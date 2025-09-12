Lucas Macías/ROSS: 'Resurrección' palpitante

Ya en junio oíamos al maestro Macías Navarro al frente de la ROSS como titular, pero este era el primer concierto de una temporada programada por él, con una orquesta estirada hasta los cien músicos, dos cantantes y los coros del Teatro de la ... Maestranza y el Joven Coro de Andalucía, todo lo cual añadía una espectacularidad festiva a la cita.

Aún más, si hablamos de la sinfonía, el ascenso progresivo desde la marcha fúnebre hasta la resurrección final, desde la oscuridad de la muerte (con todas las lecturas que queramos en alguien que vivió su vida rodeado por ella) hasta la resplandeciente 'resurrección', podría hacernos pensar en esa trayectoria de la orquesta desde su pasada crisis hasta este momento en que nos encontramos con un Teatro abarrotado.

Acaso este despliegue artístico pudiera tener como contrapartida encontrarnos inmediatamente después de las vacaciones y, a pesar de la espléndida actuación de la orquesta, sabemos que todavía el maestro onubense le puede pedir más, a medida que vayan 'aunándose' y encajando todas las piezas sin fisuras. La elección de una sinfonía de tal calado aún hacía más exigente la necesidad de una compacidad que mostrara el famoso potencial de la orquesta. Es más, diríamos que en la cita de este viernes ya se notarían aún mayores mejoras.

Sin embargo, el corazón que director, orquesta y coros han puesto en ofrecérnosla merece todos los elogios posibles, porque desde el inicio de la sinfonía ya se podía adivinar el pálpito que surgía de entre los pentagramas. Sin ir más lejos, los inquietantes trémolos en fortísimo del comienzo ya nos situaban en el dramatismo y la tensión del movimiento de inicio, que alternaría con la belleza esperanzadora del segundo tema. El vehemente arranque que abre la sinfonía tiene un impulso tal que contagió al solista de chelos y nos pareció que el envión aceleraba ligeramente la velocidad de lectura del excelente solista. Aquí aprovechamos para destacar que tanto chelos como contrabajos aportaron tanto variopintas melodías como corporeidad al conjunto durante toda la obra.

El tema principal propiamente dicho del primer movimiento, expuesto maravillosamente por oboes y corno, lejos de un mero carácter expositivo, fue sostenido por dicha cuerda media-grave en insistentes 'ostinatos', originando un borboteo hipnótico tan sólo roto por ráfagas conjuntas de flautas, oboes y corno: anticipaba una tensión y atención vibrante durante toda la obra. El segundo tema, en cambio, no nos pareció que alcanzara el encumbramiento sutil y el lirismo vaporoso y esperanzador para después de la muerte que se le supone. Pero qué bien definió las partes Macías, 'coloreando' las secciones, buscando los choques para encontrar esa sensación de sonido tridimensional, si se nos permite.

El encanto del segundo movimiento alternó, dentro de una forma popular, una perfecta articulación de las cuerdas, capitaneadas por Alexa Farré, contrastando con la madera y finalizando en un encantador 'pizzicato' perfectamente sincronizado por toda la cuerda.

De izquierda a derecha: D'Angelo, inmediatamente detrás Macías, García de Paz y Baráth MARINA CASANOVA

En el cuarto movimiento ('Urlicht', «Luz») aparecía la voz de la mezzo Emily D'Angelo que, en el breve espacio de tiempo que dura este movimiento nos habla de la luz intensa que nos lleva a Dios. Generalmente oímos a contraltos, así que la voz más 'ligera' y clara de D'Angelo llamaba la atención, así como un registro agradable y atractivo, junto a un vibrato rápido. El 'coral' de las trompetas en pianísimo supone un riesgo para los instrumentos, que aquí lo supieron llevar lo mejor posible.

El último movimiento es tan largo como una sinfonía completa de Mozart. Pero nadie dijo aburrido. La soprano Emőke Baráth coronó la parte vocal del movimiento, con su voz delicada y sugerente, tanto sola como a dúo con la mezzo. La orquesta entera se encargó de una gran variedad de recursos tímbricos, así como la banda interna potenció el aspecto músico-teatral con gran acierto, tanto como las once trompas que contamos, recurso tan sugerente como el de dejar al coro sentado en su entrada en pianísimo acompañados en principio por chelos y contrabajos, con una dinámica en ascenso casi imperceptible. Es hora de destacar la labor del coro del Maestranza como el juvenil de Andalucía, que empastaron maravillosamente, bajo la batuta común del maestro García de Paz, que firmó un gran trabajo.

Suponemos que no fue casualidad que cuando las dinámicas iban creciendo el coro por fin se levantase coincidiendo con el texto: «Con alas ganadas por mí levantaré el vuelo». Los metales volvieron a sobresalir y aportaron ese color y fuerza que los caracteriza, añadiendo un gran colorido al brillante final.

Lucas Macías estuvo sensacional, y los pequeños detalles señalados no empequeñecen su trabajo ni la sensibilidad sobre una de las sinfonías más populares -por no decir la más- del catálogo mahleriano, pero también de gran dificultad de ejecución. Viene, pues, a traer esperanza y un nuevo resurgimiento sinfónico que llene las butacas hasta la bandera (si la hubiere).