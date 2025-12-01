Lenny Kravitz se une a Raphael en las nuevas confirmaciones de Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026

El escritor, productor, multiinstrumentista, cuatro veces ganador del GRAMMY®, y verdadero icono multifacético, Lenny Kravitz estará el próximo 1 de julio en Icónica Santalucía Sevilla Fest como parte de su potente gira, 'Lenny Kravitz Live 2026', que lo llevará a los principales escenarios del ... mundo.

Tras su aplaudida 'Blue Electric Light Tour 2025¡, que ofreció conciertos con todas las entradas agotadas en Europa, Sudamérica, Australia y una residencia en Las Vegas, Kravitz continúa lo que Billboard ha bautizado como la «Lennaissance»: un periodo de éxito global y resurgimiento creativo. Kravitz publicó su aclamado duodécimo álbum de estudio, 'Blue Electric Light', en mayo de 2025.

La Associated Press calificó el disco como «glorioso... lo mejor del rockero en años», mientras que NPR lo describió como «un caleidoscopio de rock expansivo, funk psicodélico, soul suave y más». En 2025, Kravitz fue homenajeado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, el Music Icon Award en los People's Choice Awards 2024, el Best Rock Award en los MTV Video Music Awards 2024 y el Fashion Icon Award del CFDA. Las entradas para todas las fechas de Lenny Kravitz Live 2026 están disponibles en su página web.

Considerado uno de los grandes músicos de rock de nuestro tiempo, Lenny Kravitz ha trascendido géneros, estilos, razas y clases durante una carrera musical de más de tres décadas. Influido por el soul, el rock y el funk de los años sesenta y setenta, este escritor, productor y multiinstrumentista ha ganado cuatro premios GRAMMY®. Lenny publicó su aclamado álbum de estudio Blue Electric Light el 24 de mayo de 2024. Continuando lo que Billboard define como la «Lennaissance», Kravitz se encuentra actualmente inmerso en una gira mundial de presentación del álbum, que ha llenado escenarios en Europa, Sudamérica, Australia y ha incluido una residencia en Las Vegas.

Más de 50 millones de copias vendidas por todo el mundo

Recientemente recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, el Music Icon Award en los People's Choice Awards 2024 y el Best Rock Award en los MTV Video Music Awards 2024. También fue reconocido por el CFDA con su Fashion Icon Award, no solo por su trayectoria musical, sino por su influencia en la moda. Además de sus doce álbumes —que suman más de 50 millones de copias vendidas en todo el mundo—, su firma creativa Kravitz Design Inc. presume de un destacado portfolio de proyectos, entre ellos hoteles, edificios residenciales, viviendas privadas y colaboraciones con marcas legendarias como Rolex, Leica o Dom Pérignon. Su trabajo de diseño fue recientemente destacado en Architectural Digest, donde mostró su impresionante e histórica casa de París.

En 2022 lanzó su propia marca de espirituosos ultra premium, Nocheluna Sotol, un destilado originario de Chihuahua, México. Kravitz es además autor de Flash, un libro de fotografía rock, y de sus memorias Let Love Rule, que entraron en la lista de best sellers de The New York Times. En la actualidad es embajador global de la fragancia Y de YSL Beauty y embajador de la marca de relojería de lujo Jaeger-LeCoultre. Como artista multidisciplinar, también ha dado el salto al cine, apareciendo como Cinna en los éxitos The Hunger Games y The Hunger Games: Catching Fire, así como en las aclamadas películas Precious y The Butler.