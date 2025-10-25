Manuel Turizo abre las puertas de su apartamento '201' a Sevilla

Anoche, la explanada sur del Estadio La Cartuja se transformó en una fiesta latina. El Live Sur Stadium retumbó al ritmo del reguetón, la bachata y el merengue de Manuel Turizo como anfitrión. Miles de personas se desplazaron hasta el recinto sevillano para ... darlo todo y sacar sus mejores pasos de baile. No era para menos: la última cita del colombiano con la capital andaluza había sido el 14 de julio de 2024 en el Icónica Santalucía Sevilla Fest. Fue evidente que la ciudad cogió el concierto de ayer con ganas.

Los 40 minutos de retraso parecieron no importarle al público. El propio Turizo, consciente de la expectación, amenizó la espera con el sorteo una experiencia 'meet & greet'. En las pantallas del recinto se proyectó un código QR que los asistentes pudieron escanear para probar suerte en el sorteo, algo que hizo que las ganas se multiplicaran.

Noche de himnos

Con esta gira, '201', el colombiano no solo inundó la explanada sur del Estadio de música, también abrió las puertas de su apartamento 201 con una puesta en escena que incluía dormitorio, salón, comedor… Esa casa era, sin duda, más grande que muchos pisos de la ciudad.

Una cuenta atrás de diez minutos desató los gritos de la multitud. Cuando el reloj marcó los últimos 13 segundos, cientos de móviles se alzaron para inmortalizar el momento. Fue entonces cuando los primeros acordes de 'Mala costumbre' interrumpieron los vitoreos.

De un momento a otro, el humo, los juegos de luces y un cuerpo de bailarines robaron todas las miradas. Fue al romper el estribillo cuando la voz de Turizo retumbó por los altavoces. «¡Sevilla!», saludó el artista.

Manuel Turizo en Sevilla manuel olmedo

«Si tienes miedo, hazlo con miedo, pero hazlo», animó Turizo, antes de seguir con una sucesión de éxitos que no dejaron respirar a nadie: 'Desconocidos', 'Copa vacía', 'Quiéreme mientras se pueda' -que acabó con ritmo de salsa-, '1000 cosas', 'Vagabundo' o 'Salud mi reina', con un brindis improvisado junto a su hermano Julián Turizo: «Quien no apoya… Y quien no recorre…», bromeó antes de dar un shot.

Otros éxitos que el artista incluyó en el setlist, porque sabía que sino Sevilla no se lo perdonaría jamás, fueron 'Una lady como tú', 'Vaina loca', 'La nota' o 'La bachata'.

El colombiano aprovechó la ocasión para agradecer el cariño de la ciudad. Asimismo, agradeció a todos los que llevaban pancartas y ondeaban banderas de Venezuela, Bolivia y Colombia. Esta pausa para interactuar con el público se convirtió en el germen de uno de los momentos más emotivos de la noche: subió a una fan que le prometió tatuarse un 201 a cambio de que Manuel la invitara al escenario en 'Déjala que vuelva'. Así lo hizo, y dibujó el prometido 201 en su brazo derecho. Clave destacar que las sorpresas no terminaron ahí: Luca, participante de La Voz Kids, se unió a Turizo para interpretar 'Culpables'.

La noche también tuvo espacio para la bachata con 'Qué pecao', y un guiño a Juan Magán con 'Solo quiere bailar sola'. Entre risas, complicidad y baile, Manuel convirtió el concierto en una gran reunión de amigos: «En mi casa se canta, se baila, se bebe… ¡Y se olvidan los problemas!«

El cierre no podía ser otro que 'El merengue'. Con este himno, el colombiano puso el broche de oro a una velada que confirmó lo evidente: Manuel Turizo había conquistado, de nuevo, a Sevilla.