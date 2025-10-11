Suscríbete a
ABC Premium

Duki activa el «modo diablo» en La Cartuja de Sevilla

El argentino inundó el Live Sur Stadium de trap durante una velada cuyos beneficios se destinaron, en parte, a los afectados por la DANA

Eva Soriano: «Sevilla se va a encontrar a una persona terriblemente imbécil hablando de sus movidas»

l argentino Duki en concierto en Sevilla
l argentino Duki en concierto en Sevilla María Guerra
Paula Mateo

Paula Mateo

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

De las plazas de Buenos Aires al Live Sur Stadium de Sevilla hay un largo camino recorrido, y esa es la trayectoria de Mauro Lombardo, artísticamente conocido como Duki. Comenzó a los 16 años improvisando frente a 60 personas en las batallas de El ... Quinto Escalón, y anoche, 13 años después, actuó ante más de 10.000 espectadores en la capital hispalense. Cabe destacar que parte de lo recaudado sería donado a los afectados por la DANA.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app