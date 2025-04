Icónica Santalucía Sevilla Fest 2025 se viste de largo desde la Calle del Infierno

Icónica Santalucía Sevilla Fest 2025 , que patrocina ABC de Sevilla, se ha presentado en pleno martes previo a la Feria de Sevilla con una celebración profundamente sevillana. La pista de coches de choque de la Calle del Infierno, en el recinto ferial, se ha convertido por una noche en escenario efímero de música, risas y emoción, para anunciar una quinta edición histórica del festival que volverá a convertir la Plaza de España en el corazón cultural del verano español del 30 de mayo al 14 de julio.

Con Juan Amodeo como maestro de ceremonias, durante el acto se ha presentado la campaña audiovisual 'Nuevas Tradiciones' que el videógrafo creativo Pablo Ruiz Sánchez ha concebido para esta quinta edición del festival. Una campaña que parte de la idea de que la tradición no es estática. Es un puente que conecta el pasado con el presente. A partir de aquí se reinterpreta la riqueza cultural andaluza con sensibilidad y modernidad. Icónica Santalucía Sevilla Fest no solo es un festival, es una fusión entre lo que hemos heredado y lo que somos hoy.

Tras la presentación de la campaña, los asistentes disfrutaron de las actuaciones en directo de tres de los grupos más queridos del Sur y presentes en el cartel de este año, Los Caños, Antílopez y O'Funk'illo.

Y de un divertido juego de match de canciones de ayer y de hoy remezcladas por los DJ's de Noon Música moderna.

Más de 25 grandes citas... y un Orgullo que se expande

La monumental Plaza de España de Sevilla volverá a ser este verano el epicentro de la cultura y el ocio premium gracias a Icónica Santalucía Sevilla Fest. Consolidado como uno de los festivales experienciales más importantes de Europa, Icónica Santalucía Sevilla Fest une música de primer nivel, alta gastronomía, turismo de calidad y un compromiso real con la diversidad, la sostenibilidad y la conservación del patrimonio.

Además, de las 25 citas de primer nivel que ya se han programado, el festival anuncia una colaboración muy especial: este año, El Orgullo de Sevilla se expande. Por eso, Icónica Santalucía Sevilla Fest se suma a esta expansión acogiendo una celebración única del Orgullo en la Plaza de España, el próximo 25 de junio, en colaboración con la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Sevilla, alcanzando una nueva dimensión de esta celebración que reivindica la diversidad y la libertad en distintos espacios de la ciudad, y que encuentra en Icónica Santalucía Sevilla Fest un aliado para abrir el mes del orgullo también a la cultura y la música en un entorno patrimonial y popular.

El cartel de este evento, que se celebrará en plena programación del festival, se desvelará en los próximos días y contará con artistas de primer nivel, en una noche que será tanto conmemorativa como festiva, integrando al festival en el pulso diverso de la ciudad.

Un cartel de leyendas y sorpresas

Icónica Santalucía Sevilla Fest abrirá el 30 de mayo con Justin Timberlake, icono global del pop y el R&B, en su único concierto en España y una de las actuaciones más esperadas del año. Le seguirá, el 31 de mayo, una noche de pop femenino, moderno y reivindicativo con dos referentes como Rigoberta Bandini y Zahara.

El 1 de junio, Chayanne llenará la Plaza de romanticismo y energía latina antes de que el 4 de junio Myke Towers, uno de los máximos exponentes del trap latino y el reggaetón ofrezca su único show en Andalucía. El 6 de junio, la nueva diva argentina Emilia, por primera vez en Sevilla, desplegará su pop urbano, y el 7 de junio, Leiva una de las figuras más respetadas del rock español, presentará su esperado nuevo disco. El 8 de junio, la noche será para la electrónica elegante de Black Coffee, el DJ sudafricano más influyente del deep house actual en su única cita en Andalucía.

El 14 de junio, el gaditano Antoñito Molina pondrá el alma popular, seguido por Los Caños el 15 de junio, reavivando himnos como 'Niña, piensa en si' que ha coreado de toda una generación. El 16 de junio, Kaleo traerá su potente rock y blues islandés, y el 17 de junio, los legendarios Pet Shop Boys llenarán de pop electrónico la Plaza de España en una de las pocas ciudades europeas que disfrutará de su gira de grandes éxitos 'Dreamworld Tour'.

El 20 de junio, La Raíz, Reincidentes y O'Funk'illo, tres bandas de espíritu rebelde, ofrecerán una noche de fusión, compromiso y energía. El 21 de junio, el dúo femenino de divas de las mezclas Mëstiza presentará su fusión de house y flamenco. El 22 de junio, Maná, los reyes del rock latino, volverá a encender Sevilla en su único concierto en Andalucía.

Como comentamos, nuestra cita con el Orgullo en la Plaza será el 25 de junio; mientras el 26 de junio, Residente, uno de los grandes poetas urbanos de América Latina, se une al rap auténtico de Kaze en una velada que unirá rap, palabra y compromiso; seguidos de Love of Lesbian e Iván Ferreiro el 27 de junio, en una noche para el mejor indie nacional. El 29 de junio, el escenario será de BIGSOUND Sevilla, con Ozuna, Abraham Mateo, Henry Méndez, Mafalda Cardenal y Gynebra, una jornada vibrante con algunos de los nombres más potentes del pop y urbano actual.

El humorista Juan Amodeo se casa con el público de Icónica Santalucía Sevilla Fest el 1 de julio, justo antes de que el dúo onubense Antílopez ofrezca el último concierto de la formación con la banda. El 2 de julio, el rap de Cypress Hill se encontrará con el rock latino de Molotov en la celebración de su 30 aniversario, mientras que el 3 de julio, Megadeth, una de las grandes bandas del thrash metal mundial, hará vibrar Sevilla con su rock icónico. En su regreso al os escenarios, Bosé llega a la Plaza de España el 5 de julio; los británicos Madness traerá su legendario ska-pop el 6 de julio; el gran maestro de la electrónica Jean-Michel Jarre, en su único concierto en España, desplegará su vanguardia audiovisual el 8 de julio; y dos grandes de la electrónica europea como Parov Stelar y Vitalic pondrán el mejor ritmo el 9 de julio. La nueva estrella del regional mexicano, Carín León (10 de julio), el caballero de la salsa Gilberto Santa Rosa (12 de julio) y la gran diva del pop mundial Kylie Minogue (14 de julio) cerrarán esta edición por todo lo alto.

Apertura mágica con Icónica Lights

Cada noche de concierto arrancará con un momento único: el espectáculo Icónica Lights, que este año se renueva con una emotiva versión de 'El fuego fatuo' de 'El amor brujo' de Manuel de Falla, un homenaje a la música andaluza interpretado por dos grandes artistas se la tierra: Laura Gallego y Daniel Casares. Música, luz y patrimonio se funden en este emocionante preludio que iluminará la Plaza de España y dará paso a cada actuación principal.

Icónica Santalucía Sevilla Fest no es solo la mejor música: es una experiencia total. Gracias a su alianza con Iryo, la llegada a Sevilla es cómoda y sostenible. Y el alojamiento en hoteles como CoolRooms Palacio de Villapanés o Only YOU Hotel Sevilla garantiza el confort más exclusivo en localizaciones perfectas para quienes buscan algo más que un lugar donde dormir.

La experiencia continúa en The Village, un entorno cuidado al detalle, con zonas de descanso, propuestas de coctelería y una atmósfera elegante y festiva donde la oferta gastronómica convierte cada velada en un recorrido de sabores. Djanco propone carnes y brasas gourmet, mientras que Masakali y Croccante ofrecen deliciosas pizzas. Freiduría El Salvador ofrece el tradicional 'pescaito' frito sevillano, y La Argentina servirá sus empanadas artesanas. La propuesta más desenfadada viene de la mano de Pinks y Fanatiko, con smash burgers y hot dogs para los más carnívoros; y Brioch by Takito Gourmet con bocados salados envueltos en brioches. Completa la oferta la Heladería Bolas con sabores artesanos para los más golosos.

Además, tras cada concierto, las Endesa Music Sessions alargarán la noche con afterparties a cargo de DJs como Mike Fajardo (30 de mayo), Cristina Tosio (31 de mayo), Mickey Pavón (1 de junio), DJ Nano (4 de junio), Javi Gúzman (6 de junio), Carmen de la Fuente (7 de junio), Ardiya (14 de junio), Lola Bozzano (20 de junio), Michenlo (26 de junio), Xite & Clara (27 de junio), Noon Música Moderna (8 de julio) o Bjones (14 de julio), entre otros.

En 2024, Icónica Santalucía Sevilla Fest se posicionó como el festival de ciclo con más entradas vendidas de España, y en 2025 reafirma su liderazgo responsable. El festival ha recibido el prestigioso Sello S de Sostenibilidad Turística concedido por el ICTES, y ha obtenido la Certificación de Huella de Carbono conforme al estándar GHG PROTOCOL, verificada por OCA GLOBAL, gracias a la significativa reducción de emisiones entre 2023 y 2024.

Icónica Santalucía Sevilla Fest: Dónde: Plaza de España.

Cuándo: desde el 30 de mayo al 14 de julio.

Horario: 22.30 horas.

Precios: varían en función del concierto.

Más información y entradas para conciertos: Icónica Santalucía Sevilla Fest.

Además, Icónica Santalucía Sevilla Fest es iniciativa privada participante en la acción municipal Replanta Sevilla, que promueve la reforestación urbana y el impulso de espacios verdes. Como parte de su estrategia de innovación sostenible, el festival incorpora este año tecnología de última generación para la reducción del impacto acústico, invirtiendo en equipos de tecnología patentada que permiten un control de la señal de sonido sin precedentes, minimizando las emisiones sonoras no deseadas y protegiendo tanto el entorno patrimonial como la convivencia urbana.

Estas acciones confirman a Icónica Santalucía Sevilla Fest como un evento cultural que protege su patrimonio natural y arquitectónico, genera turismo sostenible y desestacionalizado, y contribuye positivamente a la economía y proyección internacional de Sevilla.