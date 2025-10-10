Suscríbete a
Jóvenes promesas sin salir de Andalucía

Dos chavales sobresalientes cobraban protagonismo en este concierto en colaboración con la ROSS, en el que hemos podido oír a dos jóvenes músicos andaluces con talento y gran porvenir.

Álvaro Lozano (violonchelo) y María Castillo Mora (clarinete)
Álvaro Lozano (violonchelo) y María Castillo Mora (clarinete) JJMM

CARLOS TARÍN

Sevilla

JUVENTUDES MUSICALES

Feeling ROSS

  • Programa: Obras de Haydn y Mozart.
  • Intérpretes: Álvaro Lozano Cames (violonchelo) y María Castillo Mora (clarinete). Real Orquesta Sinfónica de Sevilla.
  • Dirección: Josep Planells.
  • Lugar: Teatro de la Maestranza.
  • Fecha: 09/10/2025.

Al terminar el programa, la joven clarinetista María Castillo se dirigió al público visiblemente nerviosa para agradecer la oportunidad que se le ha dado (Álvaro Lozano también lo hizo más brevemente), no sólo por tocar con una orquesta profesional, sino con la formación a ... la que periódicamente venía a Sevilla a oír desde su Huelva natal, y que ahora la estaba acompañando. Y además de darle las gracias a la ROSS y al Maestranza, tuvo palabras de especial reconocimiento a Juventudes Musicales de Sevilla, que es quien la ha propuesto para actuar esta noche junto a Lozano.

