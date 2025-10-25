Suscríbete a
Manuel Turizo abre las puertas de su apartamento '201' a Sevilla

El colombiano presentó su nueva gira en el Live Sur Stadium, una cita en la que miles de personas bailaron bachata, merengue y reggaeton

Manuel Turizo en Sevilla
Manuel Turizo en Sevilla manuel olmedo
Paula Mateo

Sevilla

Anoche, la explanada sur del Estadio La Cartuja se transformó en una fiesta latina. El Live Sur Stadium retumbó al ritmo del reguetón, la bachata y el merengue de Manuel Turizo como anfitrión. Miles de personas se desplazaron hasta el recinto sevillano para ... darlo todo y sacar sus mejores pasos de baile. No era para menos: la última cita del colombiano con la capital andaluza había sido el 14 de julio de 2024 en el Icónica Santalucía Sevilla Fest. Fue evidente que la ciudad cogió el concierto de ayer con ganas.

