Manuel Turizo pone en reventa entradas para su concierto en Sevilla

Este viernes 24 de octubre el Live Sur Stadium (explanada exterior del Estadio la Cartuja) albergará el concierto de uno de los artistas del momento, Manuel Turizo. El colombiano llega a la capital hispalense en su gira mundial, tras su paso por Latinoamérica ... y Estados Unidos.

Bajo el nombre '201 tour', el cantante y compositor ofrece a sus fans una experiencia cinematográfica, multisensorial y personal, a través de sus temas como 'La bachata' o 'El merengue'.

Ha sido tal el éxito de Turizo en Sevilla que, ha ampliado el aforo y sacado nuevas entradas, de las que ya solo quedan las últimas unidades.

Ante esta alta demanda, hay quien opta por hacerse con una de ellas en la reventa, una alternativa poco segura si no se hace por canales oficiales. Cabe recordar la decena de fans de Quevedo que se quedaron fuera de su concierto en Málaga por entradas falsas.

Así, la promotora del concierto de Turizo «en aras de poder controlar la reventa y ofrecer un espacio seguro para los fans (...) ha llegado a un acuerdo con la empresa de venta 'Fan to fan', Rebel Tickets, para que se convierta en su canal oficial de reventa».

En este sentido, la organización ha aclarado que «no se responsabiliza de entradas adquiridas en otras plataformas no oficiales». A lo que ha añadido el CEO de Rebel Tickets, Asier Bengoa, que «en redes sociales y algunas webs aprovechan las ganas del público por disfrutar del concierto e intentan revender las entradas con incrementos del 400% o más del doble del precio original».

Cómo comprar las entradas de reventa para Manuel Turizo en Sevilla

A través de este enlace accederás a la reventa del colombiano. En la página aparecerán las entradas disponibles clasificadas por zonas: Entrada general, Entrada general PMR, Entrada general early entry y Front Stage. Al lado de cada categoría aparecerá un número que indica la cantidad actual de entradas en reventa.

Entradas de Manuel Turizo en reventa el 22 de octubre de 2025 a las 12:17 REBELTICKETS

Seleccionas la categoría, el precio que más se ajuste a tu presupuesto, el número de entradas que deseas adquirir y pinchas sobre 'comprar'. Si no estás registrado, tendrás que hacerlo en este momento antes de acceder al pago. Una vez registrado, ya solo quedará pagar y en unos minutos recibirás las entradas.

A diferencia de los precios de venta oficial, la cantidad a pagar será establecida por quienes revendan su entrada. Así, los precios para una entrada general pueden variar entre los 27 y los 81 euros.

Otra de las ventajas de esta página web está en que puedes conocer la razón por la que el vendedor no podrá asistir al evento.