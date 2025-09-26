Suscríbete a
Crítica de ópera

Unos 'enfants' más cercanos

El ayuntamiento se vuelca con la ópera en un enorme y variado ciclo que cubrirá desde los inicios de la ópera con 'Il Combattimento di Tancredi e Clorinda' de Monteverdi (en realidad madrigales, pero ya con la monodia acompañada sobre un drama) pasando por el 'bel canto' hasta alcanzar la ópera contemporánea, como esta con la que se inicia el ciclo.

Clara Barbier (soprano) y Juan García Rodríguez (dirección)
Clara Barbier (soprano) y Juan García Rodríguez (dirección) MANUEL OLMEDO

CARLOS TARÍN

Sevilla

Festival de Ópera de Sevilla

LES ENFANTS TERRIBLES de Philip Glass

  • Intérpretes: Clara Barbier (soprano), Lydia Vinyes-Curtis (mezzosoprano)Samy Camps (tenor) y Dietrich Henschel (barítono). Florencia e Isidora Oz (bailarinas).Oscar Martín, Patricia Arauzo y Julio Moguer (pianos).
  • Dirección musical: Juan García Rodríguez.
  • Dirección de escena: Susana Gómez.
  • Escenografía: Juan Ruesga.
  • Iluminación: Laura Iturralde.
  • Coreografía: Florencia Oz.
  • Vestuario: Nino Bautí.
  • Producción: Festival de Ópera de Sevilla.
  • Lugar: Nave de Fundición de la Real Fábrica de Artillería.
  • Fecha: 25/09/2025.

Asistimos a la primera ópera de cámara de un ciclo con el que el ayuntamiento pretende emparentarse con este género en su versión contemporánea, como nos hacía ver en la presentación de este conjunto global operístico. Cuatro títulos lo componen, comenzando por estos ... 'Les enfants terribles' de Philip Glass (1996), espectáculo inspirado en la novela homónima de Jean Cocteau (1929), que Jean Pierre Melville llevaría al cine (1950) con la ayuda del autor, y que para Glass supone la última pieza de una trilogía musical dedicada a dos novelas anteriores del dramaturgo francés: 'Orfeo' y 'La bella y la bestia'.

