Elefantes celebra 25 años de 'Azul': «Bunbury nos ayudó a descubrir qué banda éramos»

Hay momentos que cambian el rumbo de una banda. A Elefantes les sucedió en un concierto en Zaragoza. Entre el público estaba Enrique Bunbury, que se enamoró al instante del grupo. Tanto, que se ofreció a producir su siguiente disco, así como a ayudarles ... dentro de la industria discográfica. Lo demás es historia: hace 25 años la banda publicó 'Azul', un álbum que supuso un punto de inflexión y que los catapultó a otro nivel dentro de la escena nacional, además de abrirles las puertas más allá de nuestras fronteras. Este disco se convirtió en un pilar identitario imprescindible para entender el grupo a día de hoy. Una piedra angular sobre la que forjaron un estilo único y ecléctico. Para celebrar el 25 aniversario, Elefantes se embarca en una pequeña gira que tiene una parada en Sevilla, este 7 de noviembre en el Cartuja Center CITE.

-¿Qué es para vosotros lo más importante de esta celebración?

-Llevamos dos años celebrando el 30 aniversario de la banda. Estamos celebrando muchas cosas, pero no queríamos pasar por alto el 25 aniversario de un disco que nos cambió la carrera. Porque este es el disco que nos dio a conocer y el que nos abrió las puertas. Entonces, de alguna manera, sentíamos que teníamos que agradecerle a las canciones, al público. No dejar pasar esta oportunidad. Quizás se sumaban demasiadas celebraciones seguidas, pero siempre celebrar la longevidad de una carrera y de unas canciones es un motivo de orgullo. Así que hemos hecho una gira corta, solo 12 conciertos, para poder celebrar con el público un momento que para mucha gente —y sobre todo para nosotros— fue muy especial. Este disco, como tú bien has comentado, fue un punto de inflexión para el grupo.

-¿Cómo ha pasado el tiempo por las canciones y cómo es el reencuentro del público con estos temas?

-Con el público está funcionando muy bien. Estamos haciendo algo un poco atípico: tocar el disco de arriba abajo, en el orden original. La idea es como si te pusieras el disco en casa, pero con la banda tocando en directo. Emular esa experiencia, pero con nosotros delante. Está siendo muy emocionante para el público y para nosotros también. Nos ha sorprendido lo bien que las canciones han aguantado el paso del tiempo, porque también podía ser que no funcionaran o no crearan ese diálogo con el público. Sin embargo, está funcionando de maravilla. También es verdad que nosotros no somos una banda que siga las modas, así que creo que nuestras canciones aguantan bien el paso del tiempo.

-Este disco supuso un pilar identitario importante. ¿Qué permanece del espíritu del disco Azul en la identidad actual de Elefantes?

-Quedan muchas cosas y han desaparecido muchas también. Tenemos la sensación de que, en lo esencial, seguimos siendo la misma banda: cuatro personas que aman profundamente la música y la han elegido como medio de expresión. Hay muchas cosas que decimos mejor cantando que hablando. Eso continúa igual, pero en 25 años las personas cambiamos mucho, nos suceden muchas cosas, evolucionamos. La sociedad se transforma, y todo eso nos transforma también. Hay un equilibrio entre algo que permanece y algo que se ha transformado, que es interesante.

-¿Veis reflejada la influencia de 'Azul' en bandas o artistas actuales?

-Creo que hicimos algo muy interesante: no tener prejuicios. Nos importaba un huevo todo. Escuchábamos la música que nos gustaba. En aquella época había más tendencias: una banda de rock no podía decir que le gustaba Manuel Alejandro o Raphael. Nosotros no nos sentíamos así. De hecho, esos dos músicos fueron grandes influencias para nosotros. O Bambino, por ejemplo. La rumba de Bambino ahora está muy bien considerada, pero en el 2000 era una excentricidad que una banda de rock lo escuchara. Creo que rompimos con muchas de esas cosas. Por eso siempre hemos sido una banda inclasificable. En su momento eso era un problema, que no supieran clasificarte, pero con los años se ha convertido en una virtud. Hemos creado nuestra manera de hacer las cosas y parece que hay otras bandas que también lo han utilizado a su manera para ser ellas mismas.

-¿Qué papel tuvo Enrique Bunbury en el devenir de la banda? Además de ser el productor de 'Azul'.

-Enrique fue clave. Nosotros éramos una banda que tocaba para diez personas. Las noches buenas, diez; las malas, dos, una o ninguna. Apareció Enrique en un concierto, nos hicimos amigos y nos propuso ayudarnos a evolucionar como banda, a nivel comercial. Le presentamos canciones nuevas, él las llevó a sellos discográficos, nos consiguió un contrato, oficina de management, nos llevó por toda España, México y Estados Unidos. Eso fue importantísimo, porque nos dio un público. Lo que hacíamos gustó, pero él mostró a más gente lo que hacíamos, y eso para una banda que empieza es una maravilla. Además, su producción fue fundamental. Nunca habíamos estado en un estudio grande, sin limitaciones. Antes hacíamos todo rápido para no gastar dinero. Con Enrique pudimos grabar bien, con tiempo, y él nos ayudó a descubrir qué banda éramos. Ver las posibilidades que teníamos como grupo fue precioso. Ver lo que puedes ser y se convierte en realidad es algo muy bonito.

-En una industria tan cambiante, ¿cuesta mantener una voz propia después de 30 años?

-Nuestra forma de enfrentarnos a la música siempre ha sido la misma: desde la libertad y desde querer mostrar quiénes somos. Es verdad que las bandas, cuando empiezan, siempre quieren parecerse a alguien. Con el tiempo, nos dimos cuenta de que lo más interesante era ser lo más nosotros mismos posible. Y tuvimos la suerte de que eso gustó. Nuestro camino siempre ha sido encontrar nuestra identidad, que se va transformando con los años. Lo bonito es ser fiel a quien eres, y si eso gusta, maravilloso. Si no, hay muchas bandas estupendas. Lo importante es que el músico sea honesto con su forma de hacer música. Nosotros nunca hemos querido ser quienes no somos. Nuestro compromiso es descubrir quiénes somos y mostrarnos de la forma más honesta posible. Ese es nuestro compromiso con nosotros, con nuestra música y con el público.

-¿Esta gira ha despertado nueva inspiración o ideas para el futuro de Elefantes?

-Sí, tenemos la suerte de que el fuego creativo siempre está ahí, muy encendido. Tenemos un montón de canciones y ya estamos trabajando en el nuevo disco. De hecho, me pillas en el estudio ahora mismo. Llevamos dos años con la gira del 30 aniversario y hace tiempo que no sacamos material nuevo. A nosotros nos encanta sacar canciones nuevas. Mirar al pasado es bonito e interesante, pero lo que nos interesa es el futuro, las nuevas canciones, cómo vamos creciendo como personas y como músicos. Ya estamos trabajando en los nuevos temas, que en 2026 verán la luz. Continuaremos nuestro camino después de esta parada y estas celebraciones.

-Es emocionante cuando un artista mantiene el entusiasmo creativo después de tanto tiempo.

-Es muy bueno y muy positivo. Ver que seguimos entusiasmados es algo muy valioso. Tenemos la sensación de que el disco que viene es el mejor de nuestra carrera. Estamos muy contentos. La banda está en un momento creativo y de ilusión muy fuerte. Supongo que esta gira de celebraciones nos ha insuflado mucho cariño del público. Ver que nuestras canciones, después de 30 años, siguen vivas en la gente nos da fuerza y ganas de presentar nuevos trabajos y canciones que sigan formando parte de la vida de la gente.