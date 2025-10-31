Suscríbete a
ABC Premium

La noche jonda de Lorca y Miguel Poveda

El cantaor catalán presentó en Cartuja Center 'Poema del cante jondo'

Miguel Poveda: «Federico es mi modelo vital, me inspira y zarandea el alma»

Miguel Poveda cantando este jueves en Cartuja Center Cite
Miguel Poveda cantando este jueves en Cartuja Center Cite manuel olmedo
Andrés González-Barba

Andrés González-Barba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Con un Cartuja Center Cite prácticamente lleno, Miguel Poveda iluminó este jueves la noche sevillana trayendo el duende de Federico García Lorca a través de su genial 'Poema del cante jondo'. El cantaor catalán publicó el año pasado un disco basado en ... la obra homónima del poeta granadino y ha sido Sevilla la ciudad elegida para finalizar una gira que ha durado prácticamente dos años.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app