El Otoño Barroco comienza este lunes con un programa dedicado a las danzas francesas

El ciclo, organizado por la Asociación de Amigos de la Orquesta Barroca de Sevilla, pasará por la Casa y la Casa Pickman y recuperará en Espacio Turina lo mejor del archivo del Convento de Santa Clara

La Orquesta Barroca de Sevilla ofrecerá seis conciertos en Espacio Turina con la temática de las cortes europeas

Manuel Vilas abre este lunes junto a Ars Atlántica el ciclo Otoño Barroco
El ciclo Otoño Barroco de la Asociación de Amigos de la Orquesta Barroca de Sevilla se desarrollará este año casi en su totalidad durante la primera semana de noviembre. Los dos primeros programas tendrán lugar en los patios de dos emblemáticos palacios sevillanos: ... Casa de Salinas y la muy desconocida Casa Pickman. Se celebrarán en el Espacio Turina el tradicional concierto en familia del ciclo y el concierto de clausura dedicado este año al archivo musical del Convento de Santa Clara.

