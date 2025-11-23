Suscríbete a
ABC Premium

CRÍTICA DE MÚSICA

OBS: Demasiadas novedades

Aunque sevillano, creemos que es la primera vez que lo oímos en directo, y la impresión es que es un gran violonchelista, pero debería prescindir de lo que distrae y sumirse en lo que concentra.

Víctor García y la OBS
Víctor García y la OBS LUIS OLLERO

CARLOS TARÍN

Sevilla

Temporada 25-26 de la OBS

El violonchelo en la corte de Prusia

  • Programa: Obras de C-Ph.E, Bach, Boccherini y. Duport.
  • Intérpretes: Orquesta Barroca de Sevilla.
  • Violonchelo y dirección: Víctor García García.
  • Lugar: Teatro Turina.
  • Fecha: 22/11/2025.

Recibía la OBS en esta ocasión al chelista sevillano Víctor García, actualmente profesor del instrumento en Utrech. Venía en calidad de solista y director. No recordamos haber visto nunca esta dualidad en un chelista, y con razón. Con un bien trenzado programa en ... torno al instrumento en la çorte de Prusia, abría el programa la 'Sinfonía para cuerdas y continuo en Mi menor H652 / Wq 177 de Carl Philipp Emanuel Bach, para lo cual había colocado la banqueta en lo alto de una pequeña tarima, que estaba situada de espaldas al público con el fin de dirigir la orquesta. El resultado, como podrán imaginar, fue que no se le escuchó prácticamente nada y además tuvo que dirigir mayormente con la cabeza.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app