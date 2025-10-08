Myplaylist Fest aplaza los conciertos de este puente de octubre en Sevilla

Los amantes de la música tenían una cita los próximos días 10, 11 y 12 de octubre en la capital hispalense, 'My playlist fest'. A menos de 48 horas de que comience la fiesta, la organización del evento ha anunciado que el festival ... ha quedado aplazado.

Dicha organización ha explicado la causas del cambio de fechas a través de un comunicado en sus redes sociales: «Debido a circunstancias fuera de nuestro control relacionadas con la convivencia de varios eventos en el espacio de los exteriores del Estadio de la Cartuja y las consecuencias económicas y logísticas derivadas de esta coyuntura».

Además, han añadido que durante las últimas semanas han trabajado «intensamente para hacer posible esta primera edición». Pero, ante la imposibilidad de ofrecer una experiencia de «primerísimo nivel» para el público y los artistas, han decidido aplazarlo.

Aún se desconoce la nueva fecha en la que se celebrará el festival que tenía como cabeza de cartel a Café Quijano, Iñigo Quintero, Despistaos, Melendi o El Canijo de Jerez, entre más artistas. Aunque, en el comunicado han indicado que las entradas «seguirán siendo válidas para las nuevas fechas».

¿Puedo devolver mi entrada?

En el supuesto en el que el espectador no pueda asistir a la nueva fecha, se puede solicitar la devolución íntegra de la entrada. Desde el equipo han agradecido la confianza a quienes conserven su entrada, así «tendrán un extra especial en el festival» cuando se anuncien las nuevas fechas.

¿Cuándo se celebrará MyPlaylist festival?

Aunque en el comunicado han anunciado que el festival queda aplazado, no han detallado la fecha exacta en la que se celebrará. Desde la organización han apuntado que «en los próximos días» se comunicarán los nuevos detalles y fechas exactas.