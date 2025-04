María Terremoto: «Es muy posible que en el futuro haga un disco enfocado en otro género o, incluso, en inglés»

Por la sangre de María Terremoto (Jerez de la Frontera, 1999) fluye un caudal de arte heredado con el que es difícil incluso empatar. Último eslabón de una estirpe de figuras incontestables del flamenco, María Fernández Benítez, así reza en su DNI, es ... hija de Fernando Fernández Pantoja 'Fernando Terremoto' y nieta de Fernando Fernández Monge 'Terremoto de Jerez'. Ahí es nada.

Representa como pocos actualmente la esencia del barrio de Santiago, Sancta Sanctorum del flamenco jerezano, no obstante, muestra una apertura de miras que trascienden de su raíz, del cante ortodoxo, y habla sin reparos de otros gustos musicales y de unas inquietudes musicales que más pronto que tarde le harán dar un cambio de tercio para probar en otros géneros e, incluso, en inglés.

A sus 24 años es una de las artistas más demandadas del flamenco, aunque este jueves llega al Cartuja Center de Sevilla inmersa en un delicioso proyecto navideño junto a la gran diva de la lírica española Ainhoa Arteta. Soprano y cantaora protagonizan el espectáculo 'Que suenen con alegría', donde ambas artistas, acompañadas por unos músicos de primerísimo nivel, dan rienda suelta a su inmenso talento y sus portentosas voces para reinterpretar 50 canciones y villancicos, en su inmensa mayoría más que reconocibles.

¿Cómo surge la opción de protagonizar este 'Que suenen con alegría'? ¿Había visto el espectáculo en directo en años anteriores?

Sabía de su existencia, pero la verdad es que no lo había visto nunca. Cuando me llegó la propuesta me hizo muchísima ilusión, acepté inmediatamente y en seguida nos pusimos manos a la obra con los ensayos. Ha sido un proceso de aprendizaje muy largo e interesante, tanto de la artista con la que trabajo como asimilación de las 50 canciones que componen el setlist.

¿Cómo fue la acogida del estreno de este espectáculo en Jerez? ¿Sonó como había imaginado?

Sonó mucho mejor de lo que yo esperaba, pero a una diferencia abismal. Increíble. Fue precioso, muy entrañable, Ainhoa y yo creamos una armonía muy bonita que la transmitimos al público.

En las entrevistas previas al estreno del espectáculo dijo que entre usted y Ainhoa Arteta hubo un flechazo, una conexión casi instantánea. ¿Cómo fue actuar con ella en el Teatro Villamarta?

Gracias a Dios he tenido el privilegio de trabajar con muchos grandes artistas, pero el estreno en Jerez ha sido la primera vez que me subido a un escenario con una artista de esta dimensión, además del género de la lírica. ¡Yo nunca había trabajado con ninguna lírica! Pero ella es tan sencilla, tan humilde y lo pone todo tan fácil… Es una artista arriba y abajo del escenario, porque el que es artista lo es desde que se levantas, y no me refiero a que se tenga que levantar con el pecho para afuera y la cabeza para arriba. Es algo diferente. Esa esencia que ella tiene es algo único, es lo que hace aún más grande y lo que ha hecho que yo me sienta muy cómoda y muy en casa. Estoy deseando volver a actuar con ella. ¡Y además en Sevilla!

Ainhoa Arteta ha declarado recientemente que María Terremoto es el chocolate del flamenco, que tiene chocolate en la voz. Siguiendo esta comparación, ¿Ainhoa qué es?

Ella tiene miel, ella tiene sangre, ella tiene caramelo, ella tiene almíbar, ella tiene rabia. No creo que existan adjetivos para definir su portentosa voz.

Este año le hemos visto en Canal Sur cantando 'Listen' de Beyoncé, y 'Yesterday' de los Beatles. ¿Cómo tenemos que interpretar estas actuaciones? Como un experimento, una inquietud suya o hay que ir más allá y no descartar que en algún momento se anime con un disco que abunde en otro género o, incluso, cantando en inglés…

No descarto la posibilidad de hacer algo diferente de aquí a un tiempo. Lo tengo en mente, por supuesto que sí. De hecho, es muy posible que lo haga. ¿Sabes por qué? Porque La música es el alimento de mi alma. Si yo fuese un móvil, la música sería mi cargador. Además, es una vía de escape, un método para desahogarme, para animarme, para llorar, incluso. Y todo esto hace que sea una persona muy inquieta musicalmente hablando. Vivo escuchando todo tipo de géneros, no solo flamenco. Y eso deriva en ideas que no siempre están en las coordenadas del flamenco.

¿Tendría sentido hacer un disco de flamenco en inglés?

No es ninguna tontería la pregunta, porque incluso me han planteado alguna vez hacer algo así. A ver, no hacer una soleá en inglés, pero sí un poco a la inversa. De llevar al flamenco temas en inglés.

«A los jóvenes hay que darles el flamenco un poquito maquillado» María Terremoto Cantaora

Está claro que el flamenco, como otros tantos géneros, no es una foto fija, es una imagen en movimiento. Así ha sido siempre. Y está claro que usted es de las artistas que piensan que el flamenco actual debe tener una apertura de mente que en muchos casos se sigue negando por muchos puristas. ¿Hacia dónde cree que debería ir el flamenco en un futuro?

Yo ahora mismo lo que hago es sentarme en una silla y cantar cante ortodoxo, el que me enseñó mi padre. De momento he elegido ese camino, pero a lo mejor mañana hago un disco flamenco con 20 bits. Lo que quiero decir es que he nacido en el seno de una casa que es cantaora y eso no es motivo para que no esté de acuerdo en que se investiguen otros caminos dentro del flamenco. Al revés, me parece interesante que se fomente el flamenco para personas jóvenes como yo y como todos los compañeros que estamos intentando que este arte no se pierda, procurando que las nuevas generaciones se acerquen a nuestra raíz y a nuestra cultura, que es el flamenco. A los jóvenes hay que darles el flamenco un poquito maquillado, porque los que no vienen de una familia flamenca y, además, mayoritariamente escuchan reguetón de mala muerte, es normal que cuando le pongan a la Niña de los Peines digan ¿esto qué es?

Ainhoa Arteta y María Terremoto en Sevilla Dónde: Cartuja Center Cite.

Dirección: Leonardo da Vinci, 7 (Isla de la Cartuja).

Cuándo: jueves 14 de diciembre.

Horario: 20.30 horas.

Precio: de 34 a 52 euros.

Entradas: cartujacenter.janto.es

Entonces, ¿está de acuerdo en que se haya nominado a Omar Montes en la categoría de mejor disco flamenco en la pasada edición de los Grammy Latino?

Bueno, eso no, porque si se analiza está claro que no es flamenco. Es molesto para los flamencos, no por Omar, pero ha habido muchos artistas flamencos que se han quedado fuera de las nominaciones. Pero tampoco me afecta. Si me pongo el disco de Omar Montes, de quien escucho algunas canciones como cualquier joven, y me pongo el de mi compañero Israel Fernández, no hace falta que te diga a quién voy a elegir. Pero pienso que eso al fin y al cabo esto no tiene mucha repercusión, se trata más bien de una estrategia empresarial a nivel de discográficas.

Al final el premio se lo llevó Niña Pastori...

He crecido escuchándola, es uno de mis ídolos musicales y el disco es una auténtica maravilla, pero sin menospreciarlo ni un ápice, yo estaba presente en la gala y a mí me hubiese gustado que el Grammy lo ganara Israel Fernández.