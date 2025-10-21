Suscríbete a
ABC Premium

CRÍTICA DE MÚSICA

Herreweghe: la mirada certera de Beethoven a la vista de un gantés

Las visitas anteriores del maestro Herreweghe se han relacionado con Bach; sin embargo, su relación con las sinfonías de Beethoven indican un estudio profundo del compositor alemán

El maestro Philippe Herreweghe dirige a la Orchestre des Champs-Élysées
El maestro Philippe Herreweghe dirige a la Orchestre des Champs-Élysées GUILLERMO MENDO

CARLOS TARÍN

Sevilla

Las dos sinfonías que ocupan el programa de hoy son más hermanas entre sí que las otras, siquiera por haber sido estrenadas el mismo día; pero también presentan espíritus distintos, corazones diferentes, contornos y rellenos desiguales, que más que distanciarlas las complementan.

La ' ... Sexta' personifica la naturaleza germana que tanto subyugó a Beethoven, con sus bosques, pájaros o arroyos, esos que día a día sosegaban el alma vehemente del compositor. Y a pesar de que quiso alejarse de escribir una obra programática, finalmente decidió orientar el oído del espectador hacia los elementos de la tierra, incluso relacionando directamente estos con instrumentos, que convertirían en pájaros o sus cantos, tormentas o carreras y posterior agradecimiento de los campesinos hacia el agua benefactora.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app