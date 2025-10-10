Jóvenes promesas sin salir de Andalucía

Al terminar el programa, la joven clarinetista María Castillo se dirigió al público visiblemente nerviosa para agradecer la oportunidad que se le ha dado (Álvaro Lozano también lo hizo más brevemente), no sólo por tocar con una orquesta profesional, sino con la formación a ... la que periódicamente venía a Sevilla a oír desde su Huelva natal, y que ahora la estaba acompañando. Y además de darle las gracias a la ROSS y al Maestranza, tuvo palabras de especial reconocimiento a Juventudes Musicales de Sevilla, que es quien la ha propuesto para actuar esta noche junto a Lozano.

Normalmente somos nosotros quienes colegimos esto como pensamiento de los chavales, pero el resumen de sus palabras confirma la importancia que tienen estos programas dedicados a la juventud andaluza, en donde se le reconoce sus bondades y el cambio que ha supuesto para los jóvenes músicos desde que tenemos orquestas profesionales, Y a su vez, estos jóvenes ahora pertenecen a destacadas agrupaciones, fundamentalmente la Orquesta Joven de Andalucía y la de la Fundación Barenboim-Said.

El programa se incardinaba en el clasicismo vienés, con una obertura seguida de un concierto, que en la primera mitad sería la obertura ‘Il mondo della luna’ Hob. 28/7 de Haydn y en la segunda ‘La finta giardiniera’ de Mozart. Quizá lo primero a considerar es que el único más ‘perjudicado’ -ya que no se le ofrece la oportunidad de un lucimiento más amplio- fue el director Josep Planells, sin una obra para su lucimiento. Pero digamos que en parte aprovechó esas oberturas para mostrarnos su acertado acercamiento al estilo clásico, contando además con una orquesta de dimensiones adecuadas; sin embargo, nos pareció que tenía que haber incidido más en la conjunción de sus miembros, que no siempre se mostraban lo afinados que podía esperarse, empezando por los violines, que ya sabemos que son los que más se oyen. Y también que las texturas del clasicismo son diáfanas y el menor desajuste se evidencia, afectando al conjunto.

Tuvimos la suerte de asistir hace dos años y medio a una audición de alumnos de la Escuela de Estudios Orquestales Fundación Barenboim-Said y nos quedamos estupefactos al oírle la ‘Sonata para violonchelo y piano’ op. 19 en Sol menor de Rachmaninov, así que ahora no nos asombrarnos al verle frente al famoso ‘Concierto para violonchelo y orquesta nº 1’ en Do mayor Hob. VII B1 de Haydn, una obra de gran belleza y que algunos califican para altos estudios (junto al de Re mayor, de mayor dificultad todavía), pero que a su virtuosismo se une una belleza sin igual.

Indudablemente su ejecución sigue siendo sorprendente, y nos podemos reafirmar en que su madurez de sus 19 años sigue sorprendiendo, a la vez que su brillantez a la hora de abordar las dificultades, haciéndolas parecer fáciles. Sí nos pareció que su sonido había cambiado, haciéndose ligeramente más oscuro, con una línea de canto continua -y no decimos con ello que se romantizase-, si bien las escalas ascendentes que pueblan los dos movimientos extremos se expandían fluidas como una fuente cuando rebosa. El tercer movimiento ahondó en este efecto y multiplicó las dificultades, sobre las que fue saltando el chelista sin aparente dificultad. De igual forma, en el maravilloso segundo movimiento aumentó su expresividad.

Por su parte, el ‘Concierto para clarinete y orquesta’ en La mayor K.622 de Mozart nos trajo a la referida solista onubense, mostrándonos el carácter juguetón del inicio, de optimismo contagioso, con desarrollos de escalas y arpegios que obligaban a la intérprete a apurar los requerimientos técnicos que la obra exige, sin dejara que prevaleciera el canto. Nos parece que algunas escalas todavía podían sonar más fluidas. Aunque fue en el segundo movimiento donde el lirismo de la pieza se concentra, en la que Castillo exhibió al comienzo un sonido suave, lírico y diríamos que aéreo, reservándose el virtuosismo pleno para el difícil último movimiento, con el que supo cumplir con desahogo. Y aparte de posibles juegos de artificio, lo cierto es que las variaciones sobre la habanera de ‘Carmen’ como propina extremaron las exigencias, que no son sólo velocidad sino unos saltos interválicos que se movían desde los agudos extremos a los graves, y todo ello sorteado con una limpieza extraordinaria. A destacar la cantidad de chiquillos que asistieron con un gran comportamiento, no sabemos si familiares o amigos, pero estamos seguros que lo siguieron todo.