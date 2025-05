OBC: ¿hasta dónde quiere llegar la Bética?

TEMPORADA 2024-25 'Sólo para los valientes' Programa: Schumann y Beethoven.

Intérpretes: Alberto Martos (violonchelo). Orquesta Bética de Cámara.

Dirección: Michael Thomas.

Lugar: Teatro Turina.

Fecha: 24/05/2025.

Nos ha sorprendido que en el programa que comentamos hoy de la Bética no hubiera ninguna obra introductoria ni tampoco descanso, de lo cual nos alegramos, porque quien mucho abarca poco aprieta, y porque no se trataba de obras 'difíciles' de escuchar ni de seguir sino, en todo caso, de deleitarse. Otra cosa es lo que piensen los músicos, en tanto que pueda ser causa de fatiga muscular, y en ese caso la cuestión es otra (aunque todo esto empezó con el covid, para evitar los contagios en los descansos).

Y decimos esto porque la sensación general del concierto es la de necesidad de concentración, de tener ese tiempo para corregir, para aunar, para elevar la idea que la obra plantea con un criterio claro y común. Y no decimos que Thomas no lo tenga, pero sabemos si se enfrenta con músicos que no disponen del suficiente tiempo como para puntualizar los aspectos antedichos.

Decía el mismo programa de mano que Schumann, «preocupado de que la orquesta no ahogara al violonchelo, escribió una obra en que no hay un diálogo […], sino que acompaña en un segundo plano». Esto no siempre se notó, sino que, instalada desde un primer momento en unas dinámicas generosas, confió en la fortaleza del chelista para que se le oyera.

Y no es que Martos tuviera problemas con el volumen de su chelo, pero se podían haber cuidado más las superposiciones en más de un pasaje. Por su parte, el violonchelista granadino presentaba en el 'Concierto para violonchelo' en La menor op. 129 de Schumann, un sonido bonito, claro, atractivo, si bien advertimos igualmente una cierta rigidez que parece arrancarle desde el codo y que genera una audición tensa, más muscular que musical. Y no sabemos si además -o por ello- presentaba un 'vibrato' igualmente intenso, desbordante, que nos parecía contribuir a esa tirantez en el mismo fraseo, algo que se evidenció especialmente en el segundo tiempo ('Langsam', «despacio»).

El violonchelista Alberto Martos dirigido por el maestro Thomas C.T.

Una de las dificultades del famoso concierto schumanniano también reside en situarse con demasiada frecuencia en la zona más aguda, que el intérprete ha de simultanear con escalas muy rápidas, que debieran haberse ejecutado con la mayor limpieza, concediéndole siempre -insistimos en ello- una dificultad tremenda; pero siempre se pueden elegir obras más fáciles o tiempos más lentos. Para colmo, la mano del arco se le enredó en el pelo y las gafas, por lo que tuvo que parar para colocarlas en su sitio, si bien consiguió cogerse nuevamente a la orquesta sin dificultad alguna.

Si con frecuencia advertimos el poco tiempo que suelen dedicar directores y orquestas al concierto con solista, en este caso se hizo demasiado patente la sensación, de manera que parecían estar leyendo a primera vista la partitura, sin más unión que la batuta del director. Este eligió con frecuencia dinámicas que nos resultaron elevadas por encima de lo habitual, lo que sólo conseguía evidenciar la referida poca unión que reinaba entre los músicos. Estas dinámicas parecían 'tipificadas', reducidas, a sus grados más básicos, sin rangos que presentaran mayor diversidad.

Sin embargo, todavía el primer tiempo de la 'Sinfonía nº 3 en Mi bemol mayor op. 55 'Eroica' de Beethoven se notaban estos efectos encontrados, acuciados por una acústica que para una orquesta grande -para un escenario tan ajustado- resultaba muy seca (sólo hay recordar los tres acordes con los que empieza la sinfonía). Todavía el enunciado del tema en el segundo movimiento por parte de los violines resultaba desconsolador; y es que con que haya un solo músico que no mantenga una afinación adecuada, ya el conjunto se resiente por completo. Luego es verdad que pareció que todo se iba relajando, y hubo momentos que contribuyeron a que la formación pareciera recuperar la forma, sobre todo con intervenciones que renovaron el interés de la interpretación: pensamos, por ejemplo, en la flauta, las trompas ('Trio' del 'Scherzo') o el unísono de la cuerda en el pizzicato inicial con que se enuncia el tema del último movimiento, y luego en el 'fugato'que le seguía. En fin, insistimos en que sólo falta una reunión seria en el 'vestuario' o cualquier sala donde se puedan poner sobre la mesa hasta dónde quiere llegar la Bética de Cámara.