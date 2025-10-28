Música portuguesa, clásica y contemporánea en la temporada musical de CaixaForum Sevilla

CaixaForum Sevilla celebra del 31 de octubre al 12 de diciembre su nueva temporada musical. La programación incluye las actuaciones de los portugueses Trio Alvorada; la formación La Ritirata, dirigida por el violonchelista Josetxu Obregón; y el contratenor Xavier Sabata junto al cuarteto de ... saxofones Kebyart.

Los componentes del Trio Alvorada serán los encargados de inaugurar esta nueva temporada el 31 de octubre a ritmo de música portuguesa. Con motivo del centenario del nacimiento de Carlos Paredes, los músicos plantean un homenaje al legado inmortal de la guitarra portuguesa a través de temas de Carlos y Artur Paredes, que con esta propuesta aspiran a revivir la música de Paredes conectándola con la ciudad de Coímbra y los «cánticos de pájaros anunciando el sol», expresión usada por José Saramago para describir la música de Paredes. Este concierto se celebra en colaboración con el Festival Fado Sevilla 2025.

El ciclo continuará el 14 de noviembre con la formación La Ritirata en un concierto dirigido por el violonchelista Josetxu Obregón que invita a los oyentes a un viaje musical por las cortes de Italia y España en plena transición entre el Renacimiento y el Barroco. Con el programa Il Spiritillo Brando, la prestigiosa agrupación revive tanto las elegantes danzas cortesanas del virreinato español en Nápoles como la leyenda popular del Spiritillo, el duende travieso que simbolizaba las imperfecciones humanas. Es un concierto que une rigor histórico y vitalidad interpretativa en una experiencia única.

Temporada musical en CaixaForum Sevilla Dónde: CaixaForum Sevilla

Dirección: C. López Pintado, s/n

Cuándo: del 31 de octubre al 12 de diciembre

Entradas: 15 euros

Esta temporada se cerrará el 12 diciembre con la propuesta del contratenor Xavier Sabata y el cuarteto de saxofones Kebyart, quienes presentarán un programa tan inusual como fascinante. De Vivaldi a Weill, su cancionero ecléctico se transforma en una experiencia sonora única, un encuentro artístico excepcional entre la tradición vocal y la innovación instrumental que abre nuevas formas de diálogo entre el barroco, la música contemporánea y la creación escénica actual. Bajo el espíritu del I'm an unusual thing, de Michael Nyman, la propuesta se convierte en un viaje cautivador que ya ha conquistado escenarios internacionales y que ahora llega a CaixaForum Sevilla.

Como complemento ideal a la Temporada Musical, CaixaForum Sevilla también ofrecerá por las noches una experiencia gastronómica en su Café-Restaurante. Los amantes de la música, la cocina y el cine, podrán hacer una degustación especialmente diseñada para la exposición 'Interior Berlanga. Cine, vida y humor'. Se trata de una mirada íntima y nunca explicada sobre el icónico director de cine Luis García-Berlanga y que se podrá visitar en CaixaForum Sevilla hasta el 20 de abril.