El grupo ELOSPHERA rinde tributo este domingo en Sevilla a la Electric Light Orchestra

El grupo ELOSPHERA, una de las bandas tributo más importantes que rinden homenaje en España al grupo británico Electric Light Orchestra, actuará este domingo a las 19 horas en La Tregua (calle Evangelista, 57). La entrada será libre hasta completar aforo.

ELOSPHERA nació en 2017, fecha desde la que se especializó en recrear la música de Electric Light Orchestra, la mítica banda de rock británica de los 70 y los 80. El grupo está compuesto por ocho músicos con una larga trayectoria, que interpretan en directo los temas imprescindibles de la ELO con la mayor fidelidad a las grabaciones originales.

En el concierto de este domingo no faltarán clásicos que en su momento popularizara el grupo liderado por Jeff Lynne, como 'Evil Woman', 'Last Train To London', 'Livin' Thing', 'Mr Blue Sky', 'Telephone Line', 'Don't Bring Me Down', 'Turn To Stone', 'Tightrope', 'Steppin' Out', 'Shine A Little Love', 'Sweet Talkin' Woman', 'Rockaria!', 'Xanadu', 'All Over The World', 'Twilight' y 'Hold On Tight', entre otros muchos.

Concierto de ELOSPHERA Dónde: La Tregua.

Dirección: calle Evangelista, 57.

Cuándo: este domingo 25 de mayo.

Horario: 19 horas.

Entrada: libre hasta completar aforo.

Además, en el concierto de este domingo habrá una sorpresa, ya que se presentará África Capitán, una nueva componente que ha venido para llevar los coros a otro nivel. El resto de la banda está integrada por: Ignacio de Micheo (voz y guitarra), Jorge Collado (batería y voz), Toni Hernández (teclados y voz), Pedro Fernández (bajo y voz), Manolo González (piano y voz), Blanca Arbea (viola) y Manuel Andrades (guitarra).

