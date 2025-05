Fuego, limón y sal, cóctel explosivo

Fernando Rodríguez Murube Sevilla 05/07/2023

Los elegantes sones latinos de la mexicana Julieta Venegas y los ritmos festivos de los colombianos Bomba Estéreo protagonizaron anoche una nueva cita de la tercera edición de Icónica Sevilla Fest, el festival que se celebra desde 2021 en la Plaza de España de la capital hispalense.

Ambos estilos, el ying y el yang de la música latinoamericana actual, contrapuestos y complementarios a la vez, compusieron un formato de concierto interesante en el que poco a poco fue creciendo el ambiente festivo y en el que la raíz de ambas nacionalidades estuvo presente en sus respectivos repertorios. A estos dos países hay que sumar Argentina, ya que Julieta Venegas, radicada en Buenos Aires desde hace unos años, sorprendió con un acento porteño que se hizo más que evidente con su yeísmo rehilado.

3.500 personas se dieron cita en una nueva convocatoria de Icónica, prestas a disfrutar de un evento que reunía canciones muy potentes en sus respectivos estilos. El primer turno corrió a cargo de Julieta Venegas.

Con una sonrisa iluminadora que abanderaba su rostro, la cantautora mexicana –aunque nacida en Estados Unidos– estuvo radiante durante la casi hora y media que duró su concierto. Inquieta por naturaleza, Julieta se mostró muy comunicativa y tocó el teclado y su inseparable acordeón (deliciosa su interpretación de 'Andar conmigo' solo acompañada de su instrumento fetiche) durante un show cuya columna vertebral fue 'Tu historia', el disco que vio la luz a finales del año pasado y con el que ahora está girando por medio mundo (España, Argentina, Perú, Suiza, Bélgica, Francia, México, Estados Unidos…).

De hecho, sonaron la inmensa mayoría de canciones que conforman el mencionado álbum. De la última cosecha destacaron 'Mismo amor', con una base disco-funky tan inusual (en Julieta) como atractiva; 'En tu orilla', con interesante letra inspirada en un poema del chileno Raúl Zurita y un acordeón que juega sutilmente con la electrónica; 'Caminar sola', alegato a favor de la mujer que denuncia la vulnerabilidad de la mujer en la noche, y la cruda 'Brillaremos'. Cuatro piezas que, además, ejemplifica a la perfección las coordenadas musicales en las que se mueve actualmente la ganadora de diez Grammy Latino, mucho más movidas de lo que tiene acostumbrado a sus fans.

Ya en la previa afirmaba a este periódico que iba a ser un concierto que invitaba a bailar llorando, en alusión a lo ritmo enérgico de algunas de sus recientes creaciones en contraste con sus letras dolorosas, tristes, que aventuran tormenta emocional. Una paradójica combinación que se da con mucha más frecuencia de lo que pudiera parecer en otros muchos artistas y géneros pero que en el caso de Julieta Venegas llama poderosamente la atención por lo bien que casan.

Para mantener en directo la vivacidad de 'Tu historia', la artista optó anoche por cambiar el formato trío que trajo hace un año al Cartuja Center Cite por un cuarteto mucho más animado que prescindió de la solemnidad del contrabajo para añadir sintetizadores. Incluso su bajista ha pasado a tocar el bajo eléctrico.

'Limón y sal' y 'Me voy'

Probablemente para alinearlas con el concepto y el sonido del nuevo disco, la polifacética artista vistió algunos de sus clásicos con un ropaje musical más alegres, especialmente 'Eres para mí' que lució incontenible en su relectura. No obstante, las dos más aplaudidas y fieles a su versión original fueron 'Limón y sal' y 'Me voy', ambas del exitosísimo disco 'Limón y sal' publicado en 2006.

Tras la vitalista 'El presente', llegó el turno de una fiesta con marchamo cafetero. Bomba Estéreo caldearon la noche sevillana con un set en el que la carismática Li Saumet lideró un repertorio que puso a bailar de lo lindo a un auditorio entregado a la causa latina.

'To my love', 'Me duele' (el tema que comparte firma con el simpar Manu Chao),  'Soy yo', 'Fuego', que fue la apoteosis de la noche, fueron lo mejor de un repertorio capaz de triunfar en varios continentes y 'Ojitos lindos' (éxito internacional junto a Bad Bunny),

