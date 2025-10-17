Suscríbete a
ABC Premium

CRÍTICA DE MÚSICA

ROSS: Romanticismo eslavo

El maestro Álvaro Albiach se ponía al frente de la ROSS para ofrecernos dos piezas del checo Antonín Dvořák y el ruso Serguéi Rachmaninov, piezas llenas de color y ejecutadas con exquisitos pinceles.

Álvaro Albiach (dirección)
Álvaro Albiach (dirección) MARINA CASANOVA

CARLOS TARÍN

Sevilla

TEMPORADA 2025-26

Sinfónico 02: Sinfonía Eslava

  • Programa: Obras de Dvořák y Rachmáninov.
  • Intérpretes: Dmitri Shishkin (piano). Real Orquesta Sinfónica de Sevilla.
  • Dirección: Álvaro Albiach.
  • Lugar: Teatro de la Maestranza.
  • Fecha: 16/10/2025.

El segundo programa de la temporada de abono de la ROSS lo ocupan dos compositores que alcanzaron la fama por su indudable acierto melódico, si bien en el caso del ruso su catálogo contiene piezas tanto de indudable factura romántica como otras más abruptas ... y descarnadas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app