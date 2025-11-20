Suscríbete a
CRÍTICA DE MÚSICA

Méncid: De verdad que nos ha nacido otra estrella

La encontramos en la música barroca, en la zarzuela, en la ópera o en recitales. Está en un momento idílico, con una juventud exultante y ganas de llegar. Aquí se sintió 'Romántica' y nos llevó a un salón decimonónico y nos cantó de fábula.

Soraya Méncid y Manuel Navarro
Soraya Méncid y Manuel Navarro

CARLOS TARÍN

Sevilla

CICLO ALTERNATIVAS DE CÁMARA

La Romántica: dúo de canto y piano.

  • Programa; Obras de Fauré, Hahn. Viardot, Beach, Boulanger, Chaminade, Ravel, Rossini, Bellini, Donizetti, Meyerbeer
  • Intérpretes: Soraya Méncid (soprano) y Manuel Navarro (piano).
  • Lugar: Teatro de la Maestranza, Sala Manuel García.
  • Fecha: 19/11/2025.

Nuevamente tenemos la oportunidad de escuchar a la muy emergente soprano onubense Soraya Méncid, sin que tengamos que decir que ganó Concurso Internacional Nuevas Voces Ciudad de Sevilla 2024 porque su presencia es constante en cualquier ámbito musical de la ciudad.

No sabemos ... si para demostrar su versatilidad vocal o para ofrecernos un programa variado, lo cierto es que el recital estaba claramente dividido en dos partes (sin descanso): nos acercaba por un lado el maravilloso mundo de la 'mélodie' francesa y por otro las grandes arias belcantistas, si bien no las más trilladas (si exceptuamos 'Quel guardo il cavaliere' de 'Don Pasquale').

