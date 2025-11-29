Estos son los diez conciertos de diciembre que no te puedes perder en Sevilla

Sevilla se prepara para despedir el 2025 con un diciembre cargado de música en sus escenarios más emblemáticos: el Cartuja Center, la Maestranza, e incluso el Real Alcázar de Sevilla. La ciudad ofrecerá una programación que incluirá voces líricas, flamenco, pop, y conciertos navideños ... que aportarán el toque de magia típico de estas fechas. Entre la cartelera, destacan nombres como el de Ainhoa Arteta, Pastora Soler, Luis de Perikín y Mariola Cantarero. Una agenda que demuestra que, en Sevilla, no hay mejor manera de cerrar el año que dejándose llevar por la música.

1 Ainhoa Arteta actuando en el Real Alcázar juan flores Ainhoa Arteta 4 de diciembre

Dentro del ciclo 'Los Embajadores de la Navidad', que llevará al Salón de Embajadores a algunas de las grandes figuras de la lírica, Ainhoa Arteta será una de las protagonistas. La artista ha construido una carrera marcada por la excelencia y la versatilidad: capaz de moverse con igual maestría entre la ópera y la zarzuela, y con un talento especial para acercar la lírica al público. Ainhoa ha actuado en los escenarios más importantes del mundo, conquistando audiencias con su voz y su sensibilidad. El año pasado ya deleitó al público sevillano en el Salón de Embajadores, dejando a todos con la miel en los labios, por lo que su recital del 4 de diciembre promete ser un espectáculo inolvidable.

Ainhoa Arteta Fecha y hora: 4 de diciembre a las 20 horas.

Lugar: Salón de los Embajadores, Real Alcázar de Sevilla.

Entrada: gratuita.

2 El intérprete Ismael Jordi j.j. úbeda Ismael Jordi 11 de diciembre

El Salón de Embajadores del Real Alcázar de Sevilla se prepara para brillar con la presencia de Ismael Jordi dentro del ciclo de recitales 'Los Embajadores de la Navidad', la misma cita que, una semana antes, contará con Ainhoa Arteta. Jordi se ha convertido en una de las voces más prometedoras de la lírica española contemporánea. Desde sus primeros pasos en concursos para jóvenes talentos, ha recorrido un camino que lo ha llevado a llenar teatros y auditorios por toda España.

Hace apenas unos meses celebraba sus 25 años de carrera artística en el Teatro de la Real Maestranza, un aniversario que confirma su posición en el panorama musical. Su repertorio abarca desde clásicos del bel canto hasta piezas más modernas, siempre interpretadas con ese sello personal que lo caracteriza, y que Sevilla tendrá la oportunidad de disfrutar en un escenario tan único y especial como el Alcázar.

Ismael Jordi Fecha y hora: 11 de diciembre a las 20 horas.

Lugar: Salón de los Embajadores, Real Alcázar de Sevilla.

Entrada: gratuita.

3 La actuación de Así canta nuestra tierra en Navidad del año pasado juan flores 'Así canta nuestra tierra en Navidad' 15 de diciembre

Un año más, 'Así canta nuestra tierra en Navidad' regresa al Teatro de la Maestranza con un cartel repleto de voces reconocidas: Ainhoa Arteta, Ismael Jordi, Siempre Así, César Cadaval, María Toledo, Cantores de Híspalis, Rosario La Tremendita y otros artistas que darán forma a esta cita tan especial de la Navidad sevillana. Por su parte, la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, dirigida por Francisco Javier Gutiérrez Juan, será el hilo musical que acompañe toda la velada. También se sumarán el coro del Colegio Entreolivos, el Coro de Amigos del Teatro de la Maestranza y la Fundación Alalá, entidad a la que se destinarán los beneficios del concierto, reforzando así el carácter solidario del evento.

'Así canta nuestra tierra en Navidad' Fecha y hora: 15 de diciembre a las 20.30 horas.

Lugar: Teatro de la Maestranza, Paseo de Cristóbal Colón, 22.

Entradas: en este enlace.

4 Siloé actuando en Sevilla víctor rodríguez Siloé 17 de diciembre

Desde que lanzaron su primer álbum, 'La Verdad', en 2016, Siloé el estilo de no ha dejado de evolucionar. Su disco más reciente, 'Santa Trinidad', marcó un punto de inflexión en su trayectoria, y ahora, con el estreno de su single 'Las Palabras', la banda arranca una nueva etapa artística. El concierto del 17 de diciembre en Sevilla será la ocasión perfecta para vivir ese cambio en directo. Un espectáculo que forma parte de la programación del Festival Insólito, que tendrá como escenario el Cartuja Center CITE, e incluirá un repertorio renovado.

Siloé Fecha y hora: 17 de diciembre a las 20.30 horas.

Lugar: Cartuja Center, Avenida Leonardo Da Vinci, 7.

Entradas: en este enlace.

5 El artista Juan Jesús Ramos rocío ramos Juan Jesús Rodríguez 18 de diciembre

El 18 de diciembre, el Real Alcázar abrirá sus puertas al barítono Juan Jesús Rodríguez, que formará parte de 'Los Embajadores de la Navidad', ciclo en el que semanas atrás también participarán Ainhoa Arteta e Ismael Jordi.

Nacido en Huelva, se formó en el Conservatorio de Madrid y debutó en 1994 en el Teatro de la Zarzuela con la ópera Eugene Onegin. Desde entonces, ha desarrollado una carrera internacional que lo ha llevado a escenarios como el Metropolitan Opera de Nueva York, la Royal Opera House de Londres, la Deutsche Oper Berlin o el Gran Teatre del Liceu. Más allá de su versatilidad operística, Juan Jesús Rodríguez ha explorado también el flamenco, poniendo en valor su intención de conectar con sus raíces musicales.

Juan Jesús Rodríguez Fecha y hora: 18 de diciembre a las 20 horas.

Lugar: Salón de los Embajadores, Real Alcázar de Sevilla.

Entradas: gratuita.

6 Pastora Soler abc Pastora Soler 20 de diciembre

Pastora Soler presentará el 20 de diciembre en el Cartuja Center su gira 'Rosas y Espinas', una cita que celebra sus 30 años sobre los escenarios. En este concierto, no faltarán muchos de los éxitos que han marcado su carrera. Sonarán canciones como 'Corazón congelado', uno de sus primeros grandes hits, 'La mala costumbre' o 'Quédate conmigo'. Es por eso que la cantante coriana ofrecerá una velada cargada de nostalgia, pero también de alegría, porque, en un mundo musical dominado por la rapidez, construir una carrera sólida y mantenerla durante tres décadas no es tarea fácil.

Pastora Soler Fecha y hora: 20 de diciembre a las 21 horas.

Lugar: Cartuja Center, Avenida Leonardo Da Vinci, 7.

Entradas: en este enlace.

7 El Carpeta, La Farruca, El Farru, Soleá Fernández y Farruquito abc 'Farrucos y Fernández: Navidad en familia' 23 de diciembre

Este espectáculo encarna la esencia de una de las sagas más emblemáticas del flamenco. Bajo la dirección de Antonio Fernández Montoya «Farru», las distintas generaciones de esta estirpe -desde los abuelos hasta los niños- se reunirán sobre el escenario del Cartuja Center para ofrecer una jornada de cante, baile, guitarra y compás como antesala a la Nochebuena. Para ello, rescatarán villancicos populares y zambombas flamencas, llenando la ciudad de espíritu navideño a su manera: en familia y con flamenco.

'Farrucos y Fernández: Navidad en familia' Fecha y hora: 23 de diciembre a las 21 horas.

Lugar: Cartuja Center, Avenida Leonardo Da Vinci, 7.

Entradas: en este enlace.

8 Así canta jerez en navidad así canta jerez en navidad Así canta Jerez en Navidad 26, 27 y 28 de diciembre

Así canta Jerez en Navidad llega a Sevilla con su 'Gira La Estrella', ofreciendo actuaciones los días 26, 27 y 28 de diciembre. Dirigido por Luis de Perikín, este proyecto reúne a jóvenes flamencos de Jerez de la Frontera que han crecido entre villancicos, zambombas y tradición navideña. Todo ello, con el espíritu jerezano por bandera. Tras agotar entradas en giras anteriores, la agrupación regresa regresará un año más para poner el broche de oro al año y llenar las noches sevillanas de cante, compás y duende.

Por el momento, solo quedan entradas para el pase del día 27 a las 21.30 horas, y los del día 28, tanto a las 18 como a las 21 horas.

Así canta Jerez en Navidad Fecha y hora: 26 de diciembre a las 19 horas; día 27, a las 18.30 y 21.30 horas; día 28, a las 18 y 21 horas.

Lugar: Cartuja Center, Avenida Leonardo Da Vinci, 7.

Entradas: en este enlace.

9 Mariola Cantarero abc Mariola Cantarero 26 de diciembre

El recital 'Diva Navidad' aterrizará en el Teatro de la Maestranza, y estará protagonizado por la soprano Mariola Cantarero. Con motivo de sus 25 años sobre los escenarios, la artista propone un viaje musical alrededor del mundo -y de la Navidad- con un repertorio que recorre desde Austria, Alemania, Italia o Irlanda hasta Estados Unidos e Inglaterra, sin olvidar su tierra, España. Acompañada por el pianista Antonio José Henares y el percusionista Manuel Luque, Mariola alternará piezas de tradición popular con obras de autores como G. F. Händel, Felix Mendelssohn, Irving Berlin o José Feliciano. Asimismo, su actuación incluirá canciones tan emblemáticas como 'Blanca Navidad', 'Noche de paz', 'Adeste fideles' o 'Joy to the world', junto a villancicos populares andaluces como 'Campana sobre campana' o 'Los campanilleros', entre otros.

Mariola Cantarero Fecha y hora: 26 de diciembre a las 20 horas.

Lugar: Teatro de la Maestranza, Paseo de Cristóbal Colón, 22.

Entradas: en este enlace.

10 Concierto de Año Nuevo en el Teatro de la Maestranza j.m. serrano Concierto de Año Nuevo 30 de diciembre

Cada 1 de enero, millones de personas comienzan el año siguiendo en directo el Concierto de Año Nuevo de Viena. Siguiendo ese mismo espíritu, el Teatro de la Maestranza propone su propio Concierto de Año Nuevo, que también incluirá valses, polcas y sonidos típicos de la música vienesa.

La Orquesta Sinfónica de España, dirigida por Kynan Johns, será la agrupación encargada de ofrecer una programación que incluirá las obras de compositores como Strauss, Dvořák, Offenbach o Nicolai, entre otros, cerrando así el año por todo lo alto.