Enrique Heredia 'Negri': «Tocar en Sevilla es de las cosas más bonitas que le puede pasar a un músico, sobre todo, a un flamenco»
El artista inaugurará el ciclo 'Lolailand' del festival Insólito el próximo 18 de octubre en el Puerto de Sevilla
Flamenco, clásico y blues en las propuestas musicales de esta semana en las Noches en los Jardines del Alcázar de Sevilla
El próximo 18 de octubre, el ciclo 'Lolailand' del festival Insólito recibirá a uno de los nombres imprescindibles en la evolución del flamenco contemporáneo. Con una trayectoria que abarca desde los días de La Barbería del Sur hasta su faceta más ... reciente como productor y compositor, Enrique Heredia 'Negri' llegará al Puerto de Sevilla haciendo un recorrido por su carrera musical.
- El 18 de octubre, participará en 'Lolailand', la fiesta rumbera del festival Insólito. ¿Qué tiene preparado para esta cita musical?
- Intento poder estar en este primer ciclo de este festival, que creo que es muy interesante. Además, nunca he tocado en el Puerto de Sevilla. Tocar en Sevilla es una de las cosas más bonitas que le puede pasar a un músico y, sobre todo, a un flamenco, porque es un lugar importante para nosotros. Voy con toda la ilusión del mundo y con una banda formada por músicos andaluces. Haremos un repaso por toda mi carrera, desde La Barbería del Sur hasta canciones nuevas de mis próximos discos. Espero que todo el mundo disfrute.
- El último disco que ha publicado se llama 'Mi Tiempo en vivo'. ¿Qué tiene este proyecto que lo convierte en algo más que un disco?
- Lo hicimos con la intención de recuperar mi sonido natural, del que me había alejado un poco, y con natural, me refiero al sonido de La Barbería del Sur. Todo este alejamiento viene de hacer otro tipo de discos, otro tipo de colaboraciones, trabajar con otros artistas… Quería buscar ese sonido característico que la gente conoce y aprecia, y también recuperar ese aroma y ese ambiente.
- En un mundo musical tan editado, donde hay autotune y mezclas, usted apuesta por presentar algo natural, tal y como suena, en vivo. ¿Qué importancia tiene hoy para usted esa autenticidad en la música?
- Estamos viviendo una época, pienso que a todos los niveles, en la que va todo muy deprisa. No tenemos mucho tiempo, vamos con prisas. Por ejemplo, hay tiempo para descubrir, pero no para indagar, para ir un poco más allá. Creo que a la música hay que ponerle la atención merecida. Es arte, y es una de las cosas más fundamentales que tenemos los seres humanos.
- El nombre del festival que acoge el ciclo Lolailand tiene mucha fuerza: Insólito. ¿Se siente identificado con lo inusual o lo rompedor dentro del flamenco?
- Sin duda. Toda mi familia viene del flamenco ortodoxo, pero a mí, como músico y como persona, también me ha gustado aportar un granito de arena a esto y dar un paso más allá. A lo largo de mi carrera he intentado llevar el flamenco a otros oídos. Ahora no es tan raro, porque muchos artistas mezclan ya el flamenco con otros géneros, pero antes, cuando estábamos en La Barbería del Sur, no era algo tan común.
- ¿Cree que todo el esfuerzo que ha hecho a lo largo de su carrera sigue teniendo eco hoy en día?
- Yo creo que sí. La música que hacíamos nosotros, mi generación, creo que sí ha tenido un recorrido, porque yo sigo escuchando cosas que me recuerdan mucho a aquella época, o que, al menos, aún beben de esa fuente. Pero no solo pasa en el mundo flamenco o en la música española, también en grupos que he escuchado y que veo que son de por ahí fuera. Hay muchos grupos extranjeros que tocan el cajón o utilizan armonías muy similares a las de mi época. Por otro lado, hay cosas que hemos hecho nosotros que, probablemente, no se van a volver repetir ahora. Al final siempre se van descubriendo y mezclando cosas. Ahora también hay mucha información con YouTube, con Spotify y el resto de plataformas, pero en nuestra época no teníamos herramientas como estas. Me atrevo a decir que, con nuestro movimiento, llegamos a tener eco mundial. Recuerdo ir a lugares como Miami, Nueva York, Venezuela, o Cuba, y que nos conocieran, especialmente los más profesionales, los productores y algunos artistas.
- Después de todo lo que ha logrado, ¿cuál considera que ha sido el mayor reto que ha enfrentado?
- En los últimos años, he estado muy metido en el mundo de la producción. Tengo mi propio estudio en Madrid y mi propia productora que se llama Mestizo Puro. He producido los últimos discos de Enrique Morente, por ejemplo. Ahora se trabaja con otra tecnología y con otra forma de grabar a la que había en mi tiempo, pero empezar con esto fue un gran reto, y actualmente estoy en un momento muy bonito como productor y como compositor. Empecé con esto porque desde niño me ha llamado mucho la atención, siempre he intentado estar muy metido en ella. Ahora de mayor, tengo mi estudio, donde otros artistas han grabado, donde hemos podido compartir un espacio de música, de inspiración, para poder componer. El hecho de que mi hijo se haya iniciado en el mundo de la música me ha aportado mucha frescura. Se llama Heredia, tiene 20 años y me ha abierto la ventana a la música actual. Aplicarlo al flamenco, a mi música y a mi raíz, me está gustando mucho. De hecho, en los discos de Enrique Morente, que son de flamenco, hay un sonido muy moderno, y ese tipo de cosas me interesan y me gustan mucho, la verdad. Pienso que para etiquetar una canción buena o un disco bueno, deben contar con un buen sonido, una buena producción, buenos músicos y un buen repertorio, pero creo que cada vez hay más perfiles buscando un pelotazo inmediato.
Enrique Heredia 'Negri' en Lolailand
-
Fecha y hora: sábado 18 de octubre.
-
Lugar: Puerto de Sevilla.
-
Entradas: en este enlace.
-
Precio: desde 15 euros.
- Ha compartido temas con grandes figuras internacionales. ¿Qué se lleva de estas colaboraciones?
- He sido un artista afortunado, porque me he encontrado en el camino a los mejores. Enrique Morente, para mí, ha sido una persona importante, porque comencé con él cuando aún era muy pequeño. También está Armando Manzanero, que es una de las grandes leyendas del bolero y de la música latina. Compartir tiempo con tipo de artistas ha sido un regalo para mí, porque son leyendas del arte y de la música.
- ¿Qué proyectos tiene entre manos? Más allá del disco 'Mi Tiempo en vivo'.
- Estoy muy activo. Ahora estoy terminando el próximo disco que estoy haciendo con textos de Lorca y con arreglos sinfónicos de la Orquesta Sinfónica de Extremadura. También estoy cerrando colaboraciones muy importantes. Como productor, estoy haciendo con mucha ilusión las canciones nuevas de mi hijo, las que estamos preparando para su próximo disco. Además, estoy preparando un disco sobre Frida Kahlo, un disco de mujeres cantado solo por mujeres. Por otro lado, estoy terminando el espectáculo que vamos a presentar en diciembre, que se llama Pura Verdad, un espectáculo compartido con Lin Cortés, Kiki Morente, Sandra Carrasco y Belén López, que es una gran bailadora. Para este espectáculo vamos a hacer una gira en noviembre y diciembre.
- Si pudiera darle un consejo al chico que empezaba en La Barbería del Sur, ¿qué le diría?
- Cuando yo empezaba en la música, para mí era un poco como un juego. Éramos unos niños a los que nos gustaba la música, el arte, y siempre estábamos pendientes de los grandes maestros. Mi perfil siempre ha sido humilde con ambición, por supuesto, porque tenemos que tener ambición en esta vida, pero desde la humildad. Hay que aprender y poder poder hacer las cosas bien para poder seguir haciendo discos, produciendo, componiendo, y seguir creciendo musical y artísticamente.
