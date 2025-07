Icónica Santalucía Sevilla Fest recalca su cuidado por la Plaza de España: «Nos gusta dejar huella… pero solo en la memoria»

Ha pasado algo más de una semana desde que Icónica Santalucía Sevilla Fest 2025 bajara el telón hasta el año que viene. Tras una exitosa edición, en la cual se han batido todos los récords, la empresa organizadora, Green Cow Music, se centra ahora en su programación para después del verano, que estará englobada en Insólito. Eso sí, antes de ello, el festival ha publicado un vídeo en sus redes sociales recalcando, una vez más, su cuidado por mantener el patrimonio de la Plaza de España.

De este modo, Icónica ha emitido unas imágenes del mítico monumento de Aníbal González tras desmontar el escenario y las gradas que han estado presentes durante mes y medio, el tiempo que ha transcurrido entre el primer y último concierto. Y en ellas se puede ver cómo la Plaza de España sigue como siempre, es decir, sin sufrir daños.

La voz en off del spot explica que «como un hilo invisible cosiendo los días mientras el sol despierta y atraviesa los rincones de esta plaza aún desierta. Lo de siempre no se hace notar. Han pasado los días y todo ha vuelto a eso que llamamos normal. Es un cine de verano que nunca cierra sus puertas, una película sobre la vida en otro planeta. Un buzón por provincia con cartas de escritores y poetas. El recuerdo no sueña con los aplausos, ni busca gloria. Es la manera que tiene la emoción para escribir nuestra historia. Lo que queda cuando todo lo demás se va. Tal vez eso forme parte del patrimonio de esta ciudad. Quizás el recuerdo también debería ser un Bien de Interés Cultural. Lo de siempre, como siempre».

Icónica Santalucía Sevilla Fest sigue fiel a su compromiso de cuidar el patrimonio de su ciudad, como ha explicado en más de una ocasión, ante las críticas recibidas, su director, Javier Esteban. Y desde la organización vuelven a hacerlo una vez más: «Fue concebida para acoger grandes momentos, y nosotros lo hacemos con el respeto que merece. Porque si algo nos gusta, es dejar huella… pero solo en la memoria».

