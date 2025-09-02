Estos son los diez conciertos de septiembre que no te puedes perder en Sevilla

Tras un verano en el que no ha faltado la música gracias a ciclos como las 'Noches en los Jardines del Real Alcázar', la ciudad se prepara para un verdadero punto de inflexión. Septiembre arranca por la puerta grande, con nombres conocidos tanto en el panorama nacional como internacional, y con un claro protagonismo de los festivales.

Las 'Noches en la Maestranza' volverán a llenar de música uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad, la Plaza de Toros, mientras que el 'Pop CAAC' convertirá al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo en epicentro del pop con un cartel de trayectorias sólidas y emergentes. A ellos se suman los ciclos 'Festival del Patio + Metrópolis' o 'Insólito', que llevarán la música a rincones poco habituales, ofreciendo experiencias distintas para el público.

Sin duda, la programación promete un mes cargado de melodías y emociones. Estos son los conciertos que no te puedes perder en septiembre.

1 Eva Amaral, vocalista de Amaral juan flores Amaral 7 de septiembre

Con más de dos décadas sobre los escenarios, Amaral se ha convertido en una de las bandas más destacadas del panorama musical español. A lo largo de estos años, el dúo formado por Eva Amaral y Juan Aguirre ha logrado conectar con distintas generaciones gracias a un repertorio que va desde himnos de principios de los 2000 como 'Cómo hablar' o 'Marta, Sebas, Guille y los demás', hasta trabajos más recientes como 'Ahí estás' o 'Dolce Vita'. El 7 de septiembre, el grupo llegará al festival 'Pop CAAC', una cita que cada final de verano convierte el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo en punto de encuentro para la música en directo.

Amaral Fecha y hora: 7 de septiembre a las 21 horas.

Lugar: Américo Vespucio, 2.

Entradas: en este enlace.

2 Antonio Orozco abc Antonio Orozco 7 de septiembre

Con más de veinticinco años de trayectoria, Antonio Orozco se ha consolidado como una de las voces más inconfundibles del pop español. Su carrera le ha llevado a conectar con varias generaciones a través de canciones que se han convertido en himnos. Será uno de los protagonistas de las 'Noches de la Maestranza', donde interpretará algunos de sus temas más conocidos. En el escenario sevillano, Orozco ofrecerá un concierto cargado de emoción y sensibilidad.

Antonio Orozco Fecha y hora: 7 de septiembre a las 21.30 horas.

Lugar: Paseo de Cristóbal Colón, 12.

Entradas: en este enlace.

3 El cantante Camilo abc Camilo 9 de septiembre

El artista colombiano Camilo aterrizará en Sevilla de la mano del ciclo 'Noches de la Maestranza', una cita en la que desplegará su particular universo musical. Conocido por su característica voz y esas letras que combinan romanticismo con optimismo, Camilo se ha consolidado en los últimos años como una de las figuras más relevantes del pop latino. Desde que alcanzó la fama internacional con éxitos como 'Tutu' o 'Vida de rico', su carrera no ha dejado de crecer, sumando millones de seguidores en todo el mundo y colaboraciones con artistas de la talla de Shakira, Sebastián Yatra, Manuel Turizo, Alejandro Sanz o Evaluna Montaner, con quien también comparte vida personal.

Camilo Fecha y hora: 9 de septiembre a las 21.30 horas.

Lugar: Paseo de Cristóbal Colón, 12.

Entradas: en este enlace.

4 Vanesa Martín abc Vanesa Martín 12 de septiembre

La malagueña Vanesa Martín será otra de las protagonistas de las 'Noches de la Maestranza'. Con más de quince años de trayectoria, la cantautora ha logrado conquistar el corazón de sus oyentes a través de un repertorio en el que la intimidad y la emoción son los pilares de sus letras. Desde su debut con 'Agua' en 2006 hasta trabajos más recientes como 'Casa Mía', su carrera ha estado marcada por la capacidad de transformar vivencias personales en canciones con las que aun millar de personas se identifican.

Vanesa Martín Fecha y hora: 12 de septiembre a las 21.30 horas.

Lugar: Paseo de Cristóbal Colón, 12.

Entradas: en este enlace.

5 Luis Cortés abc Luis Cortés 13 de septiembre

Luis Cortés actuará en Sevilla el sábado 13 de septiembre en el auditorio del Cartuja Center CITE, un show que se engloba dentro de su gira 'Corazón Negro', en el que el valenciano presenta su último disco publicado el pasado mes de mayo. Con esta propuesta artística, que funde flamenco, soul y R&B, estará viajando por grandes ciudades españolas como Valencia, Barcelona y Madrid, pero Sevilla será el punto de partida.

Luis Cortés Fecha y hora: 13 de septiembre a las 21.30 horas.

Lugar: Leonardo Da Vinci, 7.

Entradas: en este enlace.

6 Raphael BELÉN DÍAZ Raphael 13 de septiembre

Raphael volverá a encontrarse con el público sevillano en el marco de las 'Noches de la Maestranza'. Con más de seis décadas de carrera, el artista de Linares se ha convertido en una figura clave en la historia de la música española. No es para menos, pues su trayectoria ha estado marcada por éxitos inmortales como 'Yo soy aquel', 'Digan lo que digan' o 'Mi gran noche'. Su paso por la Plaza de Toros de la Maestranza será una nueva oportunidad para repasar un repertorio que no entiende de generaciones y que sigue despertando la misma emoción que en sus inicios.

Raphael Fecha y hora: 13 de septiembre a las 21.30 horas.

Lugar: Paseo de Cristóbal Colón, 12.

Entradas: en este enlace.

7 Concierto de Loquillo DE SAN BERNARDO Loquillo 20 de septiembre

El ciclo 'Pop CAAC' se convertirá en el escenario de Loquillo, que deleitará a la capital hispalense con su estilo musical inconfundible. Su andadura musical comenzó en los años ochenta al frente de Los Trogloditas. Tras la disolución del grupo, emprendió su camino en solitario, consolidándose como una de las voces principales del rock español. Con más de cuatro décadas de carrera, Loquillo sigue siendo un referente indiscutible de su campo.

Loquillo Fecha y hora: 20 de septiembre a las 21 horas.

Lugar: Américo Vespucio, 2.

Entradas: en este enlace.

8 Los Secretos, con Álvaro Urquijo en el centro abc Los Secretos 26 de septiembre

El grupo madrileño Los Secretos volverá a pisar Sevilla el viernes 26 de septiembre, en el Auditorio del Cartuja Center CITE, donde ofrecerá interpretará su repertorio más querido de la mano de las guitarras de Álvaro Urquijo, Ramón Arroyo y Txetxu Altube, el bajo de Juanjo Ramos, el piano de Jesús Redondo y la batería incesante de Santi Fernández.

Tras un 2024 en el que brillaron con el musical 'A tu lado' que les regaló un cierre apoteósico en el Movistar Arena de Madrid, Los Secretos comenzaron 2025 cargados de nuevos proyectos, y esta gira por las ciudades más importantes del país es uno de ellos.

Los Secretos Fecha y hora: 13 de septiembre a las 21 horas.

Lugar: Leonardo Da Vinci, 7.

Entradas: en este enlace.

9 El puertorriqueño Pedro Capó gentileza Pedro Capó 27 de septiembre

El cantante y compositor puertorriqueño Pedro Capó aterrizará en la Sala Pandora para ofrecer un concierto en el que repasará los éxitos que lo han catapultado a la fama. Conocido por temas como 'Calma' o 'Tutu', Capó es conocido por mezclar sonidos urbanos con baladas de aire tropical. La cita en la sala sevillana supone una oportunidad para disfrutar de su música en un formato más íntimo, lejos de los grandes escenarios.

Pedro Capó Fecha y hora: 27 de septiembre a las 21 horas.

Lugar: Gramil, 2.

Entradas: en este enlace.

10 La artista India Martínez insólito India Martínez 27 de septiembre

India Martínez volverá a encontrarse con la capital hispalense en lo que promete convertirse en un viaje de emociones. En esta cita, que tendrá como escenarios FIBES, la cordobesa no solo repasará los éxitos que la han acompañado durante años, sino que también abrirá la puerta a sus publicaciones más recientes, mostrando la madurez de una carrera que no deja de evolucionar. Este show se enmarca dentro de la programación del festival 'Insólito'.

India Martínez Fecha y hora: 27 de septiembre a las 21 horas.

Lugar: Alcalde Luis Uruñuela, 1.

Entradas: en este enlace.