Duncan Dhu pone a la venta 1.500 entradas más en Sevilla por 5 euros

El regreso de Duncan Dhu ha desatado tal expectación en Sevilla que la organización del Festival del Patio+Metrópolis ha anunciado la puesta a la venta de 1.500 entradas adicionales para el concierto que Mikel Erentxun ofrecerá el próximo 12 de septiembre en la Plaza de Toros de Utrera.

La ampliación, fruto de la colaboración entre la Diputación y el Ayuntamiento de Utrera, responde a la enorme demanda de público y permitirá que pueda asistir más público de uno de los grandes acontecimientos musicales de este año en la provincia.

Nuevas entradas disponibles desde el 5 de septiembre

Tras colgar el cartel de completo en pocas horas, la organización ha reordenado el espacio del recinto municipal para habilitar 1.500 localidades extra, que estarán disponibles desde las 09:00 horas del viernes 5 de septiembre en los canales oficiales de venta: la plataforma online y de manera física en La Teatral (calle Velázquez, 12, Sevilla).

El precio popular de las entradas, fijado en 5 euros, refuerza el objetivo del festival de hacer accesible la música en directo a todo tipo de públicos.

Duncan Dhu celebra sus 40 años en Utrera

El concierto en Utrera forma parte de la gira con la que Mikel Erentxun conmemora los 40 años del debut de Duncan Dhu, uno de los grupos más emblemáticos del pop-rock español de los ochenta y noventa.

El público podrá revivir clásicos como Cien gaviotas, Esos ojos negros, Jardín de rosas o Rozando la eternidad, en una versión renovada que conecta tanto con quienes crecieron con su música como con nuevas generaciones. Para Erentxun, esta gira supone un paréntesis en su carrera en solitario para rendir homenaje al legado de una banda que marcó la historia de la música en España.