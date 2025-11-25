Hombres G regresa a Icónica Santalucía Sevilla Fest el próximo 3 de julio

Hombres G, una de las bandas más queridas y emblemáticas de la música española, anuncia la gira 'Los Mejores Años de Nuestra Vida 2026', que recalará el 3 de julio en el escenario de la Plaza de España, volviendo así a formar parte ... de la programación de Icónica Santalucía Sevilla Fest. Las entradas saldrán a la venta este viernes 28 de noviembre en la web del festival a partir de las 10.00 de la mañana.

Este tour especial viene acompañado del largometraje documental homónimo que llegará a cines el 30 de abril de 2026; un original de Movistar Plus+ dirigido por Charlie Arnaiz y Alberto Ortega que propone un viaje emocional y musical a través de la historia y el presente del grupo, en un relato en el que la experiencia, la energía y la conexión con su público se entrelazan para mostrar que el mejor momento de Hombres G es ahora.

La gira 'Los Mejores Años de Nuestra Vida 2026' es, por tanto, una reivindicación del presente y toda una declaración de intenciones: Hombres G están en su mejor momento. Y su público también. Es un regalo para todos esos fans, fieles y de múltiples generaciones, que siguen llenando recintos y coreando sus canciones. Noches para pasárselo bien, muy bien, seña indiscutible de los conciertos de Hombres G, porque mantienen la misma pasión, fuerza y complicidad sobre el escenario.

«Queremos que esta gira sea una fiesta; un homenaje a todos estos años vividos juntos, y a todo lo que aún nos queda por disfrutar. Porque creemos, de verdad, que estamos viviendo los mejores años de nuestra vida. Y esto es, sencillamente acojonante», aseguran desde el propio grupo.

Tras más de 40 años de carrera, millones de discos vendidos y un legado imborrable en la historia de la música en español, David Summers (voz y bajo), Rafa Gutiérrez (guitarra), Dani Mezquita (guitarra) y Javi Molina (batería) conforman una de las bandas más sólidas de la escena pop-rock nacional y es una de los pocas que conservan su formación original.

Con las ganas intactas de continuar tocando en directo, esta primavera Hombres G hizo historia en Latinoamérica con Gracias, México-Perú Tour, que reunió en solo cuatro conciertos a más de 200.000 fans. El grupo llenó el mítico Estadio GNP Seguros de Ciudad de México, con capacidad para 70.000 personas, el Estadio Banorte de Monterey, el Estadio 3 de Marzo de Guadalajara y el Estadio Nacional de Lima, consolidando su posición como una de las bandas más influyentes de habla hispana.

'Los mejores años de nuestra vida' es un proyecto global, que trasciende lo musical y lo cinematográfico, es una celebración de la vida, la amistad y la música.

Con las confirmaciones de Aitana (4 y 5 de junio), Viva Suecia (7 de junio), Pablo Alborán (12 de junio), Isabel Pantoja & Il Divo (27 de junio), Dani Fernández (28 de junio), Hombres G (3 de julio), Marilyn Mason (6 de julio), Moby (7 de julio), Jamiroquai (16 de julio) y Sting (18 de julio); Icónica Santalucía Sevilla Fest sigue sumando nombres para su sexta edición, que volverá a reunir en la Plaza de España a algunas de las voces más influyentes de la música internacional, y a ofrecer experiencias únicas en un entorno excepcional. En los próximos meses, el festival dará a conocer el resto de nombres que completarán un cartel ecléctico, diverso y de primer nivel.

Con cifras récord conseguidas en solamente cinco ediciones, Icónica Santalucía Sevilla Fest 2025 cerraba sus puertas el pasado mes de julio con una V edición repleta de nombres icónicos de la música de todos los tiempos, como Justin Timberlake, Chayanne, Pet Shop Boys, Maná, Residente, Cypress Hill, Megadeth, Madness, Jean-Michel Jarre o Kylie Minogue, entre muchos otros, y presentando unos datos de balance abrumadores, que han hecho que Icónica Santalucía Sevilla Fest haya conseguido posicionarse como una de las principales citas experienciales y musicales de Europa, reuniendo este 2025 a 277.000 asistentes en la Plaza de España de Sevilla, y con un impacto económico de 230 millones (suma de 155 millones de impacto económico directo sobre la ciudad, y 75 millones de impacto mediático), lo que ha vuelto a situar al Festival como el evento privado de mayor impacto sobre la ciudad de Sevilla, y el tercero tras sus dos fiestas principales: la Feria de Abril y la Semana Santa.

Concierto de Hombres G en Icónica Santalucía Sevilla Fest Cuándo: 3 de julio de 2025

Dónde: Plaza de España.

Entradas: a la venta en la web de Icónica este próximo viernes 28 de noviembre a partir de las 10 horas.



Icónica Santalucía Sevilla Fest, el Festival experiencial de la Plaza de España de Sevilla, de quien Santalucía es su partner oficial, está organizado por Green Cow Music con la colaboración institucional del Ayuntamiento de Sevilla. Las entradas para sus conciertos están a la venta en www.iconicafest.com.