Suscríbete a
ABC Premium

CRITICA DE MÚSICA

Lucas Macías/ROSS: 'Resurrección' palpitante

Comenzaba la temporada de abono de la ROSS con la presencia en el podio del nuevo director titular y la programación diseñada por él mismo, en la que la 'Sinfonía nº 2' de Mahler, 'Resurrección' daba la oportunidad de iniciarla por todo lo alto.

El director titular de la ROSS, Lucas Macías, al frente de la orquesta
El director titular de la ROSS, Lucas Macías, al frente de la orquesta MARINA CASANOVA

CARLOS TARÍN

Sevilla

TEMPORADA 20225-26

Sinfónico 01: Resurrección

  • Programa: Sinfonía nº2 en Do menor «Resurrección»
  • Intérpretes: Emőke Baráth (soprano), Emily D'Angelo (mezzosoprano), Coro del Teatro de la Maestranza y Joven Coro de Andalucía, Marco García de Paz (Director de coro). Real Orquesta Sinfónica de Sevilla.
  • Dirección: Lucas Macías.
  • Lugar: Teatro de la Maestranza.
  • Fecha: 11/09/2025.

Ya en junio oíamos al maestro Macías Navarro al frente de la ROSS como titular, pero este era el primer concierto de una temporada programada por él, con una orquesta estirada hasta los cien músicos, dos cantantes y los coros del Teatro de la ... Maestranza y el Joven Coro de Andalucía, todo lo cual añadía una espectacularidad festiva a la cita.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app