Estos son los diez conciertos de noviembre que no te puedes perder en Sevilla

Ritmos urbanos, flamenco, pop y villancicos protagonizarán la programación musical de la capital hispalense del nuevo mes

José Mercé, durante una actuación
José Mercé, durante una actuación maría guerra
Paula Mateo

Sevilla

El mes de noviembre llega cargado de música en directo a Sevilla, con una agenda cargada de flamenco, pop, reguetón y un ligero aire navideño.

El festival Insólito será uno de los grandes protagonistas del mes, acogiendo actuaciones tan esperadas como las de ... Mala Rodríguez, Marina Carmona o el maestro José Mercé. Por otro lado, la ciudad también bailará los ritmos urbanos de los puertorriqueños Omar Courtz y Anuel AA. Asimismo, el compás aterrizará en La Cartuja de la mano de Las Migas y Antonio Cortés.

