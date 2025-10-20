Suscríbete a
Se retrasa la venta de entradas del concierto de La Oreja de Van Gogh en Sevilla por este motivo

La banda donostiarra con Amaia Montero de regreso celebra su 30 aniversario con una gira muy especial que hará escala en la capital andaluza el próximo junio

La Oreja de Van Gogh regresa a Sevilla en el próximo mes de junio de 2026
S.I.

La Oreja de Van Gogh celebra su 30 aniversario con una gira muy especial, «Tantas cosas que contar», que marcará el esperado regreso de Amaia Montero a los escenarios junto a la formación original. El tour pasará por Sevilla el 26 de junio de 2026 ... , con un concierto en el Live Sur Stadium (Estadio La Cartuja).

