa: Obras de Chaikovski, Schumann y R. Strauss.
  • Intérpretes: Matías Piñeira (trompa I), Joaquín Morillo Rico (trompa II), Juan Manuel Gómez (trompa III) y Adrián Díaz Martínez (trompa IV).
  • Dirección: Shi-Yeon Sung.
  • Lugar: Teatro de la Maestranza.
  • Fecha: 23/10/2025.

La influencia de Shakespeare ha sido una constante en la música, sobre todo en el siglo XIX, tanto en la ópera como en la música sinfónica, y sobre todo esta obra que abre el programa, 'Romeo y Julieta', de la que Chaikovski ... se había quedado prendado, como lo estuvieron también Bellini, Berlioz, Gounod o Prokofiev. Y eso que el Grupo de los Cinco hizo lo imposible para que Chaikovski se alejase de los cánones occidentales, para encaminarse hacia los rusos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app