Manuel Carrasco arremete contra las críticas: «No habrá un segundo concierto en Sevilla»

Rectificar es de sabios. Manuel Carrasco ha tenido que salir al paso en sus redes sociales tras el revuelo que se formó a raíz de una publicación en la que daba a entender que el día 16 de mayo podría celebrarse otro concierto en Sevilla. La polémica venía porque tanto el cantante como su equipo destacaron en su día (hace unos meses) que el sábado día 17 sería el único concierto en la capital hispalense, con la consecuente apertura de la gira 'Tour Salvaje' y el estreno absoluto del espectáculo.

Sin embargo, en la publicación de una forma misteriosa como tiene acostumbrados a sus fieles, se podía intuir que quizás podría estar en la ciudad un día antes. Esto provocó la indignación de muchos seguidores que argumentaban principalmente que se perdía cierta «exclusividad» al tratar de realizar otro concierto anterior al día propuesto en principio, puesto que de eso se trataba cuando vendió las 70.000 entradas del Estadio de la Cartuja en una hora.

Esos 'privilegiados' que lograron conseguir los tickets se vieron en situación de desventaja respecto a los que compraran las nuevas entradas que se pusieran a la venta, si es que en algún momento se ponían y si es que se hacía otro concierto, cosa no aclarada por el cantante ni por la productora.

«Hacer algo especial el día antes»

Ahora, ante la polémica generada y muchos comentarios en su contra, el onubense da un giro de guion y habla sin tapujos de los planes que tenían en mente: «Me paso por aquí porque veo que se ha formado bastante revuelo con la publicación que hicimos ayer. Lo primero es que no va a haber un segundo concierto en Sevilla, ustedes sabéis que nosotros a veces jugamos un poco con el misterio a la hora de dar las noticias, y viendo que vuestras reacciones, que me han sorprendido bastante y que no lo habéis entendido, os cuento un poco la idea que teníamos».

«Lo que queremos hacer es algo especial el día de antes para la gente que no va a poder venir al concierto, la realidad es que hay más de 30.000 personas apuntadas en una lista de espera y que no van a poder muchas de ellas venir, aunque hay un cupo que se va a liberar estos días, evidentemente no va a ser suficiente», explica el cantante. «Entonces habíamos pensado tener un gesto de cariño con toda esta gente».

«Tenemos muchas ganas de mostraros lo que estamos preparando, y además, tenemos ganas de ver vuestra respuesta y de que esto empiece, así que esto era, me sabe mal tenerlo que explicar así, pero bueno, a veces las cosas se dan como se dan», remata un poco apesadumbrado. «Este inicio de gira va a ser aún más emocionante de lo que nunca imaginamos. Gracias por estar ahí, por tanta ilusión y por hacer que cada paso de este camino sea aún más bonito».