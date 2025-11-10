Suscríbete a
Diego Villegas, Caracafé, Canito y Rycardo Moreno actuarán en el ciclo 'Café Cantante' de Puerto de Cuba Café del Río

Los conciertos son desde este martes 11 de noviembre hasta el 2 de diciembre

Emilio Caracafé será de los artistas que participen en el ciclo 'Café Cantante'
Emilio Caracafé será de los artistas que participen en el ciclo 'Café Cantante'
Puerto de Cuba Café del Río acoge desde el 11 de noviembre hasta el 2 de diciembre el segundo ciclo del 'Café Cantante', una iniciativa que recupera el espíritu de los legendarios cafés cantantes del primer tercio del siglo XX, espacios donde ... el flamenco vivía su edad dorada y se abría al encuentro con otras músicas.

