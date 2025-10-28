Suscríbete a
Música portuguesa, clásica y contemporánea en la temporada musical de CaixaForum Sevilla

El Trio Alvorada abre el ciclo el 31 de octubre en un concierto organizado en colaboración con el Festival Fado Sevilla

El lado más científico de Pixar llega a CaixaForum Sevilla con una muestra muy divulgativa llena de arte y creatividad

Los componentes del Trio Alvorada
Los componentes del Trio Alvorada
CaixaForum Sevilla celebra del 31 de octubre al 12 de diciembre su nueva temporada musical. La programación incluye las actuaciones de los portugueses Trio Alvorada; la formación La Ritirata, dirigida por el violonchelista Josetxu Obregón; y el contratenor Xavier Sabata junto al cuarteto de ... saxofones Kebyart.

