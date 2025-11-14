El Kanka y Siloé se suman a la programación de 'Insólito' con sendos conciertos en el Cartuja Center de Sevilla

Insólito, el festival de Green Cow Music, amplía su cartel con dos nuevas incorporaciones que refuerzan su apuesta por la diversidad musical: Siloé y El Kanka. Dos nombres clave de la nueva escena española que, desde lenguajes distintos, comparten entrega y emoción colectiva. Ambos ... llegan a Sevilla estrenando etapa y proyectos artísticos.

Además, Suede, leyenda británica del rock alternativo, amplía aforo para su concierto del 21 de marzo de 2026 (21 horas), en Cartuja Center CITE) tras agotar todas las entradas. Su actuación es una de las citas más esperadas de Insólito y forma parte de la gira de presentación de Antidepressants, el décimo álbum de estudio del grupo.

Así, se abre una nueva oportunidad para disfrutar de la icónica banda con las últimas entradas disponibles para su concierto en Sevilla.

Siloé, formado por Fito Robles (voz y compositor), Xavi Road (guitarrista y productor) y Jaco Betanzos (batería), actuará el próximo 17 de diciembre, a las 20.30 horas, en el Cartuja Center CITE. El grupo es uno de los fenómenos más singulares del panorama nacional.

Su sonido, que fusiona folk, pop y rock , ha conectado con una comunidad de más de un millón de oyentes en plataformas digitales. Desde su debut con La Verdad (2016), la banda ha desarrollado una evolución artística constante que culminó en su aclamado álbum Santa Trinidad , con el que ha colgado el cartel de «no hay entradas» en más de 35 fechas.

La propuesta del trío vallisoletano, que combina intensidad, espiritualidad y energía, ha llamado la atención de artistas como Coldplay , que recomendó su música en redes, y ha propiciado colaboraciones con Arde Bogotá, Viva Suecia y Dani Fernández.

Este 2025, Siloé ha iniciado una nueva etapa con el lanzamiento de su single 'Las palabras', que marca el comienzo de un nuevo ciclo creativo y anticipa el repertorio de sus próximos conciertos, incluido su paso por Insólito.

Por su parte, El Kanka abrirá su nueva gira en el festival, en concreto, el 6 de marzo de 2026, a las 20.30 horas, también en el Cartuja Center CITE. Así, el malagueño presentará en Sevilla 'La calma', su próximo disco —el séptimo de su carrera— que verá la luz a comienzos de año y del que ya se ha adelantado el primer tema homónimo: una oda a la quietud, a la pausa, a la búsqueda interior. Con más de quince años de trayectoria, Juan Gómez Canca , conocido artísticamente como El Kanka, es uno de los grandes referentes de la canción iberoamericana.

La calma, además de dar nombre al nuevo álbum, es una reivindicación en forma de deseo: «ojalá un mundo distinto», resume el artista, que razona sobre la serenidad como un valor esencial en tiempos de ruido.

El proyecto mantiene la esencia que ha definido su carrera: la fusión del folclore latinoamericano, la rumba y el pop, con letras ingeniosas que invitan a la reflexión o narran escenas cotidianas, a menudo con un toque de humor y optimismo.