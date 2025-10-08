Suscríbete a
La Fundación Valentín Madariaga acoge el ciclo de conciertos solidarios 'Tres generaciones'

El importe recaudado con esta iniciativa de la Fundación Altavista se destinará a la ayuda de jóvenes sin recursos

Alejandro Vega, Clara Barroso y Enrique Candela
La Fundación Altavista, en colaboración con la Fundación Valentín de Madariaga, va a realizar durante el mes de octubre un ciclo de conciertos solidarios titulado 'Tres Generaciones' con el apoyo y responsabilidad social de Grupo Cycle y Glow Up Facility Services. Gracias ... al éxito de los ciclos celebrados en estos tres últimos años con más de 2.000 asistentes y la actuación de más de 30 artistas de gran trayectoria, en esta ocasión son tres conocidos artistas sevillanos que a través de sus canciones prestarán su apoyo a jóvenes en situación de vulnerabilidad. La recaudación irá destinada al programa Educampa de la Fundación Altavista en colaboración con ONG Impacto Solidario, mediante el cual se realizan campamentos de talleres formativos y de ocio y tiempo libre en Semana Santa, verano y Navidad para jóvenes de las zonas rurales.

Descarga la app