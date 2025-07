Noche de contrastes en la Plaza de España con Cypress Hill y Molotov

La jornada de Icónica Santalucía Sevilla Fest de anoche estuvo dedicada a la música de dos referentes de la música, cada uno, en su género. El primero en conseguir que la Plaza de España sacara sus mejores pasos de ‘street dance’ fue la banda de hip hop latino Cypress Hill. Le siguió Molotov, que deleitó a todos con su fusión de rock, punk, metal y rap.

Más de 7.000 personas se desplazaron ayer a uno de los monumentos más 'icónicos' del Parque María Luisa. Sin embargo, la multitud llegó de forma escalonada. Minutos previos al concierto, la pista apenas estaba un 75% llena. Por su parte, las dos gradas solo tenían completas las primeras filas.

Hip hop, humo y bailes

Cypress Hill arrancó puntualmente a las 21.30 horas. DJ Lord, un artista que forma parte del directo de la banda desde 2019, inauguró la velada con ‘Lord rips for 10’. El público enseguida alzó las manos y movió el cuerpo siguiendo con pasos básicos del hip hop los ritmos marcados por la mesa de mezclas. Acto seguido, el resto de miembros irrumpieron sobre el escenario.

El primer tramo del concierto estuvo compuesto por temas como ‘When the Shit Goes Down’, ‘Hand On the Pump’, ‘A to the K’ y ‘Cock the Hammer’. Antes de interpretar la siguiente canción, ‘Tequila Sunrise’, la pista ya estaba completa, y las gradas a la mitad.

Como a menudo el cannabis se asocia a la cultura del rap y el hip hop, Cypress Hill no pudo evitar dedicar un ‘Weed Medley’ a Sevilla. Un mix de estrofas dedicadas al consumo de esta planta, cuyo atrezo fue lo que parecía ser un porro que el vocalista B-Real se fumó en directo. No tuvo que ser el único que lo hizo, porque, de vez en cuando, al final de la pista llegaban ráfagas de aire cargadas de este peculiar olor.

La del festival era la primera fecha que Cypress Hill tenía en España en 2025, por lo que el concierto debía ser apoteósico. Para conseguirlo, el grupo incluyó éxitos como ‘Illusions (Remix)’, ‘Boom Biddy Bye Bye’ o (Rock) Superstar’.

Los hiphoperos cerraron su show con ‘Cant Get the Best of Me’, ‘Jump Around’, y una decena de vasos volando de un lado a otro. Eso era buena señal: habían dejado a Sevilla con ganas de más. Por suerte, aún quedaba el concierto de Molotov.

«¡Viva México!»

A las 23.35 horas, llegó el turno de recibir a una de las bandas de rock mexicanas más populares. El grupo, que este 2025 celebra sus 30 años de trayectoria, llegó a la Plaza de España pisando fuerte. En cuanto sonaron los primeros acordes de ‘Pendejo’, Micky Huidobro se pegó al micro y presentó a sus compañeros: «¡Sevilla! ¡Aquí están los mejores músicos del mundo!». Tras una pausa dramática, admitió que «no soy de esos, ¡aquí venimos a disfrutar y a volar!».

A pesar de que la pista no estuvo tan llena como con Cypress Hill -había huecos, pero la multitud llegaba hasta el final de la platea-, su intervención estuvo protagonizado por la entrega del público, sobre todo, en ‘Chinga tu madre’, ‘Frijolero’, ‘Gimme the power’, 'MLTV cocktail', ‘Hit me’ o ‘Here we kum’. Estaba claro: había darlo todo, ¡son tres décadas en la música! De ahí que Molotov incluyera en el setlist los temas más conocidos y aclamados de su discografía.

Más de 30 mujeres subidas al escenario para cantar 'Demolición' P. M.

Con ‘Demolición’ iniciaron la despedida. Antes, subieron al escenario a más de 30 mujeres para cantar la última canción, 'Rastamandita'.

Anoche, Sevilla desfogó. Primero lo hizo bailando hip hop; luego, brincando al ritmo de Molotov. Así fue como dos bandas con estilos muy diferentes supieron conquistar la Plaza de España, cada una a su manera.