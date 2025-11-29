Suscríbete a
Estos son los diez conciertos de diciembre que no te puedes perder en Sevilla

La Navidad llega a la ciudad con una cartelera protagonizada por villancicos, zambombas y espectáculos navideños

El musical Mamma Mia! confirma nuevas funciones en el Maestranza para el próximo verano

Concierto de Año Nuevo en el Teatro de la Maestranza
Paula Mateo

Sevilla

Sevilla se prepara para despedir el 2025 con un diciembre cargado de música en sus escenarios más emblemáticos: el Cartuja Center, la Maestranza, e incluso el Real Alcázar de Sevilla. La ciudad ofrecerá una programación que incluirá voces líricas, flamenco, pop, y conciertos navideños ... que aportarán el toque de magia típico de estas fechas. Entre la cartelera, destacan nombres como el de Ainhoa Arteta, Pastora Soler, Luis de Perikín y Mariola Cantarero. Una agenda que demuestra que, en Sevilla, no hay mejor manera de cerrar el año que dejándose llevar por la música.

