Conciertos

Loquillo: «He buscado a los mejores actores para interpretar mis canciones»

El barcelonés presenta dentro del festival Insólito, en colaboración con el Pop CAAC, su nuevo disco de versiones, 'Corazones legendarios'

Loquillo presentará 'Corazones Legendarios' en Sevilla el próximo 20 de septiembre josé ramón ladra

E. M. M.

Sevilla

Loquillo regresa a Sevilla con la fuerza de sus himnos más emblemáticos envueltos en una energía renovada: con su nuevo disco 'Corazones legendarios', el catalán se embarca en una gira que hará una parada especial en el festival Insólito, en colaboración con el ... Pop CAAC. El rockero barcelonés, figura indiscutible de la escena nacional, vuelve a pisar la capital hispalense con esa mezcla de elegancia y rebeldía que lo ha convertido en un referente generacional, dispuesto a reafirmar sobre el escenario que su leyenda sigue escribiéndose en presente.

