Suscríbete a
ABC Premium

CRÍTICA DE MÚSICA

Filjak: Carga energética entre el barroco y el romanticismo

Martina Filjak es una pianista que nos traía un programa difícil, en tanto que incluía barroco haendeliano y un nutrido grupo de compositores románticos. A ambos estilos básicos había que incluir el de la temperamental croata, que impuso su vigor hasta en la propina.

Martina Filjak (piano)
Martina Filjak (piano) LUIS OLLERO

CARLOS TARÍN

Sevilla

Temporada 2025-26.

Piano en Turina

  • Programa: Obras de Haendel, Schumann, Scriabin y Liszt.
  • Intérpretes: Martina Filjak (piano).
  • Lugar: Teatro de la Maestranza,
  • Fecha: 18/11/2025.

Recibíamos en esta ocasión a la pianista croata Martina Filjak, de energía desbordante, que se presentaba con un programa de los que tememos para los intérpretes de formación romántica, y ni que decir tiene cuando se trata de una pianista con ganas de comerse ... el mundo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app