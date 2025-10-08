La Fundación Valentín Madariaga acoge el ciclo de conciertos solidarios 'Tres generaciones'

La Fundación Altavista, en colaboración con la Fundación Valentín de Madariaga, va a realizar durante el mes de octubre un ciclo de conciertos solidarios titulado 'Tres Generaciones' con el apoyo y responsabilidad social de Grupo Cycle y Glow Up Facility Services. Gracias ... al éxito de los ciclos celebrados en estos tres últimos años con más de 2.000 asistentes y la actuación de más de 30 artistas de gran trayectoria, en esta ocasión son tres conocidos artistas sevillanos que a través de sus canciones prestarán su apoyo a jóvenes en situación de vulnerabilidad. La recaudación irá destinada al programa Educampa de la Fundación Altavista en colaboración con ONG Impacto Solidario, mediante el cual se realizan campamentos de talleres formativos y de ocio y tiempo libre en Semana Santa, verano y Navidad para jóvenes de las zonas rurales.

'Tres Generaciones': Tres artistas de diferentes generaciones unidos por la música Este ciclo de conciertos reúne a tres artistas de diferentes trayectorias y una experiencia en su género. Será un recorrido en el tiempo a través de repertorios actuales y de siempre lleno de talento, pasión y autenticidad. Cada artista aporta su estilo e historia, creando un recorrido musical diverso y lleno de emoción con un repertorio que no deja indiferente. Una celebración de su trayectoria y la influencia que han tenido y tienen en la escena musical de nuestra tierra, brindando una experiencia especial tanto para los asistentes como para los amantes de la buena música en general.

Dónde: Fundación Valentín de Madariaga

Dirección: Paseo de las Delicias, 7

Cuándo: 17, 24 y 31 de octubre

Horario: todos los conciertos serán a las 19 horas

Entradas: en https://www.giglon.com/todos?idEvent=ciclo-de-conciertos-tres-generaciones

Precio: 12 euros

El 17 de octubre ofrecerán un concierto Clara Barroso. La cantante comenzó su andadura en la música en el año 2019 realizando actuaciones versionando todo tipo de estilos (Jazz, Soul, Baladas, Pop, rock...) luchando por buscar un hueco en la industria de la música y actuando en lugares como La Sala, Lady Drama, Platea Odeón, la Tregua, Sala El Gallinero o La Bicicletería. También ha llevado a cabo conciertos benéficos colaborando por causas sociales a través de organizaciones como: Crecer con Futuro o Andex Cáncer Infantil, a través del Sueño de Eugenia. Su mayor ilusión es hacer música combinada con ayuda humanitaria, de forma que pueda unificar algunas de sus principales pasiones, el mundo de la cooperación, la infancia y la música. Una cantante emergente, solidaria y con mucho gusto que actuará acompañada del guitarrista Miguel Delgado.

El 24 de octubre será el turno Enrique Candela. Representante de una saga artística de Utrera referente en Andalucía, hijo de Enrique Candela y hermano de Tate Montoya. Ha publicado diez discos y ha compaginado su carrera como médico estomatólogo con la música. Como cantante ha grabado 10 discos. Un cantante de canciones de toda la vida, boleros, baladas y copla de nuestra tierra que no deja indiferente.

El 31 de octubre el protagonista será Alejandro Vega con su concierto 'Mis canciones'. El cantante, compositor, productor y actor cuenta con una carrera de más de 30 años sobre diferentes tipos de escenarios, tiene sobre su trayectoria 4 discos editados, más de 90 canciones para otros artistas como Siempre Así, Los Caños o Daniel Diges, entre otros. Ha producido cinco discos para diferentes artistas, ha realizado tres obras de teatro musical como Enamorados Anónimos, Teatro Rialto Movistar de Madrid (2008-2009), Hoy no me puedo Levantar, Teatro Tívoli de Barcelona y gira por España (2010-2011) y Hoy no me puedo levantar, la revolución, Teatro Coliseum de Madrid 2013-2014).