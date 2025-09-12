Loquillo: «He buscado a los mejores actores para interpretar mis canciones»

Loquillo regresa a Sevilla con la fuerza de sus himnos más emblemáticos envueltos en una energía renovada: con su nuevo disco 'Corazones legendarios', el catalán se embarca en una gira que hará una parada especial en el festival Insólito, en colaboración con el ... Pop CAAC. El rockero barcelonés, figura indiscutible de la escena nacional, vuelve a pisar la capital hispalense con esa mezcla de elegancia y rebeldía que lo ha convertido en un referente generacional, dispuesto a reafirmar sobre el escenario que su leyenda sigue escribiéndose en presente.

-'Corazones legendarios', a lo Lou Reed. ¿Por qué ese nombre?

-El simbolismo según Cirlot es la capacidad de un concepto, objeto o imagen para representar algo más de su significado literal conectando lo invisible con lo visible y lo consciente con lo inconsciente. Y aquí somos mucho de Cirlot.

-Tras un disco, de nuevo con la poesía como protagonista ('Europa') y un libro, 'Paseo de Gracia', ¿por qué un disco así, ahora? Suena a homenaje y despedida.

-Después de la gira de teatros con mi proyecto de poesía contemporánea 'Transgresiones', que celebraba treinta años desde la salida de 'La vida por delante', me apetecía volver a mi repertorio de rock español, esta vez en calidad de director de una película sobre mi vida. El guion necesita el actor o actriz perfecto y, para eso, es necesario un trabajo de campo anterior.

-¿Qué es lo más gratificante de sacar un disco de versiones?

-Afortunadamente en España tenemos una concentración de talentos de tal calibre que me ha permitido disfrutar de sus interpretaciones y, en algunos casos, de momentos inolvidables.

-Hablando de la gira, de hecho la comienza antes de sacar el disco, con hasta tres conciertos antes de que se pueda escuchar entero.

-Pasar de actor de teatro a estrella de rock, en grandes espacios, es un ejercicio de transformación que necesita su tiempo. Es más complicado pasar del personaje rock al actor de teatro: es de una intensidad que puede volarte el corazón.

-¿Siguen los nervios tras tantos años en los escenarios?

-A partir del personaje que interprete. En este caso, viniendo de una gira de teatros cantando poesía, es necesario pasar de la contención a la explosion del rock español, que requiere su tiempo. Son dos lenguajes distintos pero complementarios en mi crecimiento personal y artístico. Como decía Paul Elouard: «Debemos avanzar, avanzar hacia lo que amamos».

-Hay una gran variedad de colaboraciones. Sin desvelar al colaborador, por si no quiere arruinar la sorpresa: ¿cuál es el tema que más le ha sorprendido por cómo ha quedado?

-La que más me ha sorprendido es la versión de 'Ritmo de Garage' de Jota de Los Planetas y las más emocionantes, sin duda, las interpretaciones de Raphael y Poveda en 'Voluntad de bien' y 'No volveré a ser joven'.

-Aunque sean canciones muy conocidas, hay temas como 'El Rompeolas' que parecen cobrar una entidad e identidad nuevas, distintas, debido por supuesto a la personalidad de Manolo García.

-Hablar de Manolo es hablar de una persona generosa que me ayudó en mis inicios con Los Trogloditas. Podemos ser antagonistas en muchas cosas pero a cada uno lo suyo. Es de ley.

-¿Han tenido en mente las peculiaridades de cada artista antes de saber con quién hacer cada canción en el estudio o ha sido más una cuestión de instinto?

-He buscado a los mejores actores para interpretar mis canciones. El instinto lo es todo para un gran actor. Eso y el 'Método Loquillo'.

-¿Ha habido cambios o sorpresas en el camino?

-Todos los actores de esta película ––Bunbury, Rubén y Leiva, Manolo, Tarque, Alaska, Dani, Poveda, y muchos más–– han tenido, tienen o alumbran alguna vinculación conmigo. El único con el que no había tenido relación ha sido Raphael: fue un fogonazo. Lo tuve claro desde 'Diario de una tregua' en 'Voluntad de bien' de Sabino Méndez. Su poso Bécaud era un reclamo perfecto para un dueto soñado. En mi segunda vida como intérprete de poesía contemporánea, la chanson française es mi escuela de escenario y Raphael había homenajeado a la música francesa en su reciente disco 'Ayer…Aún'.

-'Rock and Roll Star' estaba clara que sería con Rubén Pozo y Leiva, tras la conocida versión que ellos hicieron en el disco de su décimo aniversario como Pereza.

-Rubén y Leiva son dignos heraldos del rock español: respetan su historia y sus protocolos. Al igual que Dani Martín, fueron los encargados en su momento de transmitir el legado de Rock and Roll Star y Feo Fuerte y Formal a una nueva generación.

-¿Cuál ha sido su grado de implicación en la producción?

-Mi productor Josu García sabe a la perfección lo que tiene que hacer. Me conoce a mí, conoce las canciones y el concepto es discutido con anterioridad. Tampoco me gusta molestar en las mezclas. Un productor debe trabajar solo. El rock es un asunto de piel. Aquí somos de la vieja escuela.

-¿Piensa en lo que vendrá después del disco y de la gira? ¿Qué visualiza?

-¡Naturalmente! Pero todavía no lo voy a contar…