Se retrasa la venta de entradas del concierto de La Oreja de Van Gogh en Sevilla por este motivo

La Oreja de Van Gogh celebra su 30 aniversario con una gira muy especial, «Tantas cosas que contar», que marcará el esperado regreso de Amaia Montero a los escenarios junto a la formación original. El tour pasará por Sevilla el 26 de junio de 2026 ... , con un concierto en el Live Sur Stadium (Estadio La Cartuja).

El grupo donostiarra, que marcó a toda una generación con canciones como «Rosas», «La Playa» o «20 de enero», promete un espectáculo lleno de emoción, nostalgia y grandes himnos que han acompañado a sus seguidores durante tres décadas.

Tras años de ausencia de Amaia Montero, su vuelta ha despertado una enorme expectación. «Volver a estar juntos es mágico para nosotros y necesitamos compartirlo. Hoy más que nunca queremos salir al mundo con nuestras canciones bajo el brazo, ser miles durante una noche y cantar con vosotros que la vida es una vez, que es aquí y que es ahora», ha expresado la banda.

Precios y entradas

Las entradas para el concierto en Sevilla, que estaban previstas para salir durante esta mañana, saldrán a la venta finalmente a las 16:00 horas del día de hoy. La caída de los servidores de Amazon han obligado al grupo a retrasarlo unas horas. Los precios oscilan entre 45 y 72 euros (más gastos de distribución). Además, se pondrán a la venta paquetes VIP con experiencias exclusivas que van desde 110 hasta 290 euros.

Una gira muy especial

Tantas cosas que contar recorrerá los principales escenarios de España a lo largo de 2026, con paradas en ciudades como Bilbao, Madrid, Albacete, Murcia, Fuengirola, Gijón, Donostia / San Sebastián, Santander, Valladolid, Valencia, A Coruña, Zaragoza, Barcelona y Pamplona.

Cartel del concierto de La Oreja de Van Gogh que tendrá lugar en el Estadio de la Cartuja de Sevilla Estadio de la Cartuja

La gira servirá también como homenaje a uno de sus discos más queridos, «El viaje de Copperpot», que cumple 25 años y que incluye algunos de los mayores éxitos de la banda.

Treinta años después de sus primeros acordes en San Sebastián, La Oreja de Van Gogh vuelve más viva que nunca. Y esta vez, con Amaia Montero de nuevo al frente, promete una noche inolvidable en Sevilla.