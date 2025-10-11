Duki activa el «modo diablo» en La Cartuja de Sevilla

De las plazas de Buenos Aires al Live Sur Stadium de Sevilla hay un largo camino recorrido, y esa es la trayectoria de Mauro Lombardo, artísticamente conocido como Duki. Comenzó a los 16 años improvisando frente a 60 personas en las batallas de El ... Quinto Escalón, y anoche, 13 años después, actuó ante más de 10.000 espectadores en la capital hispalense. Cabe destacar que parte de lo recaudado sería donado a los afectados por la DANA.

Más allá de ser un artista exitoso, Duki es uno de los impulsores del trap argentino, un género que logró popularizar en su país y que sirvió como trampolín para toda una generación de músicos que hoy recorren escenarios de Latinoamérica y Europa. Desde sus primeros pasos improvisando rimas frente a pocas personas hasta convertirse en líder de un movimiento, este joven de cara tatuada ha llevado consigo la historia y la bandera de su país, convirtiéndose en un referente para quienes lo siguen desde sus inicios. Esa huella ha pisado fuerte esta semana en Sevilla, donde la emoción por su llegada empezó a latir días antes del concierto.

Tres días antes, decenas de jóvenes acampaban frente al Live Sur Stadium con sillas de playa, mochilas, mantas y alguna que otra bandera argentina. Lo que para muchos podía parecer una locura, para ellos tenía todo el sentido: buscaban asegurarse un hueco en las primeras filas para ver a su ídolo lo más cerca posible. Tres noches a la intemperie, conversaciones improvisadas con desconocidos y música sonando en altavoces fueron el prólogo de una de las citas más esperadas del fin de semana.

«Baby, I'm a rockstar»

Se retrasó casi 20 minutos por lo que parecían ser fallos con los visuales. Cuando las luces se apagaron, la ovación del público casi hizo temblar La Cartuja. Sobre el escenario, una figura con gorra y cadena dio el pistoletazo de salida a la noche con un «¿¡Cómo está mi gente de Sevilla!?», el primer verso de 'New Era', la colaboración con Myke Towers. «La firma pa los cheques, los cheques pa mí porque yo los gané…». Así comenzó, con esa característica voz filtrada por autotune.

En el primer bloque de show, dedicado a 'Ameri', el disco que publicó a finales del 2024 y que se convirtió en el álbum argentino más escuchado en 24 horas, el artista sorprendió a Sevilla con temas como 'Imperio', 'Hardway', 'Cine', 'Barro', 'Wake Up & Bake Up', 'Buscarte lejos' y 'Constelacion'. Gran parte de la audiencia conocía las canciones, sin embargo, muchos habían comprado la entrada para disfrutar de las piezas más antiguas del intérprete.

Entre una y otra, hubo un momento en el que todo se paró durante alrededor de 10 segundos: luces, sonido, visuales, luces… Los «diablos y diablas» llenaron el silencio coreando «¡Duko, Duko, Duko…!». Enseguida tomó la palabra: «Para los que no lo saben, desde 2018 tengo el placer de cantar en Sevilla».

Miles de personas esperando para vr a Duki maría guerra

No es un secreto que Duki ha pasado por épocas complicadas a lo largo de su vida, tal y como plasma en su recién estrenado documental 'Rockstar: Duki desde el fin del mundo'. Por suerte, logró salir la vorágine en la que ciertas sustancias y conductas le habían envuelto. De ahí que, cada vez que sujeta un micro, siente la necesidad de poner en valor la salud mental, siempre recordando que «yo no los salvé, ustedes se salvaron. Gracias por esa fe, por ese amor y ese sentimiento».

Una vez terminado el «bloque Ameri», llegó el momento de viajar en el tiempo a éxitos como 'Rockstar', 'Rockstar 2.0', 'Sin frenos', 'Antes de perderte' o 'Duki: Bzrp Music Sessions, Vol. 50'. En el setlist también hubo espacio para temas de su nuevo disco '5202' de la mano de 'Type beat' y 'Golfista'. No obstante, la fiesta para los veteranos que acompañaban al artista desde sus inicios llegó cuando sonaron 'Si te sentís sola', 'She dont give a fo', 'Givenchy', 'Goteo' y 'Malbec', en las que Sevilla saltó tanto, que muchos parecían estar recién salidos de la ducha.

En cuanto a puesta en escena, por un instante pareció que no sería nada del otro mundo, pero Duki sorprendió a todos con una hilera de llamas al borde del escenario, luces estroboscópicas y efectos de pirotecnia y fuego frío. Dejando a un lado lo estrambótico, su sola presencia bastaba para llenar el escenario.

Duki en Sevilla maría guerra

Al despedirse, antes de anunciar cuál sería el último hit de la noche, lanzó la toalla con la que se había estado secando el sudor a las primeras filas. A continuación, dijo adiós a la ciudad por la puerta grande: con 'Hello cotto' y un «están re locos ustedes».

Lejos de ser una gira más en su carrera, 'Ameri World Tour 2025' es la consecuencia de horas de trabajo, esfuerzo, y de atreverse a llevar su música y su historia por el mundo. Con su tierra siempre por bandera, Duki se reafirmó anoche como el líder del trap argentino, pero también como un artista que no teme mostrar su vulnerabilidad.