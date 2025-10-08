El Espacio Santa Clara acoge el ciclo 'Los tesoros de la guitarra española' con cuatro intérpretes internacionales

La música llenará el Espacio Santa Clara de Sevilla en los últimos días de octubre. El Ayuntamiento, a través del Área de Turismo y Cultura, organiza en este centro cultural de la calle Becas, el ciclo 'Los tesoros de la guitarra española', una ... cita dedicada a la interpretación de la guitarra clásica que reunirá a cuatro intérpretes internacionales.

El ciclo se desarrollará del 22 al 31 de octubre de 2025, con conciertos a las 19 y un precio de entrada de 10 euros. A lo largo de cuatro recitales, el público podrá disfrutar de un recorrido por la historia, la técnica y la sensibilidad del instrumento más universal de la música española, interpretado por jóvenes talentos de reconocimiento mundial.

El programa se inaugura el 22 de octubre con el guitarrista francés Antoine Guerrero, galardonado con doce premios internacionales y formado entre Sevilla y París. Su estilo destaca por la búsqueda de la emoción y el color, que plasma en su reciente disco 'Couleurs du XXe siècle' (Da Vinci Classics). Guerrero ha actuado en escenarios como la Sala Filarmónica de Trento, los Reales Alcázares de Sevilla y el Théâtre de la Ville de Valence.

El 23 de octubre será el turno del polaco Andrzej Grygier, considerado uno de los guitarristas europeos más prometedores de su generación, con cerca de 30 premios internacionales, entre ellos los de los concursos de Baltimore, Alessandria, Budapest y Brno. Su virtuosismo técnico y su expresividad le han valido el reconocimiento de The Acoustic Guitar como una de las «estrellas emergentes» de la guitarra clásica.

El 24 de octubre actuará el portugués Francisco Luís, ganador de más de 40 premios internacionales y artista patrocinado por D'Addario. Su trayectoria incluye actuaciones en salas emblemáticas como la Casa da Música (Oporto), el Musikverein (Viena) o el Palacio de la Ajuda (Lisboa). Con un repertorio que abarca desde el clasicismo hasta la creación contemporánea, Luís representa una de las propuestas más sólidas y personales de la nueva generación de guitarristas europeos.

'Los tesoros de la guitarra española' Dónde: Sala de pinturas del Espacio Santa Clara. Sevilla.

Dirección: Calle Becas

Cuándo: 22, 23, 24 y 31 de octubre de 2025

Horario: 19 horas

Precio: 10 euros

Entradas: https://icas.sacatuentrada.es

El ciclo se cerrará el 31 de octubre con el guitarrista chino Shilong Fan, ganador del Certamen Internacional de Guitarra Clásica Andrés Segovia (La Herradura, 2024) y del International Guitar Competition of Madrid Leona Cases. Su sensibilidad y virtuosismo, unidos a un profundo conocimiento del repertorio español, lo han convertido en una de las figuras más prometedoras del panorama internacional.

En este sentido, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha destacado que «Sevilla tiene una profunda relación con la guitarra, y este ciclo refuerza ese vínculo mostrando su riqueza y proyección internacional. Somos una ciudad de cultura viva, donde tradición e innovación conviven en cada propuesta cultural y en cada escenario».