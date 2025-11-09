Suscríbete a
José Mercé: «Antes este mundo era muy cerrado, metías una guitarra que no era flamenca y para ellos eran los tambores de Fu Manchú»

El cantaor se atreve ahora con las canciones de otro jerezano, Manuel Alejandro, con un disco y una gira que le traen a Sevilla el día 20 de noviembre en el marco de 'Insólito'

José Mercé, en la Real Venta de Antequera de Sevilla
José Mercé (Jerez, 1955) no siempre ha ido a su aire, aunque la suya sea una de las carreras más revolucionarias dentro del universo flamenco de las últimas décadas. En los años 80, cuenta, una mala crítica te apartaba de los escenarios por seis meses. ... Por una cosa u otra, no ha sido hasta este año cuando ha podido poner en marcha un proyecto muy deseado. El de llevarse a su estilo las composiciones de su paisano Manuel Alejandro. De un disco que verá la luz próximamente, ya han salido dos versiones, 'Se nos rompió el amor' y 'Te desean', y se ha presentado en varios escenarios (como el Palau de la Música de Barcelona este mismo viernes) con gran éxito. El día 20 de noviembre hace lo propio en el Cartuja Center de Sevilla dentro del festival 'Insólito'.

