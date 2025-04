'Pasión' de Domingo de Ramos

FEMÁS 2025 Pasión según San Juan, BWV 245 Programa: Obras de Bach

Intérpretes: Rafael Höhn (Evangelist), Lionel Meunier (Jesús), Lóránt Najbaueru (Pilatus), Philippe Froeliger (Servus), Tabea Mitterbauer (Ancilla) y Vincent De Soomer (Petrus). Freiburger Barockorchester& Vox Luminis.

Dirección: Lionel Meunier. Lugar: Teatro de la Maestranza.

Fecha: 13/04/2025.

Hace dos años que el FeMÀS se metió de lleno en el Domingo de Ramos, fecha delicada para actividades no directamente vinculadas a la Semana Santa. Lo cierto es que tuvo una gran acogida con la programación de la 'Pasión según San Mateo' de Bach como mejor manera de introducirnos en la Semana Santa sevillana. Pero es verdad que también hay aficionados que gustan de deslindar una cosa de la otra. Esta vez no ha habido pleno, pero al final se ha conseguido llenar bastante el teatro, aunque no sabemos qué habrá que programar el año que viene para mantener este interés.

Aquella ‘Pasión’ tuvo parecidos intérpretes que esta 'Pasión según San Juan' BWV 245 [versión de 1724] de Bach, contando con el narrador (Evangelista), el tenor Raphael Höhn, del que ya dijimos que acaso no tenga la voz más apropiada para este papel, en parte por ser bastante delgada, pero es verdad que es muy homogénea en todo su ámbito y cumple muy bien su cometido.

Lo que no se explica -o sí, por lo de siempre- que el director Lionel Meunier asuma el papel de Jesús. Y lo decimos porque como responsable artístico último puede repartir los papeles como quiera, pero no quedarse con uno capital cuando su voz la encontramos en un pésimo estado vocal, moviéndose entre la impostación y la voz natural, sin cuerpo, sin equilibrio, aunque esto no lo podía elegir él, ya que se tenía que conformar con dar las notas con mayor o menor fortuna, y que luego la misma voz eligiese si salía impostada o no: ¿no es ya bastante protagonista dirigiendo como para asumir un rol que, sin ser difícil, no es capaz de cantarlo medianamente bien?

El contratenor londinense Alexander Chance, gran triunfador de la noche lolo vasco

Entre los que repitieron estuvo Alexander Chance que nos parece que fue el mejor de todos; tal vez a falta de un poquito de rodaje en la inicial ‘Von den Stricken’, pero sí desde luego en ‘Es ist vollbracht!’, con volumen, cuerpo, ese falsete tan creíble, claridad de dicción, perfecta articulación y gran expresividad y sentimiento, acompañado fielmente por la viola ‘da gamba’. Verdaderamente no podemos decir lo mismo de ninguno más.

Porque sacar los solistas de la masa coral no suele dar buen resultado: tal vez en un coro aficionado no quede otro remedio, pero en pocas ocasiones hemos tenido ocasión de disfrutar de semejante milagro, aunque una excepción muy reciente la tuvimos este mismo lunes con ‘I Gemelli’ y su extraordinaria versión de las ‘Vísperas’ de Monteverdi, donde cada miembro del coro sí era un solista.

Aquí Erika Tandiono, soprano indonesia, nos cantó el aria ‘Ich folge’ algo insegura, con voz desigual, ligeramente echada hacia atrás; o el tenor lírico Christopher B. Fischer en el aria ‘Ich folge’, de registro también delgado, sin mucho cuerpo. Hacia el final pudo entonar el ‘Mein Herz’, donde ya se notaba que la voz había rodado suficientemente y estuvo algo mejor.

Sebastian Myrus asumió en la anterior ‘Pasión’ el papel de Jesús. Acaso en esta ocasión haya salido beneficiado, al haberlo seleccionado Meunier como el único cantante con tres arias: en la primera de ellas (‘Betracht’) todavía su voz no estaba plena, pero sí en ‘Eilt, ihr angefochtnen Seelen’, animado por una orquesta que ya venía en tromba y que él terminó capitaneando (también espoleado por las sacudidas de un coro poderoso). Aún en la tercera y última de las arias, ‘Mein teurer Heiland’, mantuvo nivel, consiguiendo al final ser el segundo más aplaudido por el público.

Por último, la soprano Viola Blache cerraba el turno de arias con ‘Zerfließe, mein Herze’, número que le permitió demostrar en la primera sección una clara expresividad, contención y lirismo, mientras que en la segunda consiguió una animación muy contrastante. Y de paso pudimos oír los oboes ‘da caccia’, instrumentos que recordamos de la otra ‘Pasión’.

El coro Vox Luminis como tal es excelente y fue mejorando como todos a lo largo de la obra: o acaso evolucionó más que los demás, ya que esta ‘Pasión’ tiene muchos números corales frente a tan sólo ocho arias. De igual forma, el conjunto instrumental aportó el colorido a las órdenes de Petra Müllejans (quien debió sentirse indispuesta antes del final y salió de escena), y con buenas prestaciones, aunque en un principo quizá faltase un poco de orden, sobre todo en el inicio, con el impactante ‘Herr, unser Herrscher’.