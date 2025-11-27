Suscríbete a
José Luna (Sexy Zebras): «Ya no hay tantas ganas por demostrar, simplemente nos ponemos al servicio del público»

La banda madrileña presenta 'Bravo', su último disco de estudio, en la sala Custom el próximo 29 de noviembre

Jesus Luna (batería), Gabriel Montes (bajo y voz) y José Luna (guitarra) forman Sexy Zebras.
Jesus Luna (batería), Gabriel Montes (bajo y voz) y José Luna (guitarra) forman Sexy Zebras.

E. M. Malpartida

Sevilla

Hay cosas que se notan en los directos. Para Sexy Zebras es imposible esconder la honestidad con la que encaran no solo el proceso creativo, sino también el hecho de subirse casi cada semana a un escenario. Es algo que también se trabaja: dejar a ... un lado los dobleces identitarios, la romanización y la idealización del rock. Reducirlo todo a «esto es lo que somos y lo que sabemos hacer. Y vamos a seguir haciéndolo». Todo esto resuena en 'Bravo', el último disco del power trío madrileño y el sexto de su trayectoria. Un álbum que continúa la catarsis como banda que supuso 'Calle Liberación', tanto en letras como en melodías, y que viene a poner sobre la mesa algo importantísimo para un grupo de rock: estabilidad. De todos los tipos. Así lo confirma a ABC el guitarrista y compositor del grupo José Luna: «Creo que es algo que la vida nos va enseñando», reconoce. Para el madrileño, esa estabilidad es también un reflejo de sus vidas: «Hay semanas de mucho jaleo entre los quehaceres del grupo, la música y los niños, pero estamos en un momento de paz», afirma.

