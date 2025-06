Jazz polaco en familia

Concierto organizado con motivo de la presidencia de Polonia del Consejo de la Unión Europea Pawlik & Pawlik Dúo Programa: Improvisaciones sobre temas de Włodek Pawlik.

Intérpretes: Pawlik & Pawlik Dúo. Wlodek Pawlik (piano) y Lukasz Pawlik (chelo).

Lugar: Real Alcázar de Sevilla (Salón de Tapices).

Fecha: 11/06/2025.

Asistimos al segundo concierto organizado por el semestre polaco en el que este país ocupará la presidencia del Consejo de la Unión Europea; la primera vez fue con el programa ‘El rey de Polonia’ a cargo de la Orquesta Barroca de Sevilla y ahora este protagonizado por dos jazzistas polacos: el renombrado pianista Włodek Pawlik y su hijo Łukasz, que nos presentaban su disco ‘Dúo Pawlik & Pawlik’, grabado en directo durante un concierto transmitido por radio e internet el 24 de julio de 2020, en el que padre e hijo fueron los protagonistas, sienda esta la tercera vez que tocaban profesionalmente juntos, lo que les llevó a pensar en el potencial del dúo.

Indudablemente funcionan muy bien juntos, y podía vérseles relajados en el 'marco incomparable' del Alcázar. No sabemos qué capacidad de decisión habrán tenido sobre el planteamiento del recital, y si habrán estado de acuerdo con el recinto elegido. Tal vez en el pecado, que no era otro que amplificar sus instrumentos, estuvo la inesperada solución, al hacerlo en el salón de tapices: si no llega a ser por estas gigantescas ‘trampas de graves’, capaces de absorber sobre todo esas frecuencias bajas en fortísimo producidas por el piano de cola, la escucha hubiese sido muy dura. Lo hemos dicho muchas veces: el jazz y el flamenco están sometidos a la amplificación, venga o no a cuento o, como en este caso, en donde esta sobra directamente. Alguien debería haberles dicho que en estos salones se acoge anualmente la celebración de conciertos del Festival de Música Antigua, que nos trae desde angelicales voces a los acompañamientos y/o protagonismo de laúdes, vihuelas, fídulas, etc. en una afinación más baja de la habitual, a pesar de lo cual se oyen perfectamente.

Todavía se aducirá que el piano se comería al chelo si no se amplificase. Pues bien, los dúos de ambos instrumentos han protagonizado innumerables ejemplos en la historia de la música, en perfecto equilibrio. Y aunque en el jazz prácticamente no existe esta dualidad, sólo hay que saber que el pianista debe elegir un piano de media cola o un colín; que el instrumento tiene una tapa para dosificar su sonido, además de una ‘sordina’, que no es un término elegido al azar. Y sobre todo tiene los dedos del pianista que deben equilibrar el sonido, si nada de lo anterior fuese suficiente. Por otro lado, el violonchelo no es un corderito: su fuerza llegar a ser considerable.

Y aceptando 'amplificación' como último recurso, hay una mesa de sonido donde a voluntad se dosifica el volumen de ambos instrumentos, debiendo procurar que su presencia apenas se note, para no 'electrificar' el sonido. De igual manera, se añaden otros elementos que influyen en el resultado final: la propia calidad de sonido del micro colocado al chelo, la casi segura transmisión por bluetooth (de momento, la peor posible para conducir las ondas), todo lo cual dio como resultado un sonido que se parecía al chelo tanto como a otros instrumentos de la misma familia o de otras, y en ningún caso agradable ni real.

Wlodek Pawlik (piano) y Lukasz Pawlik (chelo). lolo vasco

En cuanto al dúo, el programa fue presentado por Włodek y traducido valientemente por su hijo, y en él se presentaron temas fundamentalmente del padre, si bien hemos de decir que nos atrajo casi siempre más el fraseo, aunque fuera desde el ‘electrochelo’, de Lukasz por su claridad e intencionalidad en el mismo. Por lo común, se seguía un esquema según el cual Lukasz exponía el tema, generalmente leído de una partitura, y el padre improvisaba, momento en el que su hijo asumía funciones de contrabajo sobre un típico ‘bajo caminante’, a la vez que hacía sonar una especie de cascabel en el tobillo derecho.

En el segundo tema asomaba el caos de las disonancias en ambos instrumentos hasta que poco a poco se fueron acercando a la tonalidad -a la modalidad más bien-. En casi todas las introducciones realizadas por Wlodek gozaban de un cierto regusto francés, incluso recordando los mencionados dúos de chelo y piano parisinos, aunque finalmente Lukasz destacó hacia al final de esta pieza como más ‘bluesero’.

El siguiente tema nos resultó aún más melódico que los anteriores, siempre leídos, pero mostrando al hijo muy cómodo en las acariciantes melodías, que luego continuó en las improvisaciones, muy claras y sin perder la vista el tema del que partían. Hay que decir que llegado a este punto se advertían los patrones de manera más marcada, tanto en el planteamiento de los temas, como en sus armonías, y diríamos que mostrando preferencias, que se terminaban imponiendo. Sin embargo, en el cuarto tema, tras la exposición de Lukasz, la intervención del padre vino con una modulación, un cambio momentáneo de tonalidad, que luego se repitió a otras, lo cual no cabe duda de que animó el plan, y más aún porque el chelista ya había alcanzado ese punto como para improvisar por la zona más aguda, con preferencia por la escala pentatónica.

Todavía más: con el quinto tema, nos llegó lo que podríamos llamar una ‘cadenza’, no sólo por interpretar el pasaje virtuosístico en solitario, sino porque lo leyó, dejando a un lado la improvisación y concentrándose en esta sección, más elaborada y compleja. Su padre abría el sexto tema, explosivo -más aún con la fuerza de un piano embravecido- y donde acentuaba un costumbre de ciertos pianistas -de clásica y jazz- que es la de mantener el pie derecho demasiado tiempo pisado, consiguiendo que los sonidos resulten turbulentos, poco claros, sobre todo las escalas.

Acercándonos al final nos ofrecieron un tema grabado en Estados Unidos en 2023, la única composición de Lukasz, y en el que oímos grabados al bajo y al batería y ellos dos actuaron en directo. Si la escucha en general podemos considerarla agradable y hasta romántica, en general, esta versión resultó aún más. Aún pudimos oír una composición del padre, bastante animada y distinta, basada en el folklore polaco.