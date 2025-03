El fuego de Lela Soto deja tras de sí una nueva primavera en el flamenco

«¿No hay sillas?», dice un tipo en la Sala X a eso de las nueve de la noche, poco después de que abrieran las puertas al público. El ciclo Flamenco Sync tiene ese punto de acercar el flamenco a ecosistemas donde normalmente no habita, o no suele frecuentar. Donde no suele haber sillas. Por eso, la noche que Lela Soto brindó a Sevilla este pasado jueves fue especial, no solo porque presentaba su primer disco en la capital hispalense, sino porque lo defendía en un territorio que, de primeras, podía parecer una incógnita.

El misterio duró poco porque el público despejó rápido las dudas. Aunque en su mayoría, probablemente, casi todos sean asiduos a locales más del palo de la X, durante toda la actuación mostraron un respeto y un acompañamiento a la altura de lo que allí se vivió. No hicieron falta sillas para lo que Lela Soto y compañía tenían preparado para Sevilla.

Se acercaban las diez y una parte del público aplaudía nervioso a cada leve movimiento del escenario. Otros revisaban su entrada una y otra vez comprobando la hora: «Empieza a las 21.00h», se repetía alguien en primera fila. Aunque la espera bien mereció la pena. El primero en tomar el escenario es David Cordero, músico presente en la carrera de Lela Soto tanto en este como en otros proyectos. Con sus sonidos, Corderó se encargó de ir espesando poco a poco el ambiente, para hacerlo casi palpable, incluso manipulable.

Pasadas las diez, el ambiente ya era humo, señal de que Lela Soto estaba dispuesta a que todo ardiera desde el escenario. Con el martinete 'El fuego que llevo dentro' la cantaora siembra un silencio rotundo en la X. Su voz se multiplicaba entre los ecos de su herencia, de su familia, de su raíz, pero sobre todo de su padre, Vicente Soto.​​ «Bueno, bueno, bueno, qué de gente guapa hay por aquí», saluda la artista tras los primeros aplausos. «Gracias por apostar hoy por el flamenco, este es un sitio de culto muy guay y estar aquí como gitana y como flamenca es un placer».

Rubén Martínez, al toque,​​ la acompaña en el segundo cante, 'A mi pare Manuel', una malagueña del Mellizo. «En este disco quise homenajear a mi familia», confiesa Lela, «pero sobre todo a mi pare». En esta vuelta al flamenco minimalista, Lela esculpe los picos más altos, casi inalcanzables, con Rubén Martínez centelleando en la falseta con maestría y David Cordero llenando el aire de ecos y reverbs tras cada uno de sus quejíos.

La cantaora Lela Soto con Rubén Martínez al toque E. M. M.

«¿Estáis a gustito? Pues no bebáis más», dice Soto, arrancando unas risas al público, hasta el momento hipnotizado por lo que estaba sucediendo en el escenario. Lela se lanza a por 'Andando por tu cuerpo', unos tientos que terminan de prender el último rincón que aún quedaba frío en la sala. Se suman a la fiesta Juana y Reyes, sus «escuderas». Lela se prepara y retira la banqueta para lo que se viene, la bulería por soleá de 'El crédito me andan quitando', uno de los cantes más aplaudidos de la noche, con un final que dejó el aire en los pulmones dando pellizcos.

«Es complicado guardar silencio pero os lo agradecemos muchísimo porque los tiempos del silencio para el flamenco son sagrados, muy solemnes», explica Lela antes de cantar el primer single del disco, los tangos de 'De tanto rezarle al santo'. Empieza ella sola, «a la orilla de tu boca / se sacian tos mis anhelos», y al toque le sigue Martínez, seguido de sus escuderas con las palmas.

Tras los tangos, Lela pide silencio: «Soy muy afortunada de que en mi primer trabajo colabore tanta gente, algunos a quienes escuchaba desde pequeña, y en este caso también de tener a mi vera a una persona tan especial, además de mi familia», explica, para invitar al escenario a Diego del Morao.

En 'Innacesible', la soleá que su tío 'Sorderita' le regaló para el disco, Diego le arranca el silencio a la sala con su toque. Hasta se escucha el crujir de su silla, mientras el compás le sube como un calambre que nace en el pie y va serpenteando por todo el cuerpo. David Cordero va picando entre los ecos, mientras Lela se hace con la sala, con la noche, con Sevilla y con la propia primavera, con un fuego que no quema sino que ilumina.

La noche, seca por fuera pero empapada de flamenco por dentro, se acerca a su final, con Lela aún guardándose un par de cerillas en la manga por si aún quedaba algo por arder. «Quisiera homenajear también a otra mujer que no estuvo considerada como debía, Luisa la Pompi, con una seguiriya suya, porque como mujer gitana y luchadora era la más grande», explica Lela antes de zambullirse en 'No encuentro la calma' todavía con Diego al toque.

Para el fin de fiesta, unas bulerías a las que se unen Juana, Reyes y Rubén Martínez. Se hace el rumor en la sala que dura lo que tarda Diego del Morao en chistar, levemente, como si lo hiciera para sí mismo. Con las 'Bulerías de mi casa', Diego sufre algún percance con el micrófono y, aunque parece que no consigue escucharse bien, el músico aguanta, empuja y sigue de tal forma que desenreda el misterio casi al final, cuando Martínez le dice «¡venga, toca!» entre falsetas. Nada importa porque todo es grande e inmenso y todo va a arder esa misma noche tras florecer hace apenas un rato.

El público vitorea a Lela y le pide un bis, que la cantaora acepta junto a su compañero Martínez: «Es un tema muy especial, homenaje a la casa de mi madre, un tema que no hemos grabado pero que es una versión de mi tío Ray Heredia, que a mí me da mucho coraje porque quien se atreve a cantarlo se lo carga pero, bueno, aquí estoy yo para cargármelo esta noche», dice Soto entre la risa de los presentes.

Aunque la sensación es que no hay nada que Soto se pueda cargar. Ni si quiera este tema, 'Su Pelo', que Lela escoge para cerrar. La cantaora ha conseguido hacer de su herencia un flamenco fresco y con personalidad, sostenido por el minimalismo, que es a la vez la raíz del mismo y su esencia. Aunque este sea su primer disco sería un error pensar que es una siembra. Esto es un florecer, porque tras el fuego de Lela Soto el flamenco queda impregnado por los aromas de una nueva primavera.

