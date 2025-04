Irati Bilbao, «la voz del jazz en Euskadi», llega a Sevilla con su nuevo disco

Assejazz acoge esta semana una de las veladas más especiales de su programación con la actuación de Irati Bilbao (Durango, 1992) el próximo viernes 25 de abril. La artista duranguesa interpretará en directo su segundo álbum de estudio, 'Bloom', publicado el pasado mes de octubre y que ya ha sido presentado en enclaves como el Festival de Jazz de Córdoba, el Teatro Barakaldo o el Meidinerz Jazz Club en Gijón.

Irati Bilbao en Sevilla Dónde : Assejazz

Dirección: C. Escarpia, 2, 41008, Sevilla

Cuándo : 25 de abril

Horario: 21:00 h.

Precio: 10,20 euros (Entradium)

Este trabajo es la constatación de un proceso de madurez de la artista, algo que queda latente en los ocho cortes del álbum. Todas ellas, canciones mucho más personales con una sonoridad que transita de lo moderno a lo clásico. En estos temas hay cabida para sonidos más tradicionales, pero también para navegar por otros terrenos como el bolero (con '¿Hacia dónde?'), además de incluir como cierre del disco una composición integramente en euskera ('Mendian gora').

Aunque su trayectoria como compositora acaba de empezar, esta artista está considerada como una de las voces del jazz en Euskadi, no solo por su trayectoria y formación. En 2019 se alzó como ganadora del II Concurso de Canciones Feministas de Durango con su tema 'Hopefully My Prince Won't Come' y al año siguiente, tras el lanzamiento de su primer álbum, consiguió el primer premio en el concurso de bandas de Jazz del festival Deba Jazzez Blai.

El directo que tendrá lugar en Assejazz contará con la presencia de los músicos que grabaron este disco: Mikel Núñez al piano, Fran Serrato al contrabajo y Aitor Bravo a la batería. Con un espíritu fresco y ecléctico, el repertorio versará principalmente en este segundo álbum, con algún que otro tema de su anterior trabajo ('Begin', 2020). Una propuesta que gustará no solo a los amantes del jazz, sino que también puede ser sin duda una opción perfecta para quienes quieran adentrarse en este estilo.

Si algo está claro en su trayectoria es que Irati Bilbao ha dedicado toda su vida a la música. No solo comenzó a subirse a los escenarios desde muy joven, sino que además centró sus estudios en la formación musical: la flauta travesera, primero, y posteriormente en la especialidad de canto de jazz bajo la tutela de Deborah J. Carter. Aunque la artista duranguesa ha formado parte de otros proyectos musicales, este segundo álbum para Irati Bilbao supone dar un paso en firme no solo como intérprete sino también como compositora.

