El Interestelar se consagra en Sevilla como festival referente de la ciudad

La segunda jornada del Interestelar Sevilla volvió a reunir a miles de asistentes en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo para vivir una noche repleta de música, reivindicaciones y momentos inolvidables. El arranque lo marcó Salistre, que conquistó al público con temas como 'Tararea', 'Pa' qué volver', 'Si tú no vienes' o 'Mi Varadero', incluyendo un momento acústico que emocionó al recinto. No faltó su versión de 'Lala' de Myke Towers, que fue muy coreada, y como guiño final, cerró su actuación con 'Sevilla tiene un color especial'. El broche definitivo lo puso con 'Me la llevo'.

Sin pausa, comenzó el directo de Califato ¾, que no tardó en parar el show para lanzar un mensaje a la industria musical y reivindicar una Palestina libre, respaldado visualmente por dos banderas en el escenario y comentarios continuos a lo largo del concierto. El espectáculo continuó con uno de sus momentos más icónicos: marchas en una versión electrónica y recreando a un capataz, dando órdenes a una imaginaria cuadrilla de costaleros, haciendo estallar al público en saltos y vítores. Los temas, marcados por la identidad sonora única del grupo, se sucedieron sin descanso. Uno de los momentos más emocionantes fue la aparición de Esperanza Fernández, que se arrancó por tangos con 'De Triana al mundo'. No faltaron los mensajes sociales: una reflexión sobre los privilegios masculinos y la censura de los pezones, y su postura neutral ante la eterna rivalidad futbolística sevillana, simbolizada con una camiseta mitad Sevilla FC, mitad Real Betis.

El vestuario fue otro protagonista: desde mantones, trajes de flecos hasta el primer uniforme de las Cigarreras, cada cambio añadió un toque performático al show. La versión de 'Historia de un amor' fue otro de los grandes momentos coreados por el público. El final, como de costumbre, fue un estallido: una marcha de 'Silencio blanco' en versión techno llevó a los asistentes a cargar en volandas a una chica entre la multitud. Sin embargo, no hubo himno andaluz esta vez, sino un minuto de silencio en homenaje a los asesinados en Palestina, que cerró el espectáculo con solemnidad. Con algo más de media hora de retraso, Alizzz tomó el relevo. A pesar de algunos problemas técnicos, que él mismo reconoció y por los que pidió disculpas, prometió entregar el mejor show de su carrera. Y lo cumplió. Temas como 'Amanecer', 'Todo me sabe a poco', 'El encuentro' o su versión de 'Antes de morirme' (original de C. Tangana) hicieron vibrar a un público completamente entregado.

La noche la continuó Dani Fernández, que arrancó con 'Joderme la vida' y desató la fiesta con 'Clima tropical', 'Dile a los demás', 'Todo cambia' y 'Disparos', coreadas al unísono. La balada llegó con '¿Y si lo hacemos?', antes de brindar un emotivo recuerdo a su etapa con Auryn, interpretando 'Tecnicolor' de Supersubmarina, a la que dedicó unas palabras sinceras. No se olvidó del equipo técnico, al que pidió un aplauso. El final fue pura energía: 'Bailemos' y 'Me has invitado a bailar' convirtieron el escenario en una auténtica jauría de emociones.

En una noche tan eurovisiva, Miss Caffeina no podía quedarse atrás. El grupo incluyó en su repertorio 'Bla bla bla', el tema con el que se presentaron al Benidorm Fest, haciendo un guiño perfecto al espíritu del momento. También ellos sufrieron algunos problemas técnicos, que aprovecharon para charlar con el público, manteniendo la complicidad intacta. Entre las más coreadas de su actuación estuvieron 'Mira cómo vuelo', 'Cuando acabe el verano' y un cierre impecable con 'Para toda la vida'.

El retraso de 15 minutos en su actuación hizo que el arranque de Viva Suecia se hiciera esperar, pero la expectación del público no decayó ni un segundo. El grupo arrancó con fuerza con 'Bien por ti', abriendo el último concierto de la noche. El gran momento llegó con la aparición sorpresa de Dani Fernández de nuevo sobre el escenario para interpretar junto a ellos 'Lo siento', su colaboración conjunta. El cierre de Viva Suecia fue apoteósico: 'La voz del presidente' y 'El bien' pusieron el broche final, coronado por fuegos artificiales que iluminaron el cielo de Sevilla.

Así, con la emoción aún vibrando en el aire, Interestelar Sevilla 2025 bajó el telón de una edición que quedará grabada en la memoria de los presentes. Fueron dos días de música desbordante, de mensajes que calaron hondo, de abrazos, bailes y voces al unísono bajo las estrellas. Un festival que volvió a demostrar que su alma va mucho más allá del cartel: está en su gente, en sus artistas, en su capacidad de conmover y de celebrar la vida incluso entre luces, cables y reivindicaciones. Interestelar no es solo un festival. Es una forma de sentir. Y este año, Sevilla volvió a latir con él.