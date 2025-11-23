OBS: Demasiadas novedades

Recibía la OBS en esta ocasión al chelista sevillano Víctor García, actualmente profesor del instrumento en Utrech. Venía en calidad de solista y director. No recordamos haber visto nunca esta dualidad en un chelista, y con razón. Con un bien trenzado programa en ... torno al instrumento en la çorte de Prusia, abría el programa la 'Sinfonía para cuerdas y continuo en Mi menor H652 / Wq 177 de Carl Philipp Emanuel Bach, para lo cual había colocado la banqueta en lo alto de una pequeña tarima, que estaba situada de espaldas al público con el fin de dirigir la orquesta. El resultado, como podrán imaginar, fue que no se le escuchó prácticamente nada y además tuvo que dirigir mayormente con la cabeza.

Como saben o pueden suponer, la auténtica dirección de una orquesta se hace en los ensayos; la actuación el director se dirige a marcar el tempo para sincronizarlos a todos y a pequeñas correcciones de dinámicas sobre aspectos que previamente han tratado y que por lo general los músicos apuntan en sus partituras. Por ello, podía haberlo hecho desde cualquier sitio o simplemente haber dirigido sin instrumento, que de todas formas no se oyó apenas. La orquesta, con caras nuevas o infrecuentes, sonó ajustada, con fuerza y bien sincronizada, pero nos pareció que le faltaba algo de la 'corporeidad' habitual, tal vez por la separación de la cuerda más grave (chelo/contrabajo) y el chelo tapado por el director.

Uno de los atractivos del concierto era contar con tres obras para chelo, dos de ellas en lo alto del escalafón de la dificultad por méritos propios y en el caso de la sonata de Boccherini, además, por una belleza encomiable. Pero empezamos por el 'Concierto para violonchelo, cuerda y continuo' en La mayor H439 / Wq 172 también de C.Ph.E. Bach, que casi pasó a un segundo plano (al menos momentáneamente) por la desfavorable impresión del sonido del instrumento solista, aunque luego vimos que esta era sólo una parte; la otra era responsabilidad del chelista. Personalmente nos pareció un instrumento que sonaba ligero, con pocos armónicos, y que en poco tiempo hizo que perdiéramos el interés por él. Y objetivamente proyectaba escaso volumen a sala. Los dedos de García corrían bien, pero con frecuencia sucumbían a la velocidad (y aún quedaban los 'imposibles'), recordando a esos pianistas que cuando tienen que hacer una escala muy rápida pisan el pedal derecho y si hay algún error, un buen pedal todo lo tapa. En este caso era la disminución del sonido por las partes conflictivas.

No decimos que siempre, porque la verdad es que tiene una técnica que le permite correr a placer, pero el instrumento ayudaba a tener esa sensación: imaginen un registro como ronco, con la voz tomada, casi rota. Pero la 'Sonata para violonchelo y continuo' en Do mayor G17 de Boccherini pudo significar un pequeño cambio, aunque dentro de un error (creemos): el continuo lo constituyeron entre Aldo Mata (chelo) y Alejandro Casal (clave). ¿Qué se hace? Pues que desaparezcan todos los atriles menos los suyos y el resto de la orquesta, y con el escenario vacío se van los dos al fondo con Casal, sin advertir que el clave sonaría igual, pero el chelo de García sonaría todavía menos desde tan lejos. Y eso pasó con el primer tiempo, pero en el segundo vino una sorpresa: como era un tiempo lento 'Largo con sordini', intenso, hermoso, subió sube el 'potenciómetro' y resultó que el chelo tenía más volumen y se empieza a oír allá en lontananza. Por suerte, la conexión con Mata y Casal fue magnífica, y sobre todo Mata dejándose oír poco a poco, confirmándonos que el sonido del inicio era un ademán. En el tercer tiempo, las exigencias para con Mata también subieron, lo que pareció resultar para él una diversión, y tal vez esto elevó a García hasta un final muy vistoso. Lo mejor fue la disposición de ambos, uno junto a otro, en vez de García tapando a Mata. Ya hemos dicho que la sonata es tan bonita como difícil y el chelista, con libertad de dinámicas y agógicas, es decir, acertando unas veces y divagando en otras, la sacó.

Después de otra 'Sinfonía para cuerdas y continuo' en Sol mayor H648 / Wq 173de C.Ph.E. Bach, siguió uno de los compositores que ganaron su fama con un libro de 21 ejercicios, muchos de los cuales encontramos en la obra que cerraba: 'Concierto para violonchelo y cuerdas nº 6' en Re menor de Duport, toda una carrera de obstáculos, con el sonido pleno asentado en el chelo, pero no siempre con el mismo nivel de afinación y limpieza. Pero no es de extrañar: es el terror de los chelistas.

Al final terminó siendo un poco cansada la puesta en escena, con el cambio de la dirección del escabel que acogía la banqueta, la dirección de espaldas del solista y director, coreografía 'a solo' del brazo de García dirigiendo, la variación del color de chelo incluso en el mismo autor… En fin, distrayendo: es un gran chelista, pero nos gustaría que si vuelve lo haga más en serio.