Enrique Heredia 'Negri': «Tocar en Sevilla es de las cosas más bonitas que le puede pasar a un músico, sobre todo, a un flamenco»

El artista inaugurará el ciclo 'Lolailand' del festival Insólito el próximo 18 de octubre en el Puerto de Sevilla

Enrique Heredia 'Negri' cantando junto a su guitarra
Enrique Heredia 'Negri' cantando junto a su guitarra
Paula Mateo

Paula Mateo

Sevilla

El próximo 18 de octubre, el ciclo 'Lolailand' del festival Insólito recibirá a uno de los nombres imprescindibles en la evolución del flamenco contemporáneo. Con una trayectoria que abarca desde los días de La Barbería del Sur hasta su faceta más ... reciente como productor y compositor, Enrique Heredia 'Negri' llegará al Puerto de Sevilla haciendo un recorrido por su carrera musical.

