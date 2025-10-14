Isabel Pantoja y el grupo de Il Divo se unirán en un concierto único en el mundo en Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026

Apenas unas horas después de que se conociese que la estrella de la música española Aitana abrirá el 5 de junio la sexta edición de Icónica Santalucía Sevilla Fest con el concierto de su gira 'Cuarto Azul World Tour', el festival de la Plaza de ... España ha anunciado una nueva actuación de las que darán que hablar.

Se trata de un concierto extraordinario que unirá a la icónica cantante española Isabel Pantoja y al grupo vocal internacional Il Divo, acompañados por una gran orquesta sinfónica, en el marco del Icónica Santalucía Sevilla Fest. Este concierto, que tendrá repercusión internacional, marcará un hito en la carrera de estos artistas, consolidando a Sevilla como una creciente capital cultural de proyección mundial.

Este espectáculo será la única fecha a nivel mundial en la que Isabel Pantoja e Il Divo unirán sus talentos en un show colaborativo, creando una ocasión histórica para sus seguidores. El concierto celebrará la fusión de dos tradiciones musicales distintas: la conocida copla y el flamenco de Pantoja con el inconfundible estilo classical crossover de Il Divo, combinándolos en una noche de armonía musical e intercambio cultural.

El público disfrutará de un programa dinámico que incluirá interpretaciones en solitario de cada artista, junto a duetos exclusivos creados especialmente para este evento. El repertorio pondrá en valor los grandes éxitos de la legendaria carrera de Isabel Pantoja y las canciones más queridas del repertorio internacional de Il Divo, todo ello en el incomparable marco de la Plaza de España de Sevilla.

«Este concierto es un sueño compartido: unir nuestras voces para celebrar la música y llevar el espíritu de Sevilla al mundo entero», afirmaron Isabel Pantoja e Il Divo en el anuncio oficial.

Con las confirmaciones de Jamiroquai (16 de julio), Pablo Alborán (12 de junio), Aitana (5 de junio) e Isabel Pantoja & Il Divo (27 de junio); Icónica Santalucía Sevilla Fest sigue sumando nombres para su sexta edición, que volverá a reunir en la Plaza de España a algunas de las voces más influyentes de la música internacional, y a ofrecer experiencias únicas en un entorno excepcional. En los próximos meses, el festival dará a conocer el resto de nombres que completarán un cartel ecléctico, diverso y de primer nivel.

Con cifras récord conseguidas en solamente cinco ediciones, Icónica Santalucía Sevilla Fest 2025 cerraba sus puertas el pasado mes de julio con una V edición repleta de nombres icónicos de la música de todos los tiempos, como Justin Timberlake, Chayanne, Pet Shop Boys, Maná, Residente, Cypress Hill, Megadeth, Madness, Jean- Michel Jarre o Kylie Minogue, entre muchos otros, y presentando unos datos de balance abrumadores, que han hecho que Icónica Santalucía Sevilla Fest haya conseguido posicionarse como una de las principales citas experienciales y musicales de Europa, reuniendo este 2025 a 277.000 asistentes en la Plaza de España de Sevilla, y con un impacto económico de 230 millones (suma de 155 millones de impacto económico directo sobre la ciudad, y 75 millones de impacto mediático), lo que ha vuelto a situar al Festival como el evento privado de mayor impacto sobre la ciudad de Sevilla, y el tercero tras sus dos fiestas principales: la Feria de Abril y la Semana Santa.

Icónica Santalucía Sevilla Fest, el Festival experiencial de la Plaza de España de Sevilla, de quien Santalucía es su partner oficial, está organizado por Green Cow Music con la colaboración institucional del Ayuntamiento de Sevilla. Las entradas para sus conciertos están a la venta en www.iconicafest.com .