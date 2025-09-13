JOBS y JOBB: dos orquestas, un mismo corazón

Joven Orquesta Barroca de Sevilla y Joven Orquesta Barroca de Baviera (Alemani) II Encuentro de la JOBS y la JOBB en Sevilla. Programa: Obras de Dall'Abaco, Telemann, Hasse, Muffat y J.B. Bach.

Intérpretes: Joven Orquesta Barroca de Sevilla y Joven Orquesta Barroca de Baviera.

Dirección: Valentín Sánchez Venzalá.

Lugar: Patio del CICUS.

Fecha: 12/09/2025.

Después de dieciséis temporadas, la consolidación del proyecto juvenil de la Orquesta Barroca de Sevilla se ha mostrado en el 'hermanamiento' con otra formación de chavales como ellos, aunque de un ámbito musical muy diferente, Munich, bajo el paraguas común del barroco.

En septiembre pasado fueron los miembros de la formación sevillana a Baviera, y ahora ellos nos han devuelto la visita. En este segundo encuentro partían de un conocimiento personal previo, y eso les ha permitido compartir desde una postura más cercana las visitas al Alcázar, la Catedral y otros monumentos y en general participar del ambiente animado de Sevilla.

Por eso el primer escollo podrían ser los instrumentos: a esas edades es difícil que puedan permitirse un instrumento barroco y otro actual. Y nadie sabe lo que supone viajar con instrumentos voluminosos: si van a la bodega del avión, se los pueden destrozar o extraviar; si los llevan consigo, han de pagar uno o dos billetes por instrumento). Así que lo mejor es alquilarlos, pero con nuestro calor, humedad y el concierto al aire libre, los instrumentos exigen una constante afinación, reto multiplicado por lo que ustedes quieran al ser instrumentos de cuerda de tripa: de ahí la constante afinación durante toda la noche de quienes usaban estos instrumentos.

Abrieron los invitados con una obra no muy conocida, el 'Concerto da Chiesa' op. 2 nº 1' de Dall'Abaco, y eso que hace dos años la orquesta matriz, la OBS, tocó el nº 5 del mismo número de opus. Esta presentación sirvió para hacernos una idea del sonido que presentaba la orquesta muniquesa: fundamentalmente suave, tanto que se diría que temieran estropear los instrumentos; sin embargo, se movían con gran cohesión, con esa sincronía que achacamos a lo alemán. Y ya en el cuarto y último movimiento se dejaron llevar por los impulsos que conllevaba el 'Allegro assai', un tiempo animado y vivo que supieron aprovechar. El trabajo de las flautas sobre todo en este movimiento añadió un mayor colorido y atracción.

Por su parte, Telemann dio el turno a la JOBS con su 'Obertura' en La mayor TWV 55:A2, con una orquesta que se presentaba muy numerosa, al recibir a miembros de otras provincias, pero sin romper el marco de la orquesta de cuerda, eso sí, completa. Porque los jóvenes alemanes no contaron con ningún contrabajo, pero sí con viento madera, sin duda lo mejor de la orquesta: tres jóvenes, con flauta de pico, un traverso y un fagot barroco; además, esta fagotista hacía las veces de 'coordinadora' o preparadora (no se mostró en ningún momento como directora). Por su parte, la JOBS contó con dos contrabajos, y vaya si se notaba, por el 'cuerpo' que aportaban al sonido de conjunto, que por cierto había ganado en matizaciones expresivas y dinámicas con la dirección de Sánchez Venzalá, lo que aportaba una mayor flexibilidad de los recursos. Telemann es una de las debilidades de la JOBS, a pesar de la dificultad de algunos pasajes que pudieron poner en apuros a los jóvenes sevillanos, ya que suelen mantener las agógicas recomendadas para los tiempos, incluso en los contrapuntos más comprometidos ('Fanfare'). La 'Polonaise' que cerraba la suite estaba llena de majestuosidad y solemnidad, muy adecuada para cerrar la brillantez de la pieza.

Claro que si hablamos de tiempos feroces, los que llevaba la 'Sinfonía para cuerda' op. 5 nº 6 en Sol menor de Hasse en su 'Allegro' inicial y final, tocado a una velocidad mayor que la de algunas grabaciones. Quizá el último se resintiera de alguna que otra sección que perdió la tersura articulatoria, pero es que a esas velocidades es todo un mérito que estos chavales mayoritariamente estudiantes de conservatorio alcancen este virtuosismo.

Las dos orquestas en el patio del CICUS LUIS OLLERO

En todos estos años la JOBS no había tocado a Muffat, pero su director se mostraba dispuesto a hacerlo en el futuro, habida cuenta de la belleza del 'Concerto grosso nº 4 'Dulce somnium' en Sol menor, una pieza elegida para aunar a las dos orquestas y verdaderamente preciosa. El esfuerzo 'afinatorio' dio sus frutos porque ahora teníamos una orquesta bastante grande, que ganaba tímbricamente por la belleza de las maderas alemanas y el clave, que no habíamos mencionado hasta ahora porque apenas lo pudimos oír.

'Donde empezó todo' este proyecto de unión de orquestas juveniles de países diferentes, según Sánchez Venzalá, fue con la 'Overture-Suite' en Re mayor de Johann Bernard Bach. Y para refrendar sus palabras, ambas orquestas dieron lo mejor de sí mismas. En primer lugar, por la intervención solista de quien había actuado como concertino de ambas, Ilias, un joven violinista alemán dotado de una gran musicalidad que merece mejor instrumento, o al menos con algo más de volumen (y otras cuerdas). Aún así, sus pasajes 'a solo' nos resultaron de una madurez impropia de su edad. También se notaba que la pieza la habían tocado más veces porque nos resultó más que adecuada para este concierto, tanto en lo sentimental como en lo estrictamente musical. En lo primero por esa unión verdaderamente conseguida y luego porque había un brillo en su sonido que no habíamos apreciado hasta esta pieza, y también una mayor limpieza en sus texturas y sentíamos que como movidos por un mismo impulso.

El proyecto ha sido posible por la colaboración de numerosas instituciones sevillanas, con la ELI de Victoria Stapells a la cabeza, porque siempre está cuando se trata de jóvenes, y patrocinadores particulares. No está de más hablar también del apoyo del ayuntamiento de Fuentes de Andalucía, en cuyo monasterio de la Encarnación se ofreció el mismo concierto el día anterior a este. A por más.