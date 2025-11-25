Suscríbete a
música

Hombres G regresa a Icónica Santalucía Sevilla Fest el próximo 3 de julio

Las entradas se pondrán a la venta este viernes 28 de noviembre a partir de las 10 de la manana

El músico Moby actuará en Icónica Santalucía Sevilla Fest el próximo 7 de julio

Hombres G durante su primera actuación en Icónica Santalucía Sevilla Fest en 2022
Qué Plan

Qué Plan

Hombres G, una de las bandas más queridas y emblemáticas de la música española, anuncia la gira 'Los Mejores Años de Nuestra Vida 2026', que recalará el 3 de julio en el escenario de la Plaza de España, volviendo así a formar parte ... de la programación de Icónica Santalucía Sevilla Fest. Las entradas saldrán a la venta este viernes 28 de noviembre en la web del festival a partir de las 10.00 de la mañana.

