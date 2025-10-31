La noche jonda de Lorca y Miguel Poveda

Con un Cartuja Center Cite prácticamente lleno, Miguel Poveda iluminó este jueves la noche sevillana trayendo el duende de Federico García Lorca a través de su genial 'Poema del cante jondo'. El cantaor catalán publicó el año pasado un disco basado en ... la obra homónima del poeta granadino y ha sido Sevilla la ciudad elegida para finalizar una gira que ha durado prácticamente dos años.

Hablar de Poveda y de Sevilla es hablar de una relación de amor eterna, ya que el artista vivió durante trece años en la capital hispalense y es una ciudad que lleva siempre en el corazón, por eso tanto el concierto de este jueves como el que ofrecerá el viernes tienen un cariz tan especial. Y por si no fuera suficiente, sobre el escenario del Cartuja Center sobrevoló el espíritu de Lorca, que Miguel supo transformar a su modo en un homenaje flamenco cabal con la ayuda del guitarrista de San Fernando Jesús Guerrero. Juntos han creado un disco que hace justicia a ese gran monumento de la poesía española como es 'Poema del cante jondo'.

Tras triunfar el cantaor el año pasado en la Bienal de Flamenco -cita a la que no acudía desde hacía catorce años- con su espectáculo 'Federico y el cante', de nuevo Lorca ha estado presente en el alma de un artista que lo venera y lo respeta como pocos. «No sólo es llegar a las entrañas del poeta, es también mi gratitud a un chaval que escribió este libro maravilloso con 24 años y que fue un defensor del flamenco en general y del cante en especial. Por eso se involucró en eventos tan importantes como el I Concurso del Cante Jondo y también dio conferencias sobre flamenco por todo el mundo», dijo Poveda.

Sobre el escenario del Cartuja Center sonaron cantiñas tan hermosas como la 'Baladilla de los tres ríos'; las bulerías encerradas en 'Puñal encrucijada' o en 'Canción de la madre del Amargo'; la rumba de la 'Canción del gitano apaleado'; la seguiriya de 'Retrato de Silverio Franconetti' o ese gran poema dedicado a la ciudad de la Giralda y que lleva por título 'Sevilla'.

La clave para que Poveda triunfara en su concierto es que el artista se ha rodeado de un atrás de muchos quilates capitaneado por Jesús Guerrero, un músico excelente que ha sido capaz de llenar con los colores de su guitarra los poemas de Lorca. También en ese magnífico viaje musical estuvo acompañado a la percusión por Paquito González, mientras que el compás de Carlos Grilo y el cante de Miguel Soto 'El Londro' le dieron igualmente su personalidad al espectáculo. Asimismo, fue inestimable la presencia de los Makarines, que alegraron con su cante la noche. Todos ellos tuvieron su protagonismo cuando Miguel los fue presentando, especialmente El Londro, que se arrancó por cantes jerezanos.

Miguel Poveda tuvo tiempo para adelantar un tema lorquiano que se incluye en su disco navideño, 'El árbol de la alegría', que aparecerá publicado en breve. A la vez que cantaba ¡Oh, ciudad de los gitanos!, demostró una vez más su simpatía paseándose entre los espectadores que llenaban el aforo del Cartuja Center. Incluso saludó a la cantante Joana Jiménez, que no quiso perderse este gran concierto. Ahora queda este viernes para poder disfrutar una vez más de este 'Poema del cante jondo' antes de que el cantaor catalán inicie nuevos proyectos musicales.