El Kanka y Siloé se suman a la programación de 'Insólito' con sendos conciertos en el Cartuja Center de Sevilla

Además, la icónica banda de britpop Suede, amplía aforo para su concierto del 21 de marzo tras agotar las entradas en el festival

Los conciertos del festival Insólito este mes en Sevilla: de Mala Rodríguez a José Mercé

José Mercé: «Antes este mundo era muy cerrado, metías una guitarra que no era flamenca y para ellos eran los tambores de Fu Manchú»

Concierto de Siloé en Sevilla Víctor Rodríguez
Insólito, el festival de Green Cow Music, amplía su cartel con dos nuevas incorporaciones que refuerzan su apuesta por la diversidad musical: Siloé y El Kanka. Dos nombres clave de la nueva escena española que, desde lenguajes distintos, comparten entrega y emoción colectiva. Ambos ... llegan a Sevilla estrenando etapa y proyectos artísticos.

