Suscríbete a
ABC Premium
Urgente
Al menos tres personas atrapadas por un derrumbe en una mina en el concejo asturiano de Cangas del Narcea

CRÍTICA DE MÚSICA

OBC: Ritmos vertiginosos

Se inauguraba con este concierto la presente temporada, con un programa en el que concurrían dos compositores sevillanos, Turina y Castillo, y Beethoven con la 'Sinfonía nº 7', bajo el concepto común del ritmo.

Auxiliadora Gil (piano) y Michael Thomas (director)
Auxiliadora Gil (piano) y Michael Thomas (director) C.T.

CARLOS TARÍN

Sevilla

TEMPORADA 2025-26

Arquitecturas ritmicas

  • Programa: Turina, Castillo y Beethoven.
  • Intérpretes: Auxiliadora Gil (piano). Orquesta Bética de Cámara.
  • Dirección: Michael Thomas.
  • Lugar: Teatro Turina.
  • Fecha: 21/11/2025.

Bajo el interesante punto en común del ritmo, la Orquesta Bética de Cámara nos presentaba este programa pergeñado y dirigido por el maestro Michael Thomas en esta su primera cita de la temporada de conciertos de la OBC. Los primeros ritmos eran netamente ... andaluces, sevillanos, a partir de la música de Joaquín Turina y Manuel Castillo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app