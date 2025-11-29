Suscríbete a
CRÍTICA DE MÚSICA

Orquesta Sinfónica Conjunta US-CSMMC: jóvenes y muy prometedores

Comienza la temporada para la Orquesta Sinfónica Conjunta US-CSMMC, que se presentaba con el famoso concierto de violín de Mendelsshon, la 'Sinfonía del mar' de Turina/Castillo y la 'Sinfonía nº 1 en un movimiento' op. 9 de Barber. Cada una nos aportó algo.

Nelly Romero (violín) y Juan García Rodríguez (director)
Nelly Romero (violín) y Juan García Rodríguez (director) C.T.

CARLOS TARÍN

Sevilla

TEMPORADA 2025-26

«Mirar el mar infinito»

  • Programa: Obras de Mendelssohn, Turina/Castillo y Barber.
  • Intérpretes: Nelly Romero (violín). Orquesta Sinfónica Conjunta US-CSMMC.
  • Dirección: Juan García Rodríguez.
  • Lugar: ETSI (Escuela Técnica Superior de Ingeniería).
  • Fecha: 28/11/2025.

Cada vez se hace más imprescindible la presencia de orquestas o formaciones menores para que nuestros jóvenes pisen con firmeza el camino hacia la profesionalización, que en su caso cuenta con el posible reto que supone para algunos/muchos el miedo escénico. O, ... por otro lado, están aquellos que les atrae el interés del público por el trabajo que hacen y la valoración 'in situ' de ese esfuerzo.

