Estos son los diez conciertos de noviembre que no te puedes perder en Sevilla

El mes de noviembre llega cargado de música en directo a Sevilla, con una agenda cargada de flamenco, pop, reguetón y un ligero aire navideño.

El festival Insólito será uno de los grandes protagonistas del mes, acogiendo actuaciones tan esperadas como las de ... Mala Rodríguez, Marina Carmona o el maestro José Mercé. Por otro lado, la ciudad también bailará los ritmos urbanos de los puertorriqueños Omar Courtz y Anuel AA. Asimismo, el compás aterrizará en La Cartuja de la mano de Las Migas y Antonio Cortés.

Ya rozando diciembre, llegarán los espectáculos navideños. Este año, David Bisbal presentará su gira especial el 22 de noviembre en Fibes, seguido por Niña Pastori, que ofrecerá dos noches consecutivas -28 y 29 de noviembre- en el mismo recinto. Finalmente, el mes se despedirá con Riki Rivera y su show, que cerrará la programación musical de noviembre en el Cartuja Center.

Estos son los diez conciertos que no te puedes perder este mes.

1 Las Migas ANALIA LOPEZ Las Migas 8 de noviembre

Las Migas presentarán en el Cartuja Center su nuevo trabajo discográfico, 'Flamencas'. Este espectáculo forma parte de la gira con la que la banda celebra más de dos décadas de trayectoria, y coincide con la reciente publicación de su sexto álbum de estudio, un proyecto que rinde homenaje a la esencia del flamenco y, al mismo tiempo, lo actualiza con una mirada contemporánea. En este trabajo, Las Migas combinan la fuerza de las guitarras y las voces flamencas con arreglos modernos y una cuidada estética visual.

Con más de veinte años de historia, Las Migas han sido nominadas en más de una ocasión al Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Música Flamenca. De hecho, la última ha sido recientemente, este 2025. Sin duda, el grupo llega a esta cita en uno de los momentos más sólidos de su carrera. Más allá de temas de 'Flamencas', el concierto de Sevilla incluirá en el setlist algunas de sus canciones más emblemáticas.

Las Migas Fecha y hora: 8 de noviembre a las 21.30 horas.

Lugar: Cartuja Center, Leonardo Da Vinci, 7.

Entradas: en este enlace.

2 La artista andaluza Mala Rodríguez cedida Mala Rodríguez 8 de noviembre

Mala Rodríguez regresa a los escenarios con un espectáculo en el que fusionará rap, flamenco y ritmos urbanos. Será la ocasión perfecta para repasar sus grandes éxitos y disfrutar en directo de temas como 'Usted', 'Tengo un trato', 'Mujer bruja' o 'Van Gogh'. Todo ello, dentro del ciclo 'Insólito Sevilla', una apuesta por un formato que combina música en vivo y espacios con identidad propia. En esta ocasión, la Sala Pandora será el escenario.

Mala Rodríguez Fecha y hora: 8 de noviembre a las 21 horas.

Lugar: Sala Pandora, Gramil, 2.

Entradas: en este enlace.

3 El puertorriqueño Omar Courtz abc Omar Courtz 8 de noviembre

El cantante y compositor puertorriqueño ha consolidado su carrera en la música urbana latina tras hacerse viral en 2020 con su tema 'En Su Nota'. Desde entonces, ha colaborado con artistas como Daddy Yankee, J Balvin y Bad Bunny, y en 2024 lanzó su álbum debut 'Primera Musa', con éxitos como 'Goddess' y 'Luces de Colores'. El 8 de noviembre actuará en el Live Sur Stadium, un recinto colindante al Estadio La Cartuja, donde, este verano, actuó en el Puro Latino Fest, un espectáculo enmarcado dentro de su 'Primera Musa Europe Tour'.

Omar Courtz Fecha y hora: 8 de noviembre a las 21 horas.

Lugar: Live Sur Stadium, junto al Estadio La Cartuja.

Entradas: en este enlace.

4 Cartel del concierto cartuja center Antonio Cortés 9 de noviembre

Su gran salto lo dio en 2007, cuando participó en el programa 'Se llama copla' y se clasificó como finalista, un puesto que le abrió la puerta al mundo profesional. En 2010 publicó su primer álbum, 'Lo que a mí me está pasando', con el que consiguió un Disco de Oro. Tras más de una década de trayectoria, este 2025 estrenó un nuevo single, 'Tengo la experiencia', con el que inauguró una nueva etapa artística y personal. Para este nuevo ciclo, Antonio Cortés ha preparado una gira de teatros en la que repasará sus más de quince años de trayectoria, y el Cartuja Center de Sevilla será una de las paradas del tour.

Antonio Cortés Fecha y hora: 9 de noviembre a las 20 horas.

Lugar: Cartuja Center, Leonardo Da Vinci, 7.

Entradas: en este enlace.

5 Marina Carmona JUAN FLORES Marina Carmona 14 de noviembre

Tras iniciar estudios de Periodismo, decidió formarse musicalmente en Miami antes de regresar a España para arrancar su carrera artística. Desde sus inicios, ha trabajado en coros y arreglos vocales, pero también en proyectos en solitario, en los que explora temas como la identidad personal y relaciones humanas.

El año 2020 marcó un punto de inflexión en su trayectoria: lanzó su primer sencillo en solitario, 'Te Voy a Amar'. A esta publicación se sumaron otros sencillos como 'Sin Equipaje', 'Mariposas' y 'A Quien Maldigo', hasta que en 2024 presentó su álbum debut, 'Mi Identidad'.

Este 14 de noviembre, Marina Carmona llegará a la Sala X para actuar dentro del festival 'Insólito Sevilla', donde demostrará que el arte de su familia, heredera del linaje de Juan Habichuela, le corre por las venas.

Marina Carmona Fecha y hora: 14 de noviembre a las 21.30 horas.

Lugar: Sala X, José Díaz, 7.

Entradas: en este enlace.

6 El artista Anuel AA abc Anuel AA 15 de noviembre

Anuel AA es una figura clave del trap latino y el reguetón. Sus primeros pasos en la música urbana comenzaron en Puerto Rico a principios de la década de 2010. Su trayectoria dio un giro durante el tiempo que pasó en prisión, etapa en la que preparó su álbum debut 'Real Hasta la Muerte', lanzado en 2018 y convertido en un éxito inmediato. Desde entonces, ha consolidado su carrera con discos como 'Emmanuel' y 'Las leyendas nunca mueren', además de colaboraciones con artistas de la talla de Daddy Yankee, Karol G, Ozuna y J Balvin. Temas como 'Secreto', 'China' o 'Ella Quiere Beber' lo han llevado a los primeros puestos de las listas de éxitos y lo han convertido en una de las voces más reconocibles del género urbano.

Este 2025 ha emprendido una nueva gira europea, que cuenta con parada en Sevilla el 15 de noviembre, donde ofrecerá un espectáculo cargado de los grandes éxitos que han definido su carrera.

Anuel AA Fecha y hora: 15 de noviembre a las 21 horas.

Lugar: Live Sur Stadium, junto al Estadio La Cartuja.

Entradas: en este enlace.

7 El cantaor flamenco José Mercé juan josé úbeda José Mercé 20 de noviembre

José Mercé es una de las voces más reconocidas del flamenco actual. El jerezano inició su carrera en la escolanía de la Basílica de La Merced, de donde tomó su nombre artístico. Después de alrededor de cinco décadas sobre los escenarios, ha publicado casi una veintena de discos con los que ha obtenido reconocimientos como el Premio Ondas y la Medalla de Andalucía.

El próximo 20 de noviembre, Mercé presentará en el Cartuja Center el espectáculo 'José Mercé canta a Manuel Alejandro', un homenaje al compositor gaditano. En esta propuesta, el artista revisita algunas de las canciones más emblemáticas de Manuel Alejandro acompañado de piano y en clave flamenca.

José Mercé Fecha y hora: 20 de noviembre a las 20.30 horas.

Lugar: Cartuja Center, Leonardo Da Vinci, 7.

Entradas: en este enlace.

8 David Bisbal, el artista almeriense efe David Bisbal 22 de noviembre

Las primeras notas navideñas llegarán a la capital hispalense de la mano de David Bisbal, que actuará en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (FIBES) el 22 de noviembre. Este concierto formará parte de su gira 'Todo es posible en Navidad', un espectáculo con el que el artista almeriense celebrará las fiestas con un repertorio lleno de ritmo y espíritu navideño. Con más de 20 años de carrera, Bisbal destaca por su carisma, así como por temas como 'Ave María', 'Dígale' y 'Bulería'.

David Bisbal Fecha y hora: 22 de noviembre a las 20 horas.

Lugar: Palacio de Exposiciones y Congresos, Av. Alcalde Luis Uruñuela, 1.

Entradas: en este enlace.

9 Niña Pastori en oncierto abc Niña Pastori 28 y 29 de noviembre

Descubierta por Camarón de la Isla, debutó con 'Tú me camelas' y consolidó su carrera con discos como 'Entre dos puertos', 'Eres luz', 'Cañaílla' o 'Raíz'. En esta ocasión, regresará a Sevilla con el espectáculo 'Navidad con Niña Pastori', que se celebrará en Fibes los días 28 y 29 de noviembre, manteniendo, a través de las canciones de su disco 'Feliz Navidad' y los clásicos de la temporada, el espíritu navideño que David Bisbal sembrará días antes. Cabe destacar que las entradas para el día 28 ya están agotadas, por lo que la ciudad aún tiene la oportunidad de disfrutar del show el día 29.

Niña Pastori Fecha y hora: 28 y 29 de noviembre a las 21 horas.

Lugar: Palacio de Exposiciones y Congresos, Av. Alcalde Luis Uruñuela, 1.

Entradas: en este enlace.

10 Riki Rivera junto a su guitarra abc Riki Rivera 29 de noviembre

Compositor, guitarrista, arreglista, productor e intérprete, Riki Rivera ha trabajado tanto en su carrera como artista en solitario, con la publicación de varios discos, como en la composición y producción para otros artistas como India Martínez, Malú, Ana Belén y Miguel Poveda. También ha participado en bandas sonoras de cine, como en 'Operación Camarón'.

Despidiendo el mes de noviembre, Riki Rivera aterrizará en la capital hispalense junto a su espectáculo 'Un Miedo Menos', en la que «invita a vivir una experiencia cercana, vibrante y auténtica a través de música conectada con historias que emocionan», según la promotora del show.