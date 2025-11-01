Suscríbete a
FLAMENCO

La guitarra de Rafael Riqueni acaricia el cielo de Sevilla

El reconocido guitarrista sevillano presentó en su ciudad natal su último trabajo discográfico, titulado 'Nerja'

Farru: «Soy un espécimen desde que nací, en mi familia yo soy el perro verde»

Estos son los diez conciertos de noviembre que no te puedes perder en Sevilla

El maestro de las seis cuerdas Rafael Riqueni ofreció un inolvidable recital en Sevilla
Alberto Flores

Si un espacio natural tan bello y emblemático para millones de personas como es la cueva de Nerja (Málaga), tuviera una música propia, probablemente sería la que el maestro de la guitarra Rafael Riqueni ha compuesto y ha regalado a todos los que tuvieron la ... suerte de disfrutar el recital que ha ofrecido dentro del ciclo 'Cita en Maestranza'. Una auténtica delicia para los sentidos y un ejemplo de que el músico sevillano está tocado por una varita muy especial de inspiración y sensibilidad.

